Канселу о любимом игроке из сборной года от FIFPro: «Мне очень нравятся Мбаппе и Месси, но я бы выбрал Модрича. Когда он играет – это потрясающе»

выбрал любимого игрока из сборной года по версии .

Вчера в рамках церемонии вручения премий The Best от ФИФА Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов представила сборную года.

«Мне очень нравятся и Месси, но мне также очень нравится Модрич. Например, я видел игру « » против «Ливерпуля» [в 1/8 финала Лиги чемпионов], и когда он играет – это потрясающе. Лично я бы выбрал Модрича», – сказал защитник «Баварии».

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