Мак Аллистер о Месси: «Аргентина выиграла ЧМ благодаря ему. В АПЛ он был бы лучшим, без сомнений»

считает, что Лео Месси хорошо проявил бы себя в клубе из Англии.

«Если бы Месси играл в Премьер-лиге, то был бы лучшим, без сомнений. Это слишком жесткая лига для него? Я так не считаю. Он показал это на чемпионате мира, сложнейшем турнире мира. Месси показал, насколько он хорош, насколько он важен для команды.

Все мы в очень благодарны ему и гордимся им, потому что знаем, что стали чемпионами мира благодаря ему», – сказал полузащитник « » и сборной Аргентины.