Эвра раскритиковал сборную Франции за ситуацию с Бензема: «За такого игрока нужно идти на войну. Это обладатель «Золотого мяча», мы бы даже есть не начинали без него»

раскритиковал игроков сборной Франции за отношение к .

За несколько дней до старта нападающий « » получил травму. Вскоре стало известно, что он покидает расположение сборной Франции. Появлялась информация о том, что Антуан Гризманн и Уго Льорис были рады этому.

«Есть небольшая проблемка в плане человеческого отношения. Я был разочарован. Со стороны у меня сложилось впечатление, что Карим многим мешал. Меня ранит то, что вы, игроки, не поддерживали его. За такого игрока нужно идти на войну.

Все решает тренер, выбор делает он. Но вы, игроки, – я думал, что Дешам всегда ставит команду выше игрока. Говорят, что вы, игроки, завидовали [Бензема], были злы, потому что он затмевал вас.

Вы совершаете ту же ошибку, что и чемпионы-1998, которые думали, что сборная Франции принадлежит им. принадлежит всем. Вы хотите решать, кого вызывать, кого нет. Нет, вы повторяете ошибки, вам это не нужно.

У вас в команде обладатель «Золотого мяча», ребята. Если бы я был в сборной, мы бы даже есть не начинали, пока Карим не пришел. Я не видел, чтобы кто-то бился за него», – заявил бывший защитник сборной Франции.

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