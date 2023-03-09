Роднина о Fan ID: «Закон нужно исполнять. Я процесс не контролирую»

Депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что закон о Fan ID необходимо исполнять.

«Я не контролирую процесс Fan ID и не являюсь футбольным болельщиком. Из игровых видов спорта я смотрю только хоккей, про футбол говорить не могу.

Но есть закон о Fan ID, который нужно исполнять. Это все, что могу сказать», – заявила Роднина.

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