Карим Бензема: «Не хочу говорить о ЧМ-2022 и сборной Франции. Это уже позади»
Карим Бензема отказался отвечать на вопросы о сборной Франции.
На пресс-конференции перед финалом Суперкубка Испании нападающий «Реала» отказался комментировать прошедший чемпионат мира в Катаре и ситуацию с главой Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре.
«Все закончилось, это уже позади. Самое важное – это предстоящая игра. Я морально готов. Остальное – уже история, даже если было трудно.
Я больше не хочу говорить о чемпионате мира и сборной Франции. Я буду отвечать только на вопросы о финале Суперкубка Испании», – сказал нападающий «Реала».
В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет с «Барселоной». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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