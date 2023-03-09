Кулусевски – лучший ассистент мира в возрасте до 23 лет по версии CIES. Сака – 2-й, Хвича – 3-й, Винисиус – 5-й, Энцо – 9-й, Холанд – 10-й

Теги Бавария Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал рейтинги Тоттенхэм РБ Лейпциг Филип Фоден Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Доминик Собослаи Родриго Гоэс Деян Кулусевски Хвича Кварацхелия Букайо Сака Энцо Фернандес Джамал Мусиала Футбол

CIES Football Observatory составила рейтинг лучших ассистентов мира в возрасте до 23 лет.

При составлении рейтинга были проанализированы данные WyScout о голевых передачах игроков 75 национальных лиг за последние 365 дней. При расчетах учитывалось количество голевых передач и специальный коэффициент проведенных матчей.

Среди игроков в возрасте до 23 лет первое место занял полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулусевски. На втором месте хавбек «Арсенала» Букайо Сака, на третьем – хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия.

Лучшие ассистенты мира до 23 лет по версии CIES

1. Деян Кулусевски («Тоттенхэм») – 13,8 (12 голевых передач);

2. Букайо Сака («Арсенал») – 13,3 (8);

3. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 11,6 (11);

4. Доминик Собослаи («РБ Лейпциг») – 11,4 (11);

5-6. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») – 10,7 (8);

5-6. Родриго Гоэс («Реал Мадрид») – 10,7 (8);

7. Джамал Мусиала («Бавария») – 9,5 (8);

8. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 9,1 (7);

9. Энцо Фернандес («Челси») – 8,9 (10);

10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 7,5 (6).

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эльдар Сулейманов
Ответ Андрей Хенто
У Родриго очень неплохая статистика, на уровне Вини, при том, что он на порядок меньше получает игрового времени.
Этому дереву вини просто слишком много прав дали на его дебильные ошибки и потери мяча я бы его немедленно продал и купил хвичу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Morning Again
Ответ Morning Again
Честно говоря непонятная статистика голевых передач в рейтинге. Если мы берем например голевые передачи в лиге за этот сезон по первым трем игрокам из рейтинга: Кулусевски 5, Сака 9, Кварацхелия 9, - почему тогда в рейтинге 12, 8, 11, соответственно? Также и с другими игроками. Если поднимаем статистику за последние 365 дней как указано в статье - показатели по голевым передачам тем более другие.
Разобрался, в источнике приведены показатели рейтинга рассчитаны с учетом "специального коэффициента": https://pbs.twimg.com/media/Fqr2ZQDWIAEmYcu?format=jpg&name=large
А уже по статистике голевых передач автор решила добавить инфо в статью от себя, чем запутала читателя:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexis2020
Ответ Армен Онфрой
Сака не так популярен, но уже какой год своей игрой доказывает топ уровень
Если Арсенал выиграет АПЛ, то может быть Сака станет более медийным футболистом
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Morning Again
Честно говоря непонятная статистика голевых передач в рейтинге. Если мы берем например голевые передачи в лиге за этот сезон по первым трем игрокам из рейтинга: Кулусевски 5, Сака 9, Кварацхелия 9, - почему тогда в рейтинге 12, 8, 11, соответственно? Также и с другими игроками. Если поднимаем статистику за последние 365 дней как указано в статье - показатели по голевым передачам тем более другие.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Армен Онфрой
Сака не так популярен, но уже какой год своей игрой доказывает топ уровень
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
У Родриго очень неплохая статистика, на уровне Вини, при том, что он на порядок меньше получает игрового времени.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий