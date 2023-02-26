Мак Аллистер о Месси: «Аргентина выиграла ЧМ благодаря ему. В АПЛ он был бы лучшим, без сомнений»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Брайтон ЧМ-2022 Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер считает, что Лео Месси хорошо проявил бы себя в клубе из Англии.

«Если бы Месси играл в Премьер-лиге, то был бы лучшим, без сомнений. Это слишком жесткая лига для него? Я так не считаю. Он показал это на чемпионате мира, сложнейшем турнире мира. Месси показал, насколько он хорош, насколько он важен для команды.

Все мы в Аргентине очень благодарны ему и гордимся им, потому что знаем, что стали чемпионами мира благодаря ему», – сказал полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины.

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45 комментариев

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Oleg
Ответ Пирс Морган
У людей еще полыхает после ЧМ, а уже идет 3 месяц, лучше же в топ-800 чемпионате непонятно кому забивать
Это вечная боль.
ЧМ - вершина и естественно кое кому больно и обидно, но ничего уже не изменить.
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Montenegro Serbian
При всём уважении к Месси, я всё не могу понять: проходит какой-то альтернативный чемпионат мира по бесконечному восхвалению Месси?

Может там какие-то ценные призы будут вручаться по итогу? Грамоты?
Может турнирная таблица есть на этот счёт?
Я просто не понимаю, почему так много игроков считают своим долгом обязательно заявить о крутости Месси, как-будто каждый из них срыв покровов устраивает и раскрывает нас всем глаза, как Месси хорош в футболе.
Они для кого это говорят постоянно? Для слепых фанатов футбола?)
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хороший фрукт
Ответ Висита Эльмурзаев
был бы в апл как Озил в последний сезон
Озил не плохо играл в Арсенале
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Я Гражданин Мира
Ответ Отец Абду
Месси хозяин АПЛ:) 2 раза уничтожил "лучшего клуба АПЛ" в финале ЛЧ ( Ферги и его Ко... Помню как плакал Роналду, а ручки Ферги сильно тряслись от игр Месси):) Имеет 2 хет трика в ворота Арсенала и МС:) Сделал +30 г+п в + 35 матчах:)
Им этого не понять.
Они насколько не на видит Месси что , любой ваши аргументы без полезно.
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ZamoRano
Месси с игроками Севильи, Астон виллы и Брайтона стал чемпионом мира играя против игроков херенвена, Аталанты, ПСВ и Бернли, пройдя их лишь по пенальти :)))
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Философ Востока
Мак Алистер: Мы выиграли благодаря Месси
Месси: Каждый внёс свой вклад в победу на ЧМ
Взаимная любовь прямо 😀
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Greg Jackson
Ответ almatbarsa
Месси против топ-6 АПЛ: 27+6 в 36 играх Роналду против топ-6 АПЛ: 36+8 в 89 играх
А есть статистика против Баварии например?
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Stanley_77
Ответ Висита Эльмурзаев
был бы в апл как Озил в последний сезон
ногу бы ему сломали сразу или регулярно грабили бы как ди ,Марию
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Pikachu Pikachu
Ответ Vinnipukh Vinni
И в прошлом сезоне он был лучшим (и это в команде без тренера, без предсезонной подготовки и на фоне травм и ковида), и в этом лучший. В АПЛ играл бы за МанСити и всё было бы в порядке.
Мессибои живут в какой-то параллельной реальности.
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хороший фрукт
Ответ King_X
Как Лига верблюдов оправдывает слабую игру Месси в последние 2 сезона? (за исключением всплеска в октябре-декабре), причём в гегемоне Л1 Тогда давай оправдаем лигой Киргизии или любительской лигой Москвы😂
разве твоя Киргизгая лига в топ 5 входит?
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Пенс
Ответ aidos_1979
но все клубы от него открещивались, как от прокаженного Это ты щас ненароком кринжа описал)))
Почему у фаррухов, айдосов мир делится на белое и чёрное? Это проблема аулов или возраста? Очень надеюсь, что 1979 не твой год рождения.
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Oleg
Ответ Александра Александрова
Месси топам клубам апл , отгрузил больше всех голов в лиге чемпионов ))
Да адептам бездаря из аль насры надо вместо терапии включить Кубок Америки или отбор в ЮА к ЧМ.
Там просто избивают лидеров.
Достаточно вспомнить Финал Аргентина - Бразилия, где к 45 минуте игроки в крови по колено)
А как колумбийцы Лео били, это ж никакая АПЛ рядом не проходила.
Но местные 🤡 все еще думают что его сломают в детской песочнице)
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Феликс Магат
Надоело читать, как такие игроки, которые делали всю черновую работу за Месси, принижают себя и возводят Лео в ранг божества.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Pikachu Pikachu
Да видели мы его в прошлом сезоне во Франции. Да даже в этом сезоне его сложно назвать бесприкословно лучшим во Франции. Что уж говорить про Англию.
И в прошлом сезоне он был лучшим (и это в команде без тренера, без предсезонной подготовки и на фоне травм и ковида), и в этом лучший.
В АПЛ играл бы за МанСити и всё было бы в порядке.
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хороший фрукт
Ответ Александра Александрова
Месси топам клубам апл , отгрузил больше всех голов в лиге чемпионов ))
это не считается))
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Mohnatiy
Лет пять-семь назад - да, а сейчас бы уже не вытянул.
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Пирс Морган
У людей еще полыхает после ЧМ, а уже идет 3 месяц, лучше же в топ-800 чемпионате непонятно кому забивать
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rigobersong
Месси с игроками Астон Виллы, Севильи, Брайтона стал Чемпионом Мира:) Видели мы его в АПЛ, вроде он до сих пор в топ-5 лучших бомбардиров АПЛ входит по голам топ-6 клубам:))
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aidos_1979
Ответ Пенс
БЫЛ БЫ, но все клубы от него открещивались, как от прокаженного (хотя почему как ?). Даже пеп только в интервью хвалит, а не деле и близко к Сити не подпустит. p.s Лучшему в истории не нужно столько вылизываний в прессе. Весь мир это и так знает. Но здесь совершенно другая история :)
но все клубы от него открещивались, как от прокаженного

