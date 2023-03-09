Каррагер о Мбаппе: «Чем быстрее он уйдет в «Реал», тем лучше. Из «ПСЖ» нужно уходить – клуб очень далек от победы в ЛЧ»

Теги Бавария ПСЖ Джейми Каррагер бундеслига Германия Реал Мадрид Серхио Рамос лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Джейми Каррагер после вылета «ПСЖ» из ЛЧ призвал Килиана Мбаппе перейти в «Реал».

Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

«Мбаппе должен уйти. Я действительно считаю, что он должен уйти. «ПСЖ» очень далек от победы в Лиге чемпионов. Я не думаю, что в следующем сезоне ситуация улучшится, если «ПСЖ» сохранит прежний состав. Чем быстрее Мбаппе окажется в «Реале», тем лучше.

Пять вылетов на стадии 1/8 финала – это просто какая-то шутка. В идеальном мире «ПСЖ» хотел бы тратить много денег на мастеров, но их нет в команде.

Серхио Рамос – один из лучших игроков в истории футбола на моей позиции. Это серийный победитель. Но «ПСЖ» должен идти и покупать лучших молодых центральных защитников в мире, а не таких игроков, как Рамос», – сказал бывший игрок «Ливерпуля». 

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50 комментариев

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Марк Грит
Ответ Футбол, хоккей итд
Главную миссию в ПСЖ он сделал. Стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Теперь пусть бьёт новые рекорды в АПЛ или Ла Лиге.
В АПЛ его съедят, он слаб с командами которые играют в силовой футбол.
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JamesBulger7
Ага, в Реал…
Вот в Ливер его себе и заберите.
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Madcomposer
Ответ Гол в девятину
Я думаю дело не в развитии, в Бундеслиге или нынешней Ла Лиге уровень ведь не сильно выше.Игроки ведь не тупые и видят, что клуб давным давно превратился в классическую агентскую помойку.Да и зарплаты там не ахти, несмотря на стереотипы, если ты конечно не сбитый летчик Рамос и не ютуб-звезда атаки. За 6-10 миллионов в год лучше правда в АПЛ или Дортмунде играть, чем в этом бардаке и втягиваться в бесконечные разборки латиносов и Мбаппе.
Играть-то может и лучше, а вот жить-то в Париже поинтереснее, чем в Дортмунде))
Рамос-сбитый лётчик - это, конечно, смешно. Как уходил топом, так и сейчас, как только от травм отошёл, вернулся в супертопы.
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Марк Грит
Ответ KING_OF_RUSSIA
Я бы предпочел посмотреть на Мбаппе в апл. Смотреть ла лигу с 2мя командами на страну как-то нет желания
Да и то, вторая команда каждый год меняется.
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Мирзоанис Якубов
А кому он теперь нужен в "Реале"? После его свинства даром он мадридистам не сдался
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Гол в девятину
Ответ madrilenos
ну там и Реал сам в конце влез, после срыва трансфера Мбаппе. Тчуамени был одной ногой уже в Ливерпуле, но когда позвонил Мадрид, он сразу сказал да. Заметь (будем на "ты") ни один топ француз (Мбаппе это исключение) не играет в своем же чемпионате и это должно наводить на мысль. они прекрасно понимают что для развития им нужно переходить в АПЛ, Ла Лигу да даже и Бундеслигу.
Я думаю дело не в развитии, в Бундеслиге или нынешней Ла Лиге уровень ведь не сильно выше.Игроки ведь не тупые и видят, что клуб давным давно превратился в классическую агентскую помойку.Да и зарплаты там не ахти, несмотря на стереотипы, если ты конечно не сбитый летчик Рамос и не ютуб-звезда атаки.

