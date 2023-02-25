Эмилиано Мартинес: «Ди Мария был лучшим игроком финала ЧМ-2022. Когда он уходил с поля, я аплодировал, ведь он принес нам победу»

Теги ПСЖ Ювентус Астон Вилла премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Алексис Мак Аллистер Футбол

Эмилиано Мартинес считает Анхеля Ди Марию лучшим игроком финала ЧМ-2022.

«Мы сделали это все командой. Многие индивидуальные игроки справились с задачей. Ребята, которые играли на своем первом чемпионате мира, включая меня, знали, как снять давление и наслаждаться.

Очевидно, что 10-й номер помогал нам в каждой игре. Я сказал Месси, чтобы он перестал уже получать звание игрока матча. Потому что он становился им каждую игру, я сказал ему оставить что-нибудь беднягам (смеется).

Мы очень хорошо помогали ему, а Анхелито Ди Мария, который не играл в полуфинале и четвертьфинале, в финале был нашим лучшим игроком. Вам нужны люди, которые выделяются в ключевые моменты, такие как Алексис Мак Аллистер в финале.

Когда Ди Мария покидал поле, я аплодировал ему, потому что считаю, что он принес нам победу в финале чемпионата мира», – сказал голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы».

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23 комментария

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sitnik
Ответ Барсик Юрана
Эдер лучший футболист в истории Португалии, плачь
А мамка не отшлепает если увидит такое?
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Nightblackwolf
Ответ Роман
25 минут новости, на ветке сидит больной Мессифан Барсик Юрана и со скоростью света каждый коммент минусит)) Вот у чела жизнь, с первых секунд на ветках Рона, Месси пастись.
35 минут новости, а тут больной хейтер лучшего игрока в мире)
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blaugrano
35 лет, выиграл всё, что можно и на клубном уровне и со сборной, но категорически отказывается думать о почётном завершении карьеры на родине. До сих пор голоден до побед. Человек невероятной мотивации и один из определяющих игроков своего поколения.
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Ascar Shatmanov
Ответ GuruFutbola
Походу местный яичный снова тригернулся на новость об Аргентине (я про тебя если что, любитель чайного пакетика))
Опа, местная 🐶 прибежала🙂
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Забил ли Заболотный?
Я тоже считаю что Ди мария прошёл футбол
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Silent Mode
Ответ psixyec
База. Люди с мозгами понимают, что настоящий герой этой сборной Аргентины – Ди Мария. Именно он забивал во всех финалах, именно с его уходом Франция начала давить. Нет Анхеля – нет трофеев. Величайший футболист.
«С его уходом» а ну да он ведь не начал проигрывать свой фланг
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Ascar Shatmanov
Ответ Пенс
Да ладно? Человек тащивший лепрекона на своем горбу в сборной наконец-то заслужил похвалу от своих фанатиков тиммейтов? Авось через пару лет у других тоже глаза откроются. Кто тащил в важных матчах, а кто бил пенальти и топал ножкой убегая из сборной.
Сейчас когда уже маркетинговый хайп упал можно уже и по правде говорить. Ибо на момент выигрыша чм слова про Месси автоматом бросали говорившего в медиа поле и тот получал своих заветных подписчиков в соцсетях, а это деньги 💴 с рекламы в будущем
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GuruFutbola
Ответ Ascar Shatmanov
Охренеть неженка. Не ты ли молча ставишь плюсики месодрочерским каментам?)
Походу местный яичный снова тригернулся на новость об Аргентине (я про тебя если что, любитель чайного пакетика))
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Ascar Shatmanov
Ответ ILIILI
Сколько же в тебе ненависти. Настоящий хейтер. Ужасаюсь, что живу с тобой на одной планете.
Охренеть неженка. Не ты ли молча ставишь плюсики месодрочерским каментам?)
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Роман
25 минут новости, на ветке сидит больной Мессифан Барсик Юрана и со скоростью света каждый коммент минусит))

Вот у чела жизнь, с первых секунд на ветках Рона, Месси пастись.
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Роман
Ответ Пенс
Да ладно? Человек тащивший лепрекона на своем горбу в сборной наконец-то заслужил похвалу от своих фанатиков тиммейтов? Авось через пару лет у других тоже глаза откроются. Кто тащил в важных матчах, а кто бил пенальти и топал ножкой убегая из сборной.
Мессифаны никогда не признают заслуг партнеров по команде. Ведь у них, победил Месси, а если проиграли, то команда.
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FEZ10
Считаю что ЧМ был проигран из-за его отсутствия в финале .Был мотором команды
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Барсик Юрана
Ди Мария прошёл футбол выигрывал Копу, ЧМ, Финалиссиму, Олимпиаду, так же был лучшим игроком финала ЛЧ 2014 по версии Уефа
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Роман
Анхель прошёл футбол. Во всех решающих финалах забивал. Будь то ОИ, Копа Америки или ЧМ.
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Роман
Мартинес отправляется в черный список мессифанов. И теперь он не лучший кипер.
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Ответ ILIILI
Сколько же в тебе ненависти. Настоящий хейтер. Ужасаюсь, что живу с тобой на одной планете.
А ведь Анхель привел сборную к золоту Пекина. Или, может вспомнить сколько Аргентина забила в 14 году после того, как Ди Мария получил травму?
Спойлер: ноль. И даже в этом финале - какая статистика у Ди Марии?
Жутко жаль, что идолопоклонники старательно не замечают иных игроков в команде.
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Пенс
Да ладно? Человек тащивший лепрекона на своем горбу в сборной наконец-то заслужил похвалу от своих фанатиков тиммейтов? Авось через пару лет у других тоже глаза откроются. Кто тащил в важных матчах, а кто бил пенальти и топал ножкой убегая из сборной.
+14
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Барсик Юрана
Ответ ILIILI
Сколько же в тебе ненависти. Настоящий хейтер. Ужасаюсь, что живу с тобой на одной планете.
Он же понимает, что ему всю жизнь жить с этой болью, Месси чемпион мира
+4
-7
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ILIILI
Ответ psixyec
База. Люди с мозгами понимают, что настоящий герой этой сборной Аргентины – Ди Мария. Именно он забивал во всех финалах, именно с его уходом Франция начала давить. Нет Анхеля – нет трофеев. Величайший футболист.
Сколько же в тебе ненависти. Настоящий хейтер. Ужасаюсь, что живу с тобой на одной планете.
+4
-8
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Барсик Юрана
Ответ xQcoW
А как же легендарные судьи, которые дали столько левых пенок меси?
По моему в финале 2 левых пеналя дали Мбапе
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xQcoW
А как же легендарные судьи, которые дали столько левых пенок меси?
+8
-8
0
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Барсик Юрана
Ответ psixyec
База. Люди с мозгами понимают, что настоящий герой этой сборной Аргентины – Ди Мария. Именно он забивал во всех финалах, именно с его уходом Франция начала давить. Нет Анхеля – нет трофеев. Величайший футболист.
Эдер лучший футболист в истории Португалии, плачь
+4
-10
-6
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psixyec
База. Люди с мозгами понимают, что настоящий герой этой сборной Аргентины – Ди Мария. Именно он забивал во всех финалах, именно с его уходом Франция начала давить. Нет Анхеля – нет трофеев. Величайший футболист.
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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