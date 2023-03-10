Смородская о Fan ID: «Идея неплохая, но куда еще больший контроль? Надо приостановить, а дальше – отменять совсем или вводить лояльнее и спокойнее»

предложила приостановить действие Fan ID в российском футболе.

– Вы говорили про Fan ID: «Это дело неплохое. От хулиганов надо избавляться, и тогда будет больше зрителей на футболе». Вы остаетесь при этой позиции?

– Сейчас не могу сказать, что остаюсь, потому что очень мало матчей. Раньше матчей было больше – там и сям участвовали, сейчас остался один чемпионат России.

Падает зрелищность футбола, чем заманивать? Поэтому сейчас не лучшее время для внедрения Fan ID. Считаю, нужно немного приостановиться.

Идея неплохая. Почему? Плохо, когда жгут кресла, бесчинствуют на стадионах. Нужно, чтобы это было место нормального и комфортного отдыха.

Если Fan ID для другого (не для того, чтобы не жгли трибуны – Sports.ru), – это плохо.

– Также вы говорили: «Fan ID – это плохо. Люди и так оставляют свои персональные данные везде, даже в ветклинике». То есть вам ближе история, когда билеты продают по паспортам?

– Да. Достаточно уже. Мы везде предъявляем паспорт, водительские права – все все знают, кто ты, что ты. Распознавание лиц идет. Куда еще больший контроль?

– Вы общаетесь в верхах. Возможен ли откат, что Fan ID отменят? Или это смягчение позиции, попытка договориться с фанатами?

– Вы знаете, мне кажется, Fan ID отменять не надо, его надо приостановить. А дальше жизнь покажет – то ли отменять сосем, то ли вводить более лояльно и спокойно – к большему удовольствию болельщика. Болельщика тоже надо любить, – сказала бывший президент « » в беседе с «Коммент.Шоу».

«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас