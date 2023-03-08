«Будущее Грузии – в Европе». Хвича о протестах в стране
Хвича Кварацхелия отреагировал на протесты в родной стране.
«Будущее Грузии – в Европе», – написал полузащитник «Наполи» и сборной Грузии в своем фэйсбуке.
7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об «иностранных агентах». После это в Тбилиси прошли тысячи человек вышли на акцию протеста.
Грузия принимает закон об инагентах, который в свою очередь повторяет закон США 1938 года, но неожиданно оказывается, то грузинам такой закон принимать нельзя))
https://iz.ru/1479653/2023-03-06/amerikanskii-posol-rekomendovala-gruzii-otozvat-zakon-ob-inoagentakh