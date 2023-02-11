Лаутаро Мартинес: «Я даже не мог ударить по мячу, когда приехал на ЧМ – голень невыносимо болела. Месси сказал сосредоточиться на восстановлении»

объяснил, почему он был в плохой форме на чемпионате мира-2022.

«Когда я приехал на чемпионат мира, я даже не мог ударить по мячу, так как моя голень невыносимо болела. Я был очень рад видеть замечательную форму Хулиана [ ], потому что он смог дать команде то, чего в тот момент не мог я.

В какой-то момент Лео Месси подошел и сказал мне сосредоточиться на восстановлении, потому что я могу быть полезен команде на последних минутах матчей.

Я уже чувствовал эту боль, когда играл за «Интер», и я четко объяснил тренеру ситуацию и попросил отдохнуть, чтобы подготовиться к первой групповой игре. Я играл против Саудовской Аравии на обезболивающих уколах, но все равно не мог регулярно тренироваться», – сказал нападающий « » и сборной в интервью ESPN.

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