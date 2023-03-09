Роднина о Fan ID: «Закон нужно исполнять. Я процесс не контролирую»

Теги премьер-лига Россия болельщики Ирина Роднина Государственная дума стадионы Политика Fan ID Футбол

Депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что закон о Fan ID необходимо исполнять.

«Я не контролирую процесс Fan ID и не являюсь футбольным болельщиком. Из игровых видов спорта я смотрю только хоккей, про футбол говорить не могу.

Но есть закон о Fan ID, который нужно исполнять. Это все, что могу сказать», – заявила Роднина.

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12 комментариев

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Gustav Forsberg
Ответ окечуква
А если выйдет закон о том, что Ирина Роднина должна прыгнуть с небоскреба, тоже исполнять побежит?
против своих прав и полномочий они не голосуют
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Приорат70
Так часто ратует за исполнение этого закона, словно кругом его все нарушают
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Василий Питерский
Ты в принципе ничего не контролируешь, ты просто говорящая голова, рупор власти
+3
0
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Так какой же ты депутат тогда?
+2
0
+2
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Recreated
Дура.
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Толик Изверг
Закон необязательно исполнять, ведь его легко можно поменять в своих интересах. Например, теперь депутатам необязательно раскрывать свои декларации и доходах и расходах, а в росреестре больше не называют собственников имущества. Да, депутат Роднина?
+4
0
+4
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Xameleon1992
"Головой надо думать, но я этот процесс не контролирую"
+3
0
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RW7
Ответ korobokchekhova
Не контролируешь и не разбираешься, тогда не пи.. и.
Как емко и точно)
+2
0
+2
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.ru
Я процесс не контролирую...
тупо жму на кнопки... в первом и всех последующих чтениях
+10
0
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окечуква
А если выйдет закон о том, что Ирина Роднина должна прыгнуть с небоскреба, тоже исполнять побежит?
+6
0
+6
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korobokchekhova
Не контролируешь и не разбираешься, тогда не пи.. и.
+20
0
+20
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Александр
отвратительная дамочка
+12
0
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