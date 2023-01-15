Карим Бензема: «Не хочу говорить о ЧМ-2022 и сборной Франции. Это уже позади»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Суперкубок Испании ЧМ-2022 Ноэль Ле Гре Футбол

Карим Бензема отказался отвечать на вопросы о сборной Франции.

На пресс-конференции перед финалом Суперкубка Испании нападающий «Реала» отказался комментировать прошедший чемпионат мира в Катаре и ситуацию с главой Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре.

«Все закончилось, это уже позади. Самое важное – это предстоящая игра. Я морально готов. Остальное – уже история, даже если было трудно.

Я больше не хочу говорить о чемпионате мира и сборной Франции. Я буду отвечать только на вопросы о финале Суперкубка Испании», – сказал нападающий «Реала».

В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет с «Барселоной». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Продолжайте лгать, правда все равно всплывет». Окружение Бензема уверено: он мог сыграть на ЧМ

Странная карьера Бензема в сборной: чуть-чуть не хватило до 100 матчей, пропустил все медальные турниры

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нефанатик
Статья от игроке Реала, а под ней 90% секты токсят. Знают кто похоронит их второсортный клуб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нефанатик
Ответ rigobersong
А что говорить, если пензема никогда не был частью команды, алжирский токсик, такой же как и его собрат сидань:))
Как хорошо что после полуночи ты потеряешься на пару дней.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нефанатик
Ответ Va_BanK
Мне интересно было бы столько дерьма и набросов от окружения Бензема если б Франция выиграла?
Вернись на 4 года назад и вспомни было ли столько набросов и д…ма от Бензема или его окружения? Нет. Не было. Ни слова не было.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Va_BanK
Мне интересно было бы столько дерьма и набросов от окружения Бензема если б Франция выиграла?
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksandr Danilov
Думаю, Карим правильно делает, что молчит. Все таки он сборную не усилил, без него было лучше
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SEM WILSON
А люди помнять как ты со своими бандюгами шантажировал Валбуена еще захотел за сборную))
+7
-9
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
Правильный подход. Зачем говорить о том что было - лучше о том что есть и будет
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
А что говорить, если пензема никогда не был частью команды, алжирский токсик, такой же как и его собрат сидань:))
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Алжирец кинул обидку как восьмиклассница
Ну ничего, сегодня Кунде и Дембеле его за это накажут
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Даже у Бенза есть медаль ЧМ, а у Кринжа нету 😂😂
+4
-9
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Niko [Ars]
Да тут и говорить нечего
Бензема просто следовало бы с достоинством признать тот факт, что в сборной его не очень хотели видеть
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий