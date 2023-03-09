Конте, вероятно, уйдет из «Тоттенхэма» по окончании сезона. Шансы на это «огромны»

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Антонио Конте Фабрицио Романо Футбол

Антонио Конте, вероятно, покинет «Тоттенхэм» по окончании сезона.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на данный момент ожидается, что Конте уйдет из «Тоттенхэма» в конце сезона. Шансы на это «огромны». Таково ощущение вокруг клуба и в окружении тренера.

Окончательного решения по этому поводу пока нет. Оно будет принято в конце сезона, когда Конте обсудит с руководством результаты команды.

Срок действующего контракта итальянца со «шпорами» истекает летом.

Вчера «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Милану» (0:1, 0:0) по сумме двух матчей.

Бесславный вылет «Тоттенхэма» из ЛЧ. В ответке с «Миланом» – кастрированный прессинг, ужасные навесы и 0,5 xG!

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45 комментариев

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Real Madrid l
Ответ DolJun
надеюсь шпоры не догадаются взять тухеля, подумав что брать бывших тренеров челси для них уже пройденный этап)
Состав то отличный, Тухель был бы к месту как раз.
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Arti22
Верните Поккеттино
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Уэмбли Стедиум
Тухель сделает из ТТХ конфетку,если пригласят
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RedDevil1909
Ответ picho
Тут наверно коммент о том что после ухода Эриксена , моур сделал Кейна распасовщиком , стал играть больше из глубины и раздавать крутые ассистенты
ну этого точно не понять из изречения предыдущего оратора)
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Abu Ibrahim
Ответ Фарид Харисов
Изначально странный союз, Конте тренер на проект по типу "прийти - быстро победить - уйти", а Тоттенхэм просто не имеет средств чтобы взять, накупить звёзд и бороться за золото АПЛ. Им нужен тренер надолго как тот же Почеттино, который медленно и стабильно развивал команду, чтобы шпоры раз в 5 лет на что-то серьёзное претендовали, особо не растрачиваясь.
Прошлый сезон закончили в 4 , этот тоже идут в 4 .
До этого два года занимали 6-7 место .
Дойти до 1/8 тоже нужно суметь , Барса например не смогла.
Трудно назвать работу Конте провалом , это и есть уровень Тоттенхэма ( борьба за топ4и ЛЧ) и он держит планку . Придет другой - не факт что не вылетят за пределы топ4 .
Другое дело что Конте душнила , Сон приуныл , Ришарлисон начал гавкать .
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proeast
Ответ Нурбол Жумаскалиев
при моуре не было идей? а не он ли из кейна игрока сделал? а у конте одна идея - главное поставить вингбеков в состав. в челси же проканало
Глупо с ними спорить, не примут, но после ухода Жозе Шпоры на его идеях до сих пор играют.
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picho
Ответ RedDevil1909
Моур Кейна игроком сделал,это очень смешно)
Тут наверно коммент о том что после ухода Эриксена , моур сделал Кейна распасовщиком , стал играть больше из глубины и раздавать крутые ассистенты
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neolol0
Ответ Нурбол Жумаскалиев
при моуре не было идей? а не он ли из кейна игрока сделал? а у конте одна идея - главное поставить вингбеков в состав. в челси же проканало
С какого года Кейн игрок одного сезона, напомни?
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RedDevil1909
Ответ Нурбол Жумаскалиев
при моуре не было идей? а не он ли из кейна игрока сделал? а у конте одна идея - главное поставить вингбеков в состав. в челси же проканало
Моур Кейна игроком сделал,это очень смешно)
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Антон Князев
Ответ Ноно Гомес
Неустойку получит неплохую)
Ничего не получит, летом просто контракт закончится.
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ neolol0
Ну, при Моуре вообще идей не было. Тут она хотя бы частично прослеживается.
при моуре не было идей? а не он ли из кейна игрока сделал? а у конте одна идея - главное поставить вингбеков в состав. в челси же проканало
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Ноно Гомес
Неустойку получит неплохую)
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ZarvuR2020
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
в ПСЖ...Конте... для Лиги чемпионов?) по-моему, он даже выше 1/8 никогда не проходил) и пару раз из группы даже выбраться не смог)
минус на минус
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vel
Надеюсь не в Ювентус..
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d.xoxlov
Ответ ZarvuR2020
В ПСЖ
... будет Зидан, скорее всего.
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AmanEsen
Ответ proeast
Жозе доволен и был прав во всем как обычно, как с тем же МЮ.
А че ему быть довольным, Конте в любом случае отработал лучше него
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neolol0
Ответ Нурбол Жумаскалиев
набрал полную команду пассажиров и отлетел с позором. зачем моура уволили, чтобы заменить этим? смешно
Ну, при Моуре вообще идей не было. Тут она хотя бы частично прослеживается.
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AmanEsen
Ответ CriminalJoint62
Тоттенхэм такая помойка. Почеттино, Моуриньо, Конте им не угодили. Может стоит поискать проблему в себе
С Почетинно был отличный союз как по мне, там уже просто тренерская усталость сыграла роль.

После ПСЖ и халявных трофеев, я думаю стало возможным второй заход в ТТХ, ибо личного груза бестрофейника лично на нем уже нету.
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Seven2482
это не клуб Парика
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proeast
Ответ Denisque78
На АПЛ 3 сезона подряд претендовали
Не близко, и то с очень хорошим составом удивляет что не взял АПЛ.
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Милан. Тонали. 8.
Конте все равно остаётся топ тренером и без работы никогда не останется, хотя он уже заработал себе лет на 100 вперёд так что ему в принципе уже даже и все равно ....
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Милан. Тонали. 8.
Ответ Е.Р.
С Интера бабла рубанул неустойку, думал и в Тотене такое прокатит. Но там настоящие евреи сидят, а не лысые. Так что Конта в этот раз без неустоички останется. Зато когда из Интера уходил что-то там про спортивные победы квакал.
Он и неустойку в Интер срубил, и аж вроде целых 18 мультов зарплаты в ТТХ получает! 😱....
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dmitryGoose
Антонио пора в о пуск и на переобучение.
Выглядел больным и уставшим
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Милан. Тонали. 8.
Ответ Denisque78
Все логично. Потратив невероятные для себя суммы, Тоттенхем практически ни в чем не прибавил, ни в зрелищности, ни в шансах на титулы. Хорошо бы в топ-4 закончить
Да какое там топ-4 там же Ливерпуль уже на хвосте висит, упадут на 5-6 место точно ☝️...
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Нурбол Жумаскалиев
набрал полную команду пассажиров и отлетел с позором. зачем моура уволили, чтобы заменить этим? смешно
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