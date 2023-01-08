Глава FFF о Бензема и ЧМ-2022: «Восхищаюсь им, жаль, что он не сыграл. Но тренерский штаб поступил правильно»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Федерация футбола Франции ЧМ-2022 Оливье Жиру Ноэль Ле Гре Футбол

Глава Французской федерации футбола высказался о Кариме Бензема.

«К сожалению, он получил травму и уехал [из сборной Франции], мне очень жаль. Я восхищаюсь карьерой Бензема, он провел лучший год в своей жизни, в карьере. К сожалению, на первой или второй тренировке он получил небольшое повреждение. Я очень им восхищаюсь.

Слова его окружения? Мне все равно. Тренерский штаб поступил правильно. У нас в составе было 24 игрока, и мы закончили [чемпионат мира] в полном составе, так что тренерский штаб, безусловно, хорошо поработал. Бензема возобновил тренировки к концу турнира, не раньше. Тем не менее, мне очень жаль. При этом Жиру, возможно, [в противном случае] не сыграл бы, и мы, вероятно, не забили бы столько голов», – сказал Ноэль Ле Гре.

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2 комментария

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Robs8n Madrid
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Глава ФФФ не далекого ума человек. Его беспричинный наезд на Зизу об этом говорит.

ПС. Скоро опубликуют тут вырезки про Зидана.
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rigobersong
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Вообщем получилось так:) Бензема простили и дали возможность вернуться в сборную, он начал там свой арабский движ мутить, подговаривать игроков поддержать Зидана, учить Мбаппе плохим манерам и т.д.:) Провал на Евро:) Когда Дешам понял, что совершил ошибку, то при первой же возможности тактично Бензема убрал, при этом дал ему возможность получить медаль ЧМ, и чуть не стать Чемпионом Мира:) Вместо благодарности от Бензема и его корешей только гадости в адрес великого игрока и тренера!:) Вот вам и весь Бенз:)
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