Энцо о Месси: «Я равняюсь на него. Лео много значит для всех в мире, он легенда Аргентины и заслