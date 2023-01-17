Эвра раскритиковал сборную Франции за ситуацию с Бензема: «За такого игрока нужно идти на войну. Это обладатель «Золотого мяча», мы бы даже есть не начинали без него»

Теги Карим Бензема Патрис Эвра Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига ЧМ-2022 Футбол

Патрис Эвра раскритиковал игроков сборной Франции за отношение к Кариму Бензема.

За несколько дней до старта ЧМ-2022 нападающий «Реала» получил травму. Вскоре стало известно, что он покидает расположение сборной Франции. Появлялась информация о том, что Антуан Гризманн и Уго Льорис были рады этому.

«Есть небольшая проблемка в плане человеческого отношения. Я был разочарован. Со стороны у меня сложилось впечатление, что Карим многим мешал. Меня ранит то, что вы, игроки, не поддерживали его. За такого игрока нужно идти на войну.

Все решает тренер, выбор делает он. Но вы, игроки, – я думал, что Дешам всегда ставит команду выше игрока. Говорят, что вы, игроки, завидовали [Бензема], были злы, потому что он затмевал вас.

Вы совершаете ту же ошибку, что и чемпионы-1998, которые думали, что сборная Франции принадлежит им. Сборная Франции принадлежит всем. Вы хотите решать, кого вызывать, кого нет. Нет, вы повторяете ошибки, вам это не нужно.

У вас в команде обладатель «Золотого мяча», ребята. Если бы я был в сборной, мы бы даже есть не начинали, пока Карим не пришел. Я не видел, чтобы кто-то бился за него», – заявил бывший защитник сборной Франции.

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30 комментариев

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*MVP*
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
В том и дело, что Бензема бы там забил.
Бензема с нескольких метров в пустые попасть не может в матче с подлодкой, о чем ты?
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SEM WILSON
Карим данное время растерял форму да и тогда на чм толку мало было от него - тренеру виднее. Уголовник шантажисту ненадо было посредником в деле Вальбуэны , тренер об этом тоже думал
наверняка.
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SCHOKKKK
Ответ benjamin92
Почему вашего Абрамовича тогда не посадили?
Ты мне напоминаешь советского чиновника, который на вопросы об ущемлениях прав человека и бедности задавал встречный "а что там у вас?"

Отвечай четко, почему преступник пепсе не сидит в тюрьме, либо вообще не лезь ко мне с вопросами
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Совесть Черданцева
Странно, что атмосфера после отъезда бензопилы стала лучше
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Sir David Beckham
Интересно, сколько еще будут мусолить эту тему? Чм прошёл, Бензема из сборной ушел, а тут все не успокоятся.
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Футбол_это_жизнь
Сборная Франции без Бензема - кубок ЧМ и финал ЧМ
Сборная Франции с Бензема - вылет в 1/8 от Швейцарии
Нормальное мышление
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ебздрогыч
Ни за кого не нужно идти на войну. Вообще воевать не нужно
Увы, 150+ млрд $ кредитов за год сами себя не попилят. Это бич человечества и самый эффективный способ заработка для "элит".
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Killer_na_belom_barse$
Ответ ress10
Атмосфера в команде важнее. То что Бенз токсик уже все знают
Кто знает, что он токсик?
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Волына+колына
Ответ Ебздрогыч
Ни за кого не нужно идти на войну. Вообще воевать не нужно
а как же тогда богатеть и жрать в три горла?
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benjamin92
Ответ SCHOKKKK
Преступник должен сидеть в тюрьме. Что не так?😂
Почему вашего Абрамовича тогда не посадили?
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Безымянный болельщик
Ответ Groove
Пробей Коло муани на последней минуте как следует и я бы посмотрел как Эвра пел дифирамбы этой сборной. Критиковать с дивана легче всего.
Не было б такого. Аргентина-2022 была обречена на победу. Сам не верю в такую фигню, но ощущение не покидает такое.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Лузерка Гризмана еще долго будут вспоминать за этот фейл.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Alex Legend
Вальбуэна как-то сходил на маленькую войну, до сих пор вспоминает.
он и сам маленький
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Groove
Пробей Коло муани на последней минуте как следует и я бы посмотрел как Эвра пел дифирамбы этой сборной. Критиковать с дивана легче всего.
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Marcus-light
Зачем биться за того, кого нет в сборной? Кстати, я напомню, как в 2010 сборная билась за игроков, которых не позвал Доменек. И чудо-чудное, среди них был Бензема!
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ SCHOKKKK
Только вот за преступника Месси в тюрьму никто не пойдет - он должен это сделать сам
почему, там папашка есть на крайняк, помните, как Месси его сдал налоговой?))
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Groove
Пробей Коло муани на последней минуте как следует и я бы посмотрел как Эвра пел дифирамбы этой сборной. Критиковать с дивана легче всего.
Так и без этого удара можно и даже нужно петь дифирамбы. Всё это лобби Бензема и Зидана, при всём уважении к их футбольным достижениям, немного опухло в своих попытках подсидеть Дешама. За 6-8 лет у французов серебро Евро, золото ЧМ и серебро ЧМ и два финала ЧМ подряд соответственно. Не три золота подряд(2 Евро, 1 ЧМ) как у Испании, но заявка на долгожданное возвращение гегемонии более чем очевидная.
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SCHOKKKK
Ответ Футбол_это_жизнь
Сколько же в тебе боли и ненависти к 1 человеку. Радоваться жизни не пробовал?
Преступник должен сидеть в тюрьме. Что не так?😂
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Футбол_это_жизнь
Ответ SCHOKKKK
Только вот за преступника Месси в тюрьму никто не пойдет - он должен это сделать сам
Сколько же в тебе боли и ненависти к 1 человеку. Радоваться жизни не пробовал?
+1
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Футбол_это_жизнь
Такое ощущение, что Эвра как и Пирс Морган - платный журналист
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SCHOKKKK
Только вот за преступника Месси в тюрьму никто не пойдет - он должен это сделать сам
0
-5
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Nuraly Amirov
Интересно, что бы говорил Эвра, получи Суарес зм))
+14
-1
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Gnider
Когда посмотрел стримы гиркина
0
-2
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Groove
Пробей Коло муани на последней минуте как следует и я бы посмотрел как Эвра пел дифирамбы этой сборной. Критиковать с дивана легче всего.
+30
-3
+27
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ress10
Атмосфера в команде важнее. То что Бенз токсик уже все знают
+4
-7
-3
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