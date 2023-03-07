Хесе: «Зная Переса, возможно, Мбаппе не сможет перейти в «Реал». Флоринтино не понравилось то, что произошло»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Флорентино Перес Хесе Килиан Мбаппе Футбол

Хесе сомневается, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» при Флоринтино Пересе.

Бывший полузащитник мадридского клуба оценил шансы француза стать футболистом «Реала».

«Не знаю. Но зная Флорентино Переса, возможно, Килиан не сможет перейти в «Реал». Пересу не понравилось то, что произошло [когда Килиан продлил контракт с «ПСЖ»]. Сложно сказать.

Если бы я рассматривал Мбаппе с точки зрения владельца или президента клуба, то его трансфер зависел бы от игроков, которые есть на рынке.

Но если бы я смотрел только на талант, то подписал бы его не задумываясь, с закрытыми глазами», – сказал бывший полузащитник мадридского клуба.

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3 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
Да и так понятно, что он никогда не перейдет
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Akezhan Kutvarov
Зная Переса, он нагнёт Мбпапе как ему нужно и заработает на нем дофига! А потом как выкинет как и всех своих звёзд)
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kin
Тед, я встречалась с Сэмом. С Сэмюэлом Джексоном?))
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