Канселу о любимом игроке из сборной года от FIFPro: «Мне очень нравятся Мбаппе и Месси, но я бы выбрал Модрича. Когда он играет – это потрясающе»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лука Модрич FIFPro Жоау Канселу Килиан Мбаппе Футбол

Жоау Канселу выбрал любимого игрока из сборной года по версии FIFPro.

Вчера в рамках церемонии вручения премий The Best от ФИФА Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов представила сборную года.

«Мне очень нравятся Мбаппе и Месси, но мне также очень нравится Модрич. Например, я видел игру «Реала» против «Ливерпуля» [в 1/8 финала Лиги чемпионов], и когда он играет – это потрясающе. Лично я бы выбрал Модрича», – сказал защитник «Баварии».

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vinnipukh Vinni
Ответ roni20
Потому что есть один распаренный пешеход, который знает куда перейти в нужный момент. А что по поводу Димарии
Жаль, Мбаппе и Неймар не знали, куда нужно перейти. Особенно Неймара жалко.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ roni20
Потому что есть один распаренный пешеход, который знает куда перейти в нужный момент. А что по поводу Димарии
Когда этот пешеход деклассировал защитника Хорватии провозив его через всё поле, Модрич смотрел на это восхищенно с лучшего места на поле, и купил билеты домой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
roni20
Ответ Partizanski
Внимание вопрос, Мордирч заслуживал стать чемпионом мира, или не заслуживал? Если да, почему об этом не трубили из каждого утюга еще до начала ЧМ?
Потому что есть один распаренный пешеход, который знает куда перейти в нужный момент.
А что по поводу Димарии
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Asier Illaramendi
А с какой легкостью играет Лука
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Маленький гений большого футбола.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ Partizanski
Внимание вопрос, Мордирч заслуживал стать чемпионом мира, или не заслуживал? Если да, почему об этом не трубили из каждого утюга еще до начала ЧМ?
Модрич и сам в том числе из своего утюга говорил, что такой гений как Месси заслуживает
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Лешуков
Путь в сборную закрыт)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Partizanski
Внимание вопрос, Мордирч заслуживал стать чемпионом мира, или не заслуживал?
Если да, почему об этом не трубили из каждого утюга еще до начала ЧМ?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
А он шарит в футболе :)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
БолельщикСоСтажем
Поддержу
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
Холланд-0 трофеев-попал в сборную
90 проц спортса-почему Ван Дейк в сборной года(выиграл 3 трофея)

Где адекватность?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raul14
Когда Модрич получает мяч, начинается настоящая футбольная оргия) Магик)
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михо
Футбольный гурман)
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Армен Онфрой
Игра Модрича самая настоящая футбольная магия
+39
0
+39
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий