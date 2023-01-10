Льорис о Бензема: «Говорят многое, но это либо ложь, либо чушь. Предпочли бы видеть обладателя «Золотого мяча» на ЧМ»

Теги Карим Бензема премьер-лига Англия Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Тоттенхэм Золотой мяч Уго Льорис ЧМ-2022 Футбол

Уго Льорис высказался об отъезде Карима Бензема из сборной Франции перед ЧМ-2022.

За несколько дней до старта турнира нападающий «Реала» получил травму. Вскоре стало известно, что он покидает расположение сборной Франции. Появлялась информация о том, что Антуан Гризманн и Уго Льорис были рады этому.

– Вокруг Бензема было много слухов. Один из них – о том, что многие из вас хотели, чтобы он уехал.

– Все мы были немного удивлены. Вот как мы, игроки, восприняли его отъезд: вечером у нас была тренировка, он получил травму, мы все пошли спать, а на следующий день, когда мы проснулись, нам сказали, что Карим уехал. Все случилось так быстро...

Это медицинский вопрос, и мы, игроки, узнали об этом утром, в момент, когда что-то происходило практически каждый день. Говорят многое, но это либо ложь, либо чушь. Перед его отъездом атмосфера была очень хорошей. После – тоже. Все ощущения усиливались за счет общего фона в команде и адреналина. Но мы бы предпочли, чтобы обладатель «Золотого мяча» был с нами.

Когда говорят, что мы настаивали на его отъезде, – это полная ложь. Я даже не понимаю, откуда это идет. На протяжении 18 месяцев он был важнейшим игроком команды, он помог нам выиграть Лигу наций. Его возвращение пошло только на пользу.

Очень несправедливо говорить, что кто-то из нас хотел его отъезда. Когда и как мы должны были это сделать? Когда приближается чемпионат мира, ты хочешь, чтобы в твоей команде были лучшие. За что нас винят? За то, что мы справились после его отъезда? Но мы же делали это после каждой травмы, в том числе и после травмы Люки Эрнандеса. Мы справились и с травмой Карима. Мы адаптировались ко всем обстоятельствам и были сильны, – сказал вратарь «Тоттенхэма», вчера объявивший о завершении карьеры в сборной Франции.

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6 комментариев

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Геннадий Чеботарев
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Лукавит
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Дима Зезуль
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Не уточнил какого именно обладателя золотого мяча)
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2vdhrvmmzf
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Поэтому его выкинули при первой же возможности из сборной
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человек-муравей человек-физрук
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Очень несправедливо говорить, что кто-то из нас хотел его отъезда.
мы все хотели
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А. Мостовой
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обладатель Золотого мяча уже показал свой "уровень" в этом сезоне. Левандовски на его фоне просто бог футбола.
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nikolozi33
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Устами бывшего капитана сборной Франции глаголет истина!
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