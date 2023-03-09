Кулусевски – лучший ассистент мира в возрасте до 23 лет по версии CIES. Сака – 2-й, Хвича – 3-й, Винисиус – 5-й, Энцо – 9-й, Холанд – 10-й
CIES Football Observatory составила рейтинг лучших ассистентов мира в возрасте до 23 лет.
При составлении рейтинга были проанализированы данные WyScout о голевых передачах игроков 75 национальных лиг за последние 365 дней. При расчетах учитывалось количество голевых передач и специальный коэффициент проведенных матчей.
Среди игроков в возрасте до 23 лет первое место занял полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулусевски. На втором месте хавбек «Арсенала» Букайо Сака, на третьем – хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Лучшие ассистенты мира до 23 лет по версии CIES
1. Деян Кулусевски («Тоттенхэм») – 13,8 (12 голевых передач);
2. Букайо Сака («Арсенал») – 13,3 (8);
3. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 11,6 (11);
4. Доминик Собослаи («РБ Лейпциг») – 11,4 (11);
5-6. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») – 10,7 (8);
5-6. Родриго Гоэс («Реал Мадрид») – 10,7 (8);
7. Джамал Мусиала («Бавария») – 9,5 (8);
8. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 9,1 (7);
9. Энцо Фернандес («Челси») – 8,9 (10);
10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 7,5 (6).
А уже по статистике голевых передач автор решила добавить инфо в статью от себя, чем запутала читателя:)