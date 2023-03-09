Каррагер о Мбаппе: «Чем быстрее он уйдет в «Реал», тем лучше. Из «ПСЖ» нужно уходить – клуб очень далек от победы в ЛЧ»
Джейми Каррагер после вылета «ПСЖ» из ЛЧ призвал Килиана Мбаппе перейти в «Реал».
Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.
«Мбаппе должен уйти. Я действительно считаю, что он должен уйти. «ПСЖ» очень далек от победы в Лиге чемпионов. Я не думаю, что в следующем сезоне ситуация улучшится, если «ПСЖ» сохранит прежний состав. Чем быстрее Мбаппе окажется в «Реале», тем лучше.
Пять вылетов на стадии 1/8 финала – это просто какая-то шутка. В идеальном мире «ПСЖ» хотел бы тратить много денег на мастеров, но их нет в команде.
Серхио Рамос – один из лучших игроков в истории футбола на моей позиции. Это серийный победитель. Но «ПСЖ» должен идти и покупать лучших молодых центральных защитников в мире, а не таких игроков, как Рамос», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
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Вот в Ливер его себе и заберите.
Рамос-сбитый лётчик - это, конечно, смешно. Как уходил топом, так и сейчас, как только от травм отошёл, вернулся в супертопы.
За 6-10 миллионов в год лучше правда в АПЛ или Дортмунде играть, чем в этом бардаке и втягиваться в бесконечные разборки латиносов и Мбаппе.
Если всё же останется в ПСЖ и рано или поздно возьмёт ЛЧ, то будет первым.
Вообще не было никакого интереса к своим здоровым и молодым Канте, Погба, Толиссо, не говоря уже о легах.Никакого интереса в наши дни к Чуамени, Камавинге, Бадиашиле, Кунде.Учитывая уровень нынешних французских игроков, они могли бы создать команду совсем другого уровня.Любая французская звзеда при прочих равных предпочла бы играть дома, как немцы.
Но нет, пиар в атаке и агентский муcор на всех остальных позициях гораздо важнее.Естественно что весь этот агентский шлак типа Витиньи, Руиса и прочие Дракслеры каждый год оказываются неконкурентоспособны на уровне ПО ЛЧ.