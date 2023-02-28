Канселу о любимом игроке из сборной года от FIFPro: «Мне очень нравятся Мбаппе и Месси, но я бы выбрал Модрича. Когда он играет – это потрясающе»
Жоау Канселу выбрал любимого игрока из сборной года по версии FIFPro.
Вчера в рамках церемонии вручения премий The Best от ФИФА Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов представила сборную года.
«Мне очень нравятся Мбаппе и Месси, но мне также очень нравится Модрич. Например, я видел игру «Реала» против «Ливерпуля» [в 1/8 финала Лиги чемпионов], и когда он играет – это потрясающе. Лично я бы выбрал Модрича», – сказал защитник «Баварии».
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А что по поводу Димарии
Если да, почему об этом не трубили из каждого утюга еще до начала ЧМ?
90 проц спортса-почему Ван Дейк в сборной года(выиграл 3 трофея)
Где адекватность?