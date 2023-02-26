Мак Аллистер о Месси: «Аргентина выиграла ЧМ благодаря ему. В АПЛ он был бы лучшим, без сомнений»
Алексис Мак Аллистер считает, что Лео Месси хорошо проявил бы себя в клубе из Англии.
«Если бы Месси играл в Премьер-лиге, то был бы лучшим, без сомнений. Это слишком жесткая лига для него? Я так не считаю. Он показал это на чемпионате мира, сложнейшем турнире мира. Месси показал, насколько он хорош, насколько он важен для команды.
Все мы в Аргентине очень благодарны ему и гордимся им, потому что знаем, что стали чемпионами мира благодаря ему», – сказал полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины.
ЧМ - вершина и естественно кое кому больно и обидно, но ничего уже не изменить.
Может там какие-то ценные призы будут вручаться по итогу? Грамоты?
Может турнирная таблица есть на этот счёт?
Я просто не понимаю, почему так много игроков считают своим долгом обязательно заявить о крутости Месси, как-будто каждый из них срыв покровов устраивает и раскрывает нас всем глаза, как Месси хорош в футболе.
Они для кого это говорят постоянно? Для слепых фанатов футбола?)
Они насколько не на видит Месси что , любой ваши аргументы без полезно.
Месси: Каждый внёс свой вклад в победу на ЧМ
Взаимная любовь прямо 😀
Там просто избивают лидеров.
Достаточно вспомнить Финал Аргентина - Бразилия, где к 45 минуте игроки в крови по колено)
А как колумбийцы Лео били, это ж никакая АПЛ рядом не проходила.
Но местные 🤡 все еще думают что его сломают в детской песочнице)
В АПЛ играл бы за МанСити и всё было бы в порядке.
Это ты щас ненароком кринжа описал)))
Альтернативным со спортс ру иногда надо быть в материале, посмотреть хотя бы Кубок Америки, если отбор не в состоянии осилить.
Там лидеров банально избивают на поле и после этого АПЛ это песочница для детей.
Месси прошел футбол на максималках
Ценр поля у Аргентины топ.