Игроки «Тоттенхэма» упрашивают Почеттино вернуться. Они скучают по стилю игры при Маурисио

Игроки « » рассчитывают на возвращение на пост тренера.

По сведениям Sky Sports, в клубе растет уверенность в том, что контракт с продлен не будет. Ветераны скучают по смелой игре, которая была при аргентинском специалисте, и считают, что развитию игроков не уделяется должного внимания.

Некоторые футболисты и работники клуба упрашивали Почеттино вернуться, когда такая возможность появится. При этом в руководстве, несмотря на теплое отношение к Маурисио, не забывают, почему он был уволен в 2019 году.

«Тоттенхэм» действительно плох, но виноват не Почеттино. Его увольнение – символ безумия современного футбола