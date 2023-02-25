Эмилиано Мартинес: «Ди Мария был лучшим игроком финала ЧМ-2022. Когда он уходил с поля, я аплодировал, ведь он принес нам победу»

считает Анхеля Ди Марию лучшим игроком финала .

«Мы сделали это все командой. Многие индивидуальные игроки справились с задачей. Ребята, которые играли на своем первом чемпионате мира, включая меня, знали, как снять давление и наслаждаться.

Очевидно, что 10-й номер помогал нам в каждой игре. Я сказал , чтобы он перестал уже получать звание игрока матча. Потому что он становился им каждую игру, я сказал ему оставить что-нибудь беднягам (смеется).

Мы очень хорошо помогали ему, а Анхелито Ди Мария, который не играл в полуфинале и четвертьфинале, в финале был нашим лучшим игроком. Вам нужны люди, которые выделяются в ключевые моменты, такие как Алексис Мак Аллистер в финале.

Когда Ди Мария покидал поле, я аплодировал ему, потому что считаю, что он принес нам победу в финале чемпионата мира», – сказал голкипер сборной и « ».