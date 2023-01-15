Карим Бензема: «Не хочу говорить о ЧМ-2022 и сборной Франции. Это уже позади»

отказался отвечать на вопросы о сборной Франции.

На пресс-конференции перед финалом Суперкубка Испании нападающий «Реала» отказался комментировать прошедший чемпионат мира в Катаре и ситуацию с главой футбола Франции Ноэлем Ле Гре.

«Все закончилось, это уже позади. Самое важное – это предстоящая игра. Я морально готов. Остальное – уже история, даже если было трудно.

Я больше не хочу говорить о чемпионате мира и сборной Франции. Я буду отвечать только на вопросы о финале Суперкубка Испании», – сказал нападающий «Реала».

В финале Суперкубка Испании « » сыграет с «Барселоной». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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