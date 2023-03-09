Каррагер о Мбаппе: «Чем быстрее он уйдет в «Реал», тем лучше. Из «ПСЖ» нужно уходить – клуб очень далек от победы в ЛЧ»

после вылета «ПСЖ» из ЛЧ призвал перейти в « ».

Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

«Мбаппе должен уйти. Я действительно считаю, что он должен уйти. «ПСЖ» очень далек от победы в Лиге чемпионов. Я не думаю, что в следующем сезоне ситуация улучшится, если «ПСЖ» сохранит прежний состав. Чем быстрее Мбаппе окажется в «Реале», тем лучше.

Пять вылетов на стадии 1/8 финала – это просто какая-то шутка. В идеальном мире «ПСЖ» хотел бы тратить много денег на мастеров, но их нет в команде.

– один из лучших игроков в истории футбола на моей позиции. Это серийный победитель. Но «ПСЖ» должен идти и покупать лучших молодых центральных защитников в мире, а не таких игроков, как Рамос», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Мбаппе о будущем после вылета «ПСЖ» из ЛЧ: «Я спокоен. Победа в Лиге 1 – единственное, что имеет значение. После этого – посмотрим»

Боль «ПСЖ» в ЛЧ: 11 попыток, но шейхи все еще без титула. 5 вылетов в 1/8 финала

5 быстрых мыслей о «Бавария» – «ПСЖ»: Упамекано закрыл Мбаппе, Горетцка – умнейший шкаф, Рамос все еще хорош