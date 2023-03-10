Смородская о Fan ID: «Идея неплохая, но куда еще больший контроль? Надо приостановить, а дальше – отменять совсем или вводить лояльнее и спокойнее»

Теги Локомотив премьер-лига Россия болельщики Ольга Смородская Fan ID Футбол

Ольга Смородская предложила приостановить действие Fan ID в российском футболе.

– Вы говорили про Fan ID: «Это дело неплохое. От хулиганов надо избавляться, и тогда будет больше зрителей на футболе». Вы остаетесь при этой позиции?

– Сейчас не могу сказать, что остаюсь, потому что очень мало матчей. Раньше матчей было больше – там и сям участвовали, сейчас остался один чемпионат России.

Падает зрелищность футбола, чем заманивать? Поэтому сейчас не лучшее время для внедрения Fan ID. Считаю, нужно немного приостановиться.

Идея неплохая. Почему? Плохо, когда жгут кресла, бесчинствуют на стадионах. Нужно, чтобы это было место нормального и комфортного отдыха.

Если Fan ID для другого (не для того, чтобы не жгли трибуны – Sports.ru), – это плохо.

– Также вы говорили: «Fan ID – это плохо. Люди и так оставляют свои персональные данные везде, даже в ветклинике». То есть вам ближе история, когда билеты продают по паспортам?

– Да. Достаточно уже. Мы везде предъявляем паспорт, водительские права – все все знают, кто ты, что ты. Распознавание лиц идет. Куда еще больший контроль?

– Вы общаетесь в верхах. Возможен ли откат, что Fan ID отменят? Или это смягчение позиции, попытка договориться с фанатами?

– Вы знаете, мне кажется, Fan ID отменять не надо, его надо приостановить. А дальше жизнь покажет – то ли отменять сосем, то ли вводить более лояльно и спокойно – к большему удовольствию болельщика. Болельщика тоже надо любить, – сказала бывший президент «Локомотива» в беседе с «Коммент.Шоу».

«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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13 комментариев

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Владимир Акимов
Нужно отменить этот бред. И продавать билеты по паспорту.
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Антон Абызов
Зачем Смороду ставить в главные новости?
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Team_Coach
Короче мнение, которое имеет с двух сторон поддержку. С одной стороны не против, а с другой против. На одной ноге туфля, на другой валенок. Мастер 👏🏻
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BorisBritva
Умеет же она мемасики рожать: "вводить лояльнее и спокойнее", "спереди пошире, сзади поуже".
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Spartakus1984
Эта идея была воплащена в жизнь для проведения ЧМ,так как страна была нополнена иностранцами без виз,а Россиянам для чего этот фан айди?
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_FoX-
"вводить более лояльно и спокойно" понемножечку короче, чтобы пообвыкся болельщик, притерпелся. И в конце концов, получил "удовольствие", как она там далее по тексту сказала. Звучит странновато...
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Гамарджоба Генацвале
Ну ж... у неё большая. Такая на двух стульях точно сможет усидеть, а может и на трёх.
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lus
Много контроля не бывает. Вообще всех надо на стадионе рассадить друг от друга не меньше, чем на 20 метров, тем более нынешняя ситуация, с учетом заполняемости стадионов, позволяет это сделать.
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Александр Жердин
Простите, а что она хотела сказать? Я так и не понял, фан-уйди - это хорошо или плохо по её мнению?
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blaugrano
- идея неплохая
- надо приостановить, а дальше - отменять совсем.

Когда хочется на двух #### (половых органах) усидеть. И режиму угодить и, так сказать, быть с народом.
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Тиджани Бабангида
«Идея неплохая, но куда еще больший контроль?» - Как можно в одном предложении расположить взаимоисключающие тезисы ? У Смородской умение «колебаться вместе с линией партии» - заучено на подкорке
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Born is the King
Современная версия крепостничества. Стадо скоро вернётся на стадионы ,когда и это примет как должное
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Shadow1882
Классный выпуск с Ольгой Юрьевной. На одном дыхании смотрится
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-3
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