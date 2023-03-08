«Будущее Грузии – в Европе». Хвича о протестах в стране

отреагировал на протесты в родной стране.

«Будущее Грузии – в Европе», – написал полузащитник « » и сборной Грузии в своем фэйсбуке.

7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об «иностранных агентах». После это в Тбилиси прошли тысячи человек вышли на акцию протеста.