Это ты щас ненароком кринжа описал)))
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Oleg
Ответ Enotaz24
Боюсь могли бы его поломать. Команда Месси это Барселона, а Чемпионат Ла лига. Остальное лирика.
Он играет отборы в ЮА, где мучачос убивают на поле.
Альтернативным со спортс ру иногда надо быть в материале, посмотреть хотя бы Кубок Америки, если отбор не в состоянии осилить.
Там лидеров банально избивают на поле и после этого АПЛ это песочница для детей.
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QWertY
Ни одному топу АПЛ он не нужен.
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Kuryanin
Ответ chepel@bk.ru
Если бы у бабушки был болт , она бы была дедушкой
Если бы у бабушки был Болт, она бы была бабушкой Болта.
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cektor
ЧМ это вам не голы в пустыне ))
Месси прошел футбол на максималках
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Tuzkozyr
Ответ Пенс
БЫЛ БЫ, но все клубы от него открещивались, как от прокаженного (хотя почему как ?). Даже пеп только в интервью хвалит, а не деле и близко к Сити не подпустит. p.s Лучшему в истории не нужно столько вылизываний в прессе. Весь мир это и так знает. Но здесь совершенно другая история :)
Пеп в 21 году хотел купить и купил бы в 22 если бы не Грилиш
+1
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Oleg
Ответ Kemal Gul
Месси был великолепен, но именно такие работяги, как Мак Алистер и Де Поль, снимали с него нагрузку, выполняя тяжелейшую черновую работу, и позволяли Лео творить. Так что им не стоит принижать собственный вклад, восхваляя Месси, они такие же заслуженные чемпионы, как он
Маккалистер стал открытием как и Энцо, настолько они были шикарны, а ведь молодые еще, одному 22, другому 23.
Ценр поля у Аргентины топ.
+11
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