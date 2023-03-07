Хесе: «Зная Переса, возможно, Мбаппе не сможет перейти в «Реал». Флоринтино не понравилось то, что произошло»

сомневается, что перейдет в «Реал» при Флоринтино Пересе.

Бывший полузащитник мадридского клуба оценил шансы француза стать футболистом « ».

«Не знаю. Но зная , возможно, Килиан не сможет перейти в «Реал». Пересу не понравилось то, что произошло [когда Килиан продлил контракт с « »]. Сложно сказать.

Если бы я рассматривал Мбаппе с точки зрения владельца или президента клуба, то его трансфер зависел бы от игроков, которые есть на рынке.

Но если бы я смотрел только на талант, то подписал бы его не задумываясь, с закрытыми глазами», – сказал бывший полузащитник мадридского клуба.