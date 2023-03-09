Игроки «Тоттенхэма» упрашивают Почеттино вернуться. Они скучают по стилю игры при Маурисио

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Маурисио Почеттино Футбол

Игроки «Тоттенхэма» рассчитывают на возвращение Маурисио Почеттино на пост тренера.

По сведениям Sky Sports, в клубе растет уверенность в том, что контракт с Антонио Конте продлен не будет. Ветераны скучают по смелой игре, которая была при аргентинском специалисте, и считают, что развитию игроков не уделяется должного внимания.

Некоторые футболисты и работники клуба упрашивали Почеттино вернуться, когда такая возможность появится. При этом в руководстве, несмотря на теплое отношение к Маурисио, не забывают, почему он был уволен в 2019 году.

«Тоттенхэм» действительно плох, но виноват не Почеттино. Его увольнение – символ безумия современного футбола

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16 комментариев

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QWertY
Ответ dr. cage
Посоны, без шуток.. А в чем заключается стиль Почетинно? Не помню какого то особого почерка у его команд..
Ну чувак так то привнес гегенпрессинг в АПЛ. Многие об это либо не знают, либо забыли
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окечуква
Смелая игра кому? Деревянным косячникам Дайеру и Дэвису? Беспросветному лавочнику Санчесу? Кейн при любой игре в порядке, а Сонни переживает кризис вне зависимости от игровых схем и стилей. Там со времён Поча осталось полтора ветерана, которых давно пора отпускать, а если точнее, всех кроме Кейна. Это очередные игрища Леви через прикормленных журналистов, сколько раз такое было. Готовит фундамент «коллективного мнения».
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dr. cage
Посоны, без шуток..
А в чем заключается стиль Почетинно?

Не помню какого то особого почерка у его команд..
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orelik_1987
Что за вброс? Там игроков то осталось с оой поры по пальцам одной руки посчитать можно. Кулусевски просит вернуться или Хойберг? ))
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Redsfan
Ответ Тимофей Кушнир
С одной стороны с Почем у Тоттенхэма была стабильность и фарт в ЛЧ. С другой сейчас в составе нет игроков вроде Вертонгена, Эриксена и праймого Деле Алли. Посмотрим, как будет, а то вдруг шпоры опять заберут "супер тренера" у Вулверхэмптона или Саутгемптона.
Вертонген, Эриксен и Алли вышли на топ-уровень именно благодаря работе Почча.
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AmanEsen
Ответ Тимофей Кушнир
С одной стороны с Почем у Тоттенхэма была стабильность и фарт в ЛЧ. С другой сейчас в составе нет игроков вроде Вертонгена, Эриксена и праймого Деле Алли. Посмотрим, как будет, а то вдруг шпоры опять заберут "супер тренера" у Вулверхэмптона или Саутгемптона.
Так Поч сам этих игроков и вывел на топ уровень.
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AmanEsen
Ответ Юрий Поляков
Как то на корректно по отношению к действующему тренеру !!! Предательство какое то на мой взгляд 👀
А то что, Конте в открытую говорит, что его игроки не уровень чтобы даже нынешний Милан проходить это корректно?

Всю вину он постоянно перекидывает на уровень команды, а не свою тренерскую работу. У Поча ресурсов было не больше, но при этом результаты были лучше.
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Sweaty25
Леви решил сэкономить и "подстилает соломку", знаем, проходили ))
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AmanEsen
Ответ rigobersong
Стиль безтрофейника?:)
Как видишь «трофейнки» типа Моура и Конте тоже ничего не выиграли в ТТХ.

Тогда уж лучше выбрать того, кто приносил лучший результат, и при этом никогда не ныл.
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Тимофей Кушнир
С одной стороны с Почем у Тоттенхэма была стабильность и фарт в ЛЧ. С другой сейчас в составе нет игроков вроде Вертонгена, Эриксена и праймого Деле Алли. Посмотрим, как будет, а то вдруг шпоры опять заберут "супер тренера" у Вулверхэмптона или Саутгемптона.
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Пакаев
При нем они более менее претендовали на трофеи
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Кирилл Голивец
Факт есть факт, Конте один из самых читаемых топ-тренеров банальным отзеркаливанием его приемов) даже сам Поч аж в 2017-м году это делал
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Тюменец
Бггг… Дайер, Санчес и Дэвис заскучали о веселой игре?!))
Да будет трэш!))
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Роман
Конте не нужно было приходить в этот мрак, он лучше заходит в сильную команду, которая готова бороться за национальный чемпионат. Тоттенхэм борется за Кубок Ауди и это не изменить
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Юрий Поляков
Как то на корректно по отношению к действующему тренеру !!! Предательство какое то на мой взгляд 👀
+5
-3
+2
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rigobersong
Стиль безтрофейника?:)
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