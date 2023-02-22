Энцо о Месси: «Я равняюсь на него. Лео много значит для всех в мире, он легенда Аргентины и заслуживает всего, чего достиг в футболе»

высказался о победе на и игре с .

«Это правда, что первая игра была не такой, как мы ожидали, и мы не добились желаемого результата. Но в любом случае мы продемонстрировали, что были спокойны, сосредоточены и едины. К счастью, мы стали чемпионами мира, и это действительно бесценно.

Я всегда говорил, что Лео Месси – игрок, на которого я равняюсь. Я всегда старался учиться у него. Он отличный человек и подарил мне любовь и поддержку в команде.

Мне также приходилось встречаться с ним, когда я играл за «Бенфику» в Лиге чемпионов, а он играл за « ». Сразу после этого мы стали партнерами по команде в сборной Аргентины.

Он отличный человек. Очень скромный, трудолюбивый. Он заслуживает всего, чего достиг в футболе.

Я помню, что мы переживали трудные времена с командой, и пресса очень резко критиковала Лео. Я пыталась объяснить, что я к нему чувствую. Я просил его остаться, так как он сказал, что больше не будет играть за команду. Я защищал его, чтобы он остался с нами, играл за команду. Тогда я был довольно молод!

Он много значит для всех в мире. Он легенда Аргентины. Он любимый человек, кумир для всех аргентинцев, для наших детей.

У меня нет к нему никаких претензий как к человеку. Он всегда дарил мне много любви. Он всегда уважал меня и был отличным товарищем по команде во всех смыслах. Я очень благодарен за то, что играл с ним», – сказал полузащитник « » и сборной Аргентины.