Конте, вероятно, уйдет из «Тоттенхэма» по окончании сезона. Шансы на это «огромны»

, вероятно, покинет «Тоттенхэм» по окончании сезона.

Как сообщает журналист , на данный момент ожидается, что Конте уйдет из «Тоттенхэма» в конце сезона. Шансы на это «огромны». Таково ощущение вокруг клуба и в окружении тренера.

Окончательного решения по этому поводу пока нет. Оно будет принято в конце сезона, когда Конте обсудит с руководством результаты команды.

Срок действующего контракта итальянца со «шпорами» истекает летом.

Вчера «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Милану» (0:1, 0:0) по сумме двух матчей.

Бесславный вылет «Тоттенхэма» из ЛЧ. В ответке с «Миланом» – кастрированный прессинг, ужасные навесы и 0,5 xG!