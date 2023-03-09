Конте, вероятно, уйдет из «Тоттенхэма» по окончании сезона. Шансы на это «огромны»
Антонио Конте, вероятно, покинет «Тоттенхэм» по окончании сезона.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на данный момент ожидается, что Конте уйдет из «Тоттенхэма» в конце сезона. Шансы на это «огромны». Таково ощущение вокруг клуба и в окружении тренера.
Окончательного решения по этому поводу пока нет. Оно будет принято в конце сезона, когда Конте обсудит с руководством результаты команды.
Срок действующего контракта итальянца со «шпорами» истекает летом.
Вчера «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Милану» (0:1, 0:0) по сумме двух матчей.
Бесславный вылет «Тоттенхэма» из ЛЧ. В ответке с «Миланом» – кастрированный прессинг, ужасные навесы и 0,5 xG!
До этого два года занимали 6-7 место .
Дойти до 1/8 тоже нужно суметь , Барса например не смогла.
Трудно назвать работу Конте провалом , это и есть уровень Тоттенхэма ( борьба за топ4и ЛЧ) и он держит планку . Придет другой - не факт что не вылетят за пределы топ4 .
Другое дело что Конте душнила , Сон приуныл , Ришарлисон начал гавкать .
После ПСЖ и халявных трофеев, я думаю стало возможным второй заход в ТТХ, ибо личного груза бестрофейника лично на нем уже нету.
Выглядел больным и уставшим