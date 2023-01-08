Глава FFF о Бензема и ЧМ-2022: «Восхищаюсь им, жаль, что он не сыграл. Но тренерский штаб поступил правильно»

Глава Французской федерации футбола высказался о .

«К сожалению, он получил травму и уехал [из сборной Франции], мне очень жаль. Я восхищаюсь карьерой Бензема, он провел лучший год в своей жизни, в карьере. К сожалению, на первой или второй тренировке он получил небольшое повреждение. Я очень им восхищаюсь.

Слова его окружения? Мне все равно. Тренерский штаб поступил правильно. У нас в составе было 24 игрока, и мы закончили [чемпионат мира] в полном составе, так что тренерский штаб, безусловно, хорошо поработал. Бензема возобновил тренировки к концу турнира, не раньше. Тем не менее, мне очень жаль. При этом Жиру, возможно, [в противном случае] не сыграл бы, и мы, вероятно, не забили бы столько голов», – сказал Ноэль Ле Гре.

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