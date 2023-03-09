Кулусевски – лучший ассистент мира в возрасте до 23 лет по версии CIES. Сака – 2-й, Хвича – 3-й, Винисиус – 5-й, Энцо – 9-й, Холанд – 10-й

CIES Football Observatory составила рейтинг лучших ассистентов мира в возрасте до 23 лет.

При составлении рейтинга были проанализированы данные WyScout о голевых передачах игроков 75 национальных лиг за последние 365 дней. При расчетах учитывалось количество голевых передач и специальный коэффициент проведенных матчей.

Среди игроков в возрасте до 23 лет первое место занял полузащитник « » Деян Кулусевски. На втором месте хавбек « » , на третьем – хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия.

Лучшие ассистенты мира до 23 лет по версии CIES

1. («Тоттенхэм») – 13,8 (12 голевых передач);

2. Букайо Сака («Арсенал») – 13,3 (8);

3. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 11,6 (11);

4. Доминик Собослаи («РБ Лейпциг») – 11,4 (11);

5-6. («Реал Мадрид») – 10,7 (8);

5-6. Родриго Гоэс («Реал Мадрид») – 10,7 (8);

7. Джамал Мусиала («Бавария») – 9,5 (8);

8. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 9,1 (7);

9. Энцо Фернандес («Челси») – 8,9 (10);

10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 7,5 (6).