За 6-10 миллионов в год лучше правда в АПЛ или Дортмунде играть, чем в этом бардаке и втягиваться в бесконечные разборки латиносов и Мбаппе.
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Футбол, хоккей итд
Главную миссию в ПСЖ он сделал. Стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Теперь пусть бьёт новые рекорды в АПЛ или Ла Лиге.
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madrilenos
Ответ Гол в девятину
ПСЖ там уже в конце влез, когда все было согласовано с Реалом.И то, потому что СМИ и фанаты возмущались, что клуб игнорирует очердного молодой француза.Никто ими всерьез не интересовался, пока шум не подняли, но было поздно.
ну там и Реал сам в конце влез, после срыва трансфера Мбаппе. Тчуамени был одной ногой уже в Ливерпуле, но когда позвонил Мадрид, он сразу сказал да. Заметь (будем на "ты") ни один топ француз (Мбаппе это исключение) не играет в своем же чемпионате и это должно наводить на мысль. они прекрасно понимают что для развития им нужно переходить в АПЛ, Ла Лигу да даже и Бундеслигу.
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на войне как на войне
А что Каррегер сказал о своем любимом аутисте?
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v.belorussky
Если уйдёт в реал и выиграет ЛЧ, то станет просто одним из.

Если всё же останется в ПСЖ и рано или поздно возьмёт ЛЧ, то будет первым.
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DolJun
ну рекорд по голам за клуб он уже переписал, а если руководство вместо усилений полагается на зеленых воспитанников - что хотеть, с лч может и не получиться. думаю еще раз попробует, а если нет - просто не продлится с парижем и уйдет в условный реал бесплатно. хотя хотелось бы конечно видеть его в апл, ливерпулю бы очень подошел
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SWS
Ответ KING_OF_RUSSIA
а где Мбаппе токсичный? хоть 1 ссылка на его токсичность?
Ему не нравилась латинская банда в ПСЖ, чем не токсичность
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Гол в девятину
Ответ madrilenos
Камавинга и особенно Тчуамени Париж хотел купить, Тчуамени сам в интервью говорил что емц звонил Мбаппе и говорил переходить к ним. и все прекрасно понимают почему Мбаппе остался в Париже.
ПСЖ там уже в конце влез, когда все было согласовано с Реалом.И то, потому что СМИ и фанаты возмущались, что клуб игнорирует очердного молодой француза.Никто ими всерьез не интересовался, пока шум не подняли, но было поздно.
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Барсик Юрана
Ответ лицемерный гнус
Ожидал вчера яркой игры от обеих команд, но черепаха сыграл уныло, а Бавария прагматично и да, единственный кто запомнился вчера в матче, это Рамос, с его двумя ударами головой.
Навесы кто ему сделал напомни
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che kaif
Вылетели вторым составом без кэпа Маркиньоса. Неймара. Хакими на травме. О чем говорить если играло два 17 летних юнца. Да и далек от финала так что были уже в финале лч. Победа не за горами а Мбаппе будет легендой и символом Парижа который приведет ПСЖ к этой победе. Ну а Месси пора в МЛс ну или в барсу домой
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madrilenos
Ответ Гол в девятину
Удивительный клуб конечно, за столько лет кого в атаке не перепробовали, начиная от Ибры и заканчивая Месси.Вкладывают астронамические деньги в атаку, но центр за все эти годы подписали только Вератти, который уже давненько едет с ярмарки, да и то его привел Леонардо, чисто чтобы заработать с агентом. Вообще не было никакого интереса к своим здоровым и молодым Канте, Погба, Толиссо, не говоря уже о легах.Никакого интереса в наши дни к Чуамени, Камавинге, Бадиашиле, Кунде.Учитывая уровень нынешних французских игроков, они могли бы создать команду совсем другого уровня.Любая французская звзеда при прочих равных предпочла бы играть дома, как немцы. Но нет, пиар в атаке и агентский муcор на всех остальных позициях гораздо важнее.Естественно что весь этот агентский шлак типа Витиньи, Руиса и прочие Дракслеры каждый год оказываются неконкурентоспособны на уровне ПО ЛЧ.
