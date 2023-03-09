Игроки «Тоттенхэма» упрашивают Почеттино вернуться. Они скучают по стилю игры при Маурисио
Игроки «Тоттенхэма» рассчитывают на возвращение Маурисио Почеттино на пост тренера.
По сведениям Sky Sports, в клубе растет уверенность в том, что контракт с Антонио Конте продлен не будет. Ветераны скучают по смелой игре, которая была при аргентинском специалисте, и считают, что развитию игроков не уделяется должного внимания.
Некоторые футболисты и работники клуба упрашивали Почеттино вернуться, когда такая возможность появится. При этом в руководстве, несмотря на теплое отношение к Маурисио, не забывают, почему он был уволен в 2019 году.
«Тоттенхэм» действительно плох, но виноват не Почеттино. Его увольнение – символ безумия современного футбола
А в чем заключается стиль Почетинно?
Не помню какого то особого почерка у его команд..
Всю вину он постоянно перекидывает на уровень команды, а не свою тренерскую работу. У Поча ресурсов было не больше, но при этом результаты были лучше.
Тогда уж лучше выбрать того, кто приносил лучший результат, и при этом никогда не ныл.
Да будет трэш!))