Лаутаро Мартинес: «Я даже не мог ударить по мячу, когда приехал на ЧМ – голень невыносимо болела. Месси сказал сосредоточиться на восстановлении»

Теги ПСЖ Интер Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Лаутаро Мартинес Хулиан Альварес Футбол

Лаутаро Мартинес объяснил, почему он был в плохой форме на чемпионате мира-2022. 

«Когда я приехал на чемпионат мира, я даже не мог ударить по мячу, так как моя голень невыносимо болела. Я был очень рад видеть замечательную форму Хулиана [Альвареса], потому что он смог дать команде то, чего в тот момент не мог я.

В какой-то момент Лео Месси подошел и сказал мне сосредоточиться на восстановлении, потому что я могу быть полезен команде на последних минутах матчей.

Я уже чувствовал эту боль, когда играл за «Интер», и я четко объяснил тренеру ситуацию и попросил отдохнуть, чтобы подготовиться к первой групповой игре. Я играл против Саудовской Аравии на обезболивающих уколах, но все равно не мог регулярно тренироваться», – сказал нападающий «Интера» и сборной Аргентины в интервью ESPN.

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6 комментариев

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Real_v_dushe
Враньё от очередного арга, мерзкая нация
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Пирс Морган
Внес свою лепту в победу, хорош
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rigobersong
Ответ Bunyod Turgunov
Главное победили
Но Лаутаро и вправду бегал старался, момент тоже создать надо, что бы его не забить. Он в матчах где ему не везло неплохо открывался, предлагал себя партнерам, просто в первом матче после этих офсайдов и поражения он совсем видать расстроился, но зато Альварес турнир жизни провел:))
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Temp LC
Ответ rigobersong
Исполнил решающий пенальти с Нидерландами, и великолепно открылся и пробил в доп время с Францией, когда Месси сыграл на добивании, достаточно для того, что бы сказать Лаутаро спасибо за ЧМ, а не критиковать:))
Но это не отменяет, что он порол 2-3 момента в каждом матче. Даже в финале сколько он промахивался. Лучше вместо него Дибала ставили, а его на замену, когда счёт уже сделан
+2
-4
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Bunyod Turgunov
Ответ rigobersong
Исполнил решающий пенальти с Нидерландами, и великолепно открылся и пробил в доп время с Францией, когда Месси сыграл на добивании, достаточно для того, что бы сказать Лаутаро спасибо за ЧМ, а не критиковать:))
Главное победили
+3
0
+3
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rigobersong
Исполнил решающий пенальти с Нидерландами, и великолепно открылся и пробил в доп время с Францией, когда Месси сыграл на добивании, достаточно для того, что бы сказать Лаутаро спасибо за ЧМ, а не критиковать:))
+15
-4
+11
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