Камавинга и особенно Тчуамени Париж хотел купить, Тчуамени сам в интервью говорил что емц звонил Мбаппе и говорил переходить к ним. и все прекрасно понимают почему Мбаппе остался в Париже.
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Меган Лайф
Ответ KingOfTheDivan
Боруссия и Атлетико, серьезно? Да и с Ньюкаслом пока еще ничего не ясно
Атлетико дважды играл в финале лч за 10 лет, сосед реал Мадрида (так что там настоящие дерби, а не фефковые классико). Боруссия это тоже отличный трамплин, ещё скажите, что вы не слышали про холанда/беллингема в боруссии?
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ManuCherry
Ответ Гол в девятину
Удивительный клуб конечно, за столько лет кого в атаке не перепробовали, начиная от Ибры и заканчивая Месси.Вкладывают астронамические деньги в атаку, но центр за все эти годы подписали только Вератти, который уже давненько едет с ярмарки, да и то его привел Леонардо, чисто чтобы заработать с агентом. Вообще не было никакого интереса к своим здоровым и молодым Канте, Погба, Толиссо, не говоря уже о легах.Никакого интереса в наши дни к Чуамени, Камавинге, Бадиашиле, Кунде.Учитывая уровень нынешних французских игроков, они могли бы создать команду совсем другого уровня.Любая французская звзеда при прочих равных предпочла бы играть дома, как немцы. Но нет, пиар в атаке и агентский муcор на всех остальных позициях гораздо важнее.Естественно что весь этот агентский шлак типа Витиньи, Руиса и прочие Дракслеры каждый год оказываются неконкурентоспособны на уровне ПО ЛЧ.
Ну про Камавингу много было слухов до Реала, а с остальным согласен
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камикадзе
Рамос топ
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KING_OF_RUSSIA
Я бы предпочел посмотреть на Мбаппе в апл. Смотреть ла лигу с 2мя командами на страну как-то нет желания
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Graf_007
Мбаппе хорош на пространстве. Если его нет, то он растворяется. Это хороший игрок, но ему никогда не стать лучшим, а тем более великим.
он уже лучший, среди игроков атаки как минимум
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Александр Граф
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Без божества был вполне близок , финал и полуфинал . Но пришёл идол с классическими вылетами в 1/8 и рассчитывать на что-то действительно стало невозможно ...
правильно, пришелец, кстати, его избивал и пытал, черепах хотел в реал, но он его не пустил
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Ales Yuzefovich
Надеюсь, в Реале он не окажется. Одно из главных отличий Реала последних лет 10 - отличный коллектив, и околонулевое содержание токсичных игроков. Кейн, Рауш, Холланд - варианты есть разные. Надеюсь руководство клуба не смотрит на Мбаппе.
а где Мбаппе токсичный? хоть 1 ссылка на его токсичность?
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Graf_007
Мбаппе хорош на пространстве. Если его нет, то он растворяется. Это хороший игрок, но ему никогда не стать лучшим, а тем более великим.
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Гол в девятину
Удивительный клуб конечно, за столько лет кого в атаке не перепробовали, начиная от Ибры и заканчивая Месси.Вкладывают астронамические деньги в атаку, но центр за все эти годы подписали только Вератти, который уже давненько едет с ярмарки, да и то его привел Леонардо, чисто чтобы заработать с агентом.

Вообще не было никакого интереса к своим здоровым и молодым Канте, Погба, Толиссо, не говоря уже о легах.Никакого интереса в наши дни к Чуамени, Камавинге, Бадиашиле, Кунде.Учитывая уровень нынешних французских игроков, они могли бы создать команду совсем другого уровня.Любая французская звзеда при прочих равных предпочла бы играть дома, как немцы.

Но нет, пиар в атаке и агентский муcор на всех остальных позициях гораздо важнее.Естественно что весь этот агентский шлак типа Витиньи, Руиса и прочие Дракслеры каждый год оказываются неконкурентоспособны на уровне ПО ЛЧ.
+15
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