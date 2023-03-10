«Месси стал лидером после ударов, которые перенес. Сегодня он не всем нравится, он взбунтовался и многое выиграл благодаря этому». Тевес о Лео на ЧМ-2022

высказался о победе сборной Аргентины на .

стал лидером после ударов, которые перенес. Сегодня мы видим Месси, который не всем нравится, он взбунтовался и многое выиграл благодаря этому.

Сегодня он знает, что он Месси. В молодости мы уже просили его стать лидером, и у него ничего не вышло, потому что он только начинал свою карьеру, а [стать лидером] сложно, когда тебя просят об этом в 19 лет.

Я не могу поверить, чего достигли эти ребята [ , , Алексис Мак Аллистер] в возрасте 22 или 23 лет. Когда ты играешь на чемпионате мира, на тебя оказывается сильное давление, но я увидел естественность в игре этих парней. Они перевернули футбол с ног на голову.

Я не мог поверить, что вижу, как Месси поднимает Кубок. Я не писал ему, потому что мне нравится переживать плохие времена, а не хорошие», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины в интервью ESPN.