Эмилиано Мартинес: «Ди Мария был лучшим игроком финала ЧМ-2022. Когда он уходил с поля, я аплодировал, ведь он принес нам победу»
Эмилиано Мартинес считает Анхеля Ди Марию лучшим игроком финала ЧМ-2022.
«Мы сделали это все командой. Многие индивидуальные игроки справились с задачей. Ребята, которые играли на своем первом чемпионате мира, включая меня, знали, как снять давление и наслаждаться.
Очевидно, что 10-й номер помогал нам в каждой игре. Я сказал Месси, чтобы он перестал уже получать звание игрока матча. Потому что он становился им каждую игру, я сказал ему оставить что-нибудь беднягам (смеется).
Мы очень хорошо помогали ему, а Анхелито Ди Мария, который не играл в полуфинале и четвертьфинале, в финале был нашим лучшим игроком. Вам нужны люди, которые выделяются в ключевые моменты, такие как Алексис Мак Аллистер в финале.
Когда Ди Мария покидал поле, я аплодировал ему, потому что считаю, что он принес нам победу в финале чемпионата мира», – сказал голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы».
Вот у чела жизнь, с первых секунд на ветках Рона, Месси пастись.
Спойлер: ноль. И даже в этом финале - какая статистика у Ди Марии?
Жутко жаль, что идолопоклонники старательно не замечают иных игроков в команде.