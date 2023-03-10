«Месси стал лидером после ударов, которые перенес. Сегодня он не всем нравится, он взбунтовался и многое выиграл благодаря этому». Тевес о Лео на ЧМ-2022

Теги ПСЖ Карлос Тевес Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Алексис Мак Аллистер Хулиан Альварес Энцо Фернандес Футбол

Карлос Тевес высказался о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Месси стал лидером после ударов, которые перенес. Сегодня мы видим Месси, который не всем нравится, он взбунтовался и многое выиграл благодаря этому.

Сегодня он знает, что он Месси. В молодости мы уже просили его стать лидером, и у него ничего не вышло, потому что он только начинал свою карьеру, а [стать лидером] сложно, когда тебя просят об этом в 19 лет.

Я не могу поверить, чего достигли эти ребята [Хулиан Альварес, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер] в возрасте 22 или 23 лет. Когда ты играешь на чемпионате мира, на тебя оказывается сильное давление, но я увидел естественность в игре этих парней. Они перевернули футбол с ног на голову.

Я не мог поверить, что вижу, как Месси поднимает Кубок. Я не писал ему, потому что мне нравится переживать плохие времена, а не хорошие», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины в интервью ESPN. 

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27 комментариев

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Arthas M
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Без Лео Аргентина на этом Мундиале точно бы не смогла победить.Он был лидером как на поле,так и вне его.В 35 лет затащить Чемпионат Мира это фантастика.Он полностью выложился на этом турнире и был бесспорно лучшим.
Ну да,пенки не все бить умеют))
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Isshin88
И какие же удары он перенёс? Было бы справедливо, если бы он закончил как Лэнс Армстронг.
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Фарид Новруззаде
Признавайтесь хоть честно, хейтеры. Месси выложился на 101% на ЧМ: столько финтов, проходов, забегов, пасов(разрезающих 2-3 линии обороны соперника) ударов издали, не видел никогда. Месси и ко пылали и кайфовали от своей игры.
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Isshin88
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Без Лео Аргентина на этом Мундиале точно бы не смогла победить.Он был лидером как на поле,так и вне его.В 35 лет затащить Чемпионат Мира это фантастика.Он полностью выложился на этом турнире и был бесспорно лучшим.
Без судей. Без Месси вполне могли.
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AnMe
Ответ Сергей Посохов
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По-моему ты не тот матч смотрел 😂
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Сергей Посохов
Ответ Барсик Юрана
Ротен Мбапе сколько раз критиковал?
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Шекспира на красное
Понятно почему Тевес не позвонил, Лео конечно ему задолжал за ЧМ 2014. Возьми тогда Лео Тевеса в сборную, и в Катаре уже праздновали бы покер
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Игорь Климов
Ответ Александра Александрова
С Баварией Месси выглядел в два раза лучше Мбаппе , Мбаппе вообще не было на поле и Мбаппе в первом матче не реализовал самый убойный момент , который был у Псж , но 0 критики Мбаппе и это и говорит о том, что Месси лучший футболист в 21 веке , от него всегда требуют большего , Месси в 24 года забил 91 гол за год , что сделал Мбаппе в свои 24 ? Ровным счетом ничего ! Тут кто то приводил статиситку по пробегу за матч , 24 летний Мбаппе пробежал меньше чем 35 летний ветеран Месси , но по сути то за этот Псж , Мбаппе должен был рвать задницу у него самая высокая зп и он главная звезда этого проекта !
Это факт, Лео Месси был единственным игроком кто созидал в ПСЖ против Баварии.
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Нея Смирнова
Ответ несахар
И что? Если Ротен не трогает Мбаппе, то Лео не заслуживает критики? С Баварией Лео выглядел как посредственный футболист, часто терял мяч.
Ты хоть понимаеш,сколько лет Месси?Против таких игроков баварии нужен был либо молодой Месси,либо хорошая командная игра как в чм
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Игорь Климов
Ответ Экспертное мнение
Интересный факт, вспомнил как Тевес с Месси классно раскатывали Мексику на ЧМ-2006, и вот ведь тогда Месси забил гол в своем первом же плей-офф ЧМ за всю карьеру: https://youtu.be/0xSvMe4xv1A?t=71 чистейший гол отобрали, из-за этого ведь его годами хейтили - не может забить в плей-офф. Месси действительно в сборной всё доставалось с трудом, после такого шикарного матча Пекерман его даже не выпустил на поле против Германии. Просто стоит знать, если кто не в курсе - Месси забивал в плей-офф ЧМ даже в 2006, не он виноват, что судейки отменяют его чистейшие голы, при этом засчитывая голы Криша с километровых офсайдов против Баварии.
Да, это был чистый гол от Месси!
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Сергей Посохов
Ответ benjamin92
Месси сам нанёс такой удар хейтерам, что пятые точки дымят третий месяц. Не ожидали они такой подставы, особенно после проигрыша СА
Ну если протягивание за уши недосборной судьями это удар, то психушка плачет без тебя увы
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Никита Смолов
Ответ benjamin92
Месси сам нанёс такой удар хейтерам, что пятые точки дымят третий месяц. Не ожидали они такой подставы, особенно после проигрыша СА
Большинство еще не ожидало такой подставы от свое фрукта, тут шах и мат )
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Игорь Климов
Лео Месси является величайшим футболистом современности, и это как минимум! 🇦🇷
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Экспертное мнение
Интересный факт, вспомнил как Тевес с Месси классно раскатывали Мексику на ЧМ-2006, и вот ведь тогда Месси забил гол в своем первом же плей-офф ЧМ за всю карьеру: https://youtu.be/0xSvMe4xv1A?t=71 чистейший гол отобрали, из-за этого ведь его годами хейтили - не может забить в плей-офф. Месси действительно в сборной всё доставалось с трудом, после такого шикарного матча Пекерман его даже не выпустил на поле против Германии. Просто стоит знать, если кто не в курсе - Месси забивал в плей-офф ЧМ даже в 2006, не он виноват, что судейки отменяют его чистейшие голы, при этом засчитывая голы Криша с километровых офсайдов против Баварии.
+7
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Александра Александрова
Ответ несахар
И что? Если Ротен не трогает Мбаппе, то Лео не заслуживает критики? С Баварией Лео выглядел как посредственный футболист, часто терял мяч.
С Баварией Месси выглядел в два раза лучше Мбаппе , Мбаппе вообще не было на поле и Мбаппе в первом матче не реализовал самый убойный момент , который был у Псж , но 0 критики Мбаппе и это и говорит о том, что Месси лучший футболист в 21 веке , от него всегда требуют большего , Месси в 24 года забил 91 гол за год , что сделал Мбаппе в свои 24 ? Ровным счетом ничего ! Тут кто то приводил статиситку по пробегу за матч , 24 летний Мбаппе пробежал меньше чем 35 летний ветеран Месси , но по сути то за этот Псж , Мбаппе должен был рвать задницу у него самая высокая зп и он главная звезда этого проекта !
+4
-1
+3
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rigobersong
Лучший игрок в истории:)) Бедолагам осталось с этим смириться, и перед сном вспоминать, что Месси Чемпион Мира, а португальский кринж позор футбола!:))
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Терминатор///Айлбибекович
Без Лео Аргентина на этом Мундиале точно бы не смогла победить.Он был лидером как на поле,так и вне его.В 35 лет затащить Чемпионат Мира это фантастика.Он полностью выложился на этом турнире и был бесспорно лучшим.
+9
-3
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Барсик Юрана
Ответ Мадрид наказывает!
Тевес кстати посильнее был как аргентинский игрок.
Тевез хоть с купленными судьями, хоть без - 0
+1
-3
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benjamin92
Месси сам нанёс такой удар хейтерам, что пятые точки дымят третий месяц. Не ожидали они такой подставы, особенно после проигрыша СА
+20
-9
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Я Гражданин Мира
Ответ несахар
И что? Если Ротен не трогает Мбаппе, то Лео не заслуживает критики? С Баварией Лео выглядел как посредственный футболист, часто терял мяч.
Я вам больше скажу даже.
С Баварии Месси и Мбпапе выступили отвратительно, хуже некуда.
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несахар
Ответ Барсик Юрана
Ротен Мбапе сколько раз критиковал?
И что? Если Ротен не трогает Мбаппе, то Лео не заслуживает критики? С Баварией Лео выглядел как посредственный футболист, часто терял мяч.
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-1
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Мадрид наказывает!
Тевес кстати посильнее был как аргентинский игрок.
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-6
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Барсик Юрана
Ответ несахар
ну конечно аргентинцы будут защищать Лео. Он же помог сборной победить на ЧМ, они готовы ему всё простить. Но если футболист не тащит, почему бы его не прокритиковать за его блеклую игру? Тем более, если это на пользу пойдет.
Ротен Мбапе сколько раз критиковал?
+7
-4
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несахар
ну конечно аргентинцы будут защищать Лео. Он же помог сборной победить на ЧМ, они готовы ему всё простить. Но если футболист не тащит, почему бы его не прокритиковать за его блеклую игру? Тем более, если это на пользу пойдет.
+1
-4
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Совесть Черданцева
Ответ А. Мостовой
в конце все-таки показал свое истинное лицо "паинька" месси, как бы его ПР команда не пыталась этого скрыть
Ты реально идеально вжился в роль ’царя’
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