«Будущее Грузии – в Европе». Хвича о протестах в стране

Теги серия А Италия Наполи сборная Грузии по футболу Политика Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия отреагировал на протесты в родной стране. 

«Будущее Грузии – в Европе», – написал полузащитник «Наполи» и сборной Грузии в своем фэйсбуке. 

7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об «иностранных агентах». После это в Тбилиси прошли тысячи человек вышли на акцию протеста.

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30 комментариев

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SnowPhoenix
Ответ Edberg
Любой здравомыслящий человек мечтает чтобы его страна жила как в Европе. Те кто говорят по другому просто лицемеры
а в какой конкретно европе? Есть условно германия как топ страна, а есть прибалтика из которой вся молодежь уезжает так как они все равно так себе. И обе стороны считаются европой. И я сильно сомневаюсь что грузия станет второй германией...
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Edberg
Ответ MaaRek
Так законы об иноагентах позволяют избежать внешнего вмешательства в политику, это ж калька с американского, самой свободной страны по словам твоего президента, выступавшего давеча оттуда
Если вам нравится что с помощью этого закона ваша власть вас «имеет» это не значит что в других странах такие же настроения. А за грузин не волнуйтесь, они без ваших советов разберутся. Они и в Европу могут поехать, и мировыми брендами пользоваться у себя в стране, а их клубы и сборная участвует во всех мировых турнирах. О чем вам остаётся только мечтать…
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krasno-siniyman
Ответ MaaRek
Так законы об иноагентах позволяют избежать внешнего вмешательства в политику, это ж калька с американского, самой свободной страны по словам твоего президента, выступавшего давеча оттуда
Там вообще забавная ситуация
Грузия принимает закон об инагентах, который в свою очередь повторяет закон США 1938 года, но неожиданно оказывается, то грузинам такой закон принимать нельзя))
https://iz.ru/1479653/2023-03-06/amerikanskii-posol-rekomendovala-gruzii-otozvat-zakon-ob-inoagentakh
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MaaRek
Ответ fellx
Ему не кажется, а он так хочет что бы было, как и многие молодые. Понимаю и ваше мышление, вам хочется что бы страны снг оставались под влиянием РФ, но это будет означать стагнацию, коррупцию и родственников и друзей президентов во главе страны. Спасибо, не надо.
А на Украине тогда почему всё то же самое? Вроде же не под влиянием РФ?
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fbd
Ответ And-Rover
Турция тоже вот хочет в ЕС, однако 24 года обещают.
Турции ничего не обещают. Они подали заявку на вступление хрен знает когда, но не выполняют условия для вступления в ЕС. Так какие вопросы к ЕС?
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ГЕНПЛАН
Ответ fbd
Наверное замерзли за зиму, да?
В Англии белок с голодухи едят (с) Скабеева
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fellx
Ответ Чиф
это ему так кажется ... молодой совсем.
Ему не кажется, а он так хочет что бы было, как и многие молодые. Понимаю и ваше мышление, вам хочется что бы страны снг оставались под влиянием РФ, но это будет означать стагнацию, коррупцию и родственников и друзей президентов во главе страны. Спасибо, не надо.
+2
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MaaRek
Ответ bam bam
это те которое не знают румынского языка и на вопрос откуда они отвечают что из России ?)
Расскажи плиз как в Молдавию сейчас из России массово народ можно пригнать?
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Зубы Дзюбы
Ответ Patriarkh Kirill
Грузины, кыргызы молодцы. Да может быть постоянная смена власти мешает развитию страны, но по крайней мере в этих двух странах бывшего союза(Без Прибалтики) нет политбюро.
И в чем тогда молодцы? Если развитие страны будет страдать
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Антон Иванов
Азия ближе
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bam bam
Ответ Alex1893
А молдоване не молодцы? Ах да, они же выступают против американской марионетки - румынки Санду, значит это плохой протест и освещать его необязательно
это те которое не знают румынского языка и на вопрос откуда они отвечают что из России ?)
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bam bam
Ответ LONDON-TOWN
Будущее мира в Азии (ближайшие лет 20-30 точно), будущее Грузии в Европе... Сразу видно, что не понимает какая тяжёлая экономическая ситуация сложилась в Европе.
о, расскажи , я уже пол года тут живу. очень интересно какая сложная ситуация
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MaaRek
Ответ Alex1893
А молдоване не молодцы? Ах да, они же выступают против американской марионетки - румынки Санду, значит это плохой протест и освещать его необязательно
Легко узнать где марионеточное правительство, там где Штаты не поддерживают протесты, значит там пока не удалось поставить своего
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Iomov
Грузия- це еуропа!
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Alex1893
Ответ Patriarkh Kirill
Грузины, кыргызы молодцы. Да может быть постоянная смена власти мешает развитию страны, но по крайней мере в этих двух странах бывшего союза(Без Прибалтики) нет политбюро.
А молдоване не молодцы? Ах да, они же выступают против американской марионетки - румынки Санду, значит это плохой протест и освещать его необязательно
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Футбол, хоккей итд
Так он кого поддержал, парламент или протестующих?!🙃
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MaaRek
Так законы об иноагентах позволяют избежать внешнего вмешательства в политику, это ж калька с американского, самой свободной страны по словам твоего президента, выступавшего давеча оттуда
+8
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Tun
Ответ Patriarkh Kirill
Грузины, кыргызы молодцы. Да может быть постоянная смена власти мешает развитию страны, но по крайней мере в этих двух странах бывшего союза(Без Прибалтики) нет политбюро.
Вы не понимаете, о чем говорите, в Киргизии перевороты не от народа, а проплачены местными баями и банальная борьба за власть, экономике страны и народу от этого нехорошо, но отдельные личности на этом зарабатывают
+9
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utsh44psmr
Пукнyть в интернете из-за границы - это первое дело конечно. Как оставить комментарий на sports
+9
-3
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Edberg
Любой здравомыслящий человек мечтает чтобы его страна жила как в Европе. Те кто говорят по другому просто лицемеры
+12
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tankist231
Независимыми смотрю никто не хочет быть, все хотят лечь под кого то
+2
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Tun
Так вчера же об этом писали, в том числе на спорце
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And-Rover
Турция тоже вот хочет в ЕС, однако 24 года обещают.
+5
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Joey Ramone
Как легко примазываться.
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fbd
Ответ LONDON-TOWN
Будущее мира в Азии (ближайшие лет 20-30 точно), будущее Грузии в Европе... Сразу видно, что не понимает какая тяжёлая экономическая ситуация сложилась в Европе.
Наверное замерзли за зиму, да?
+6
-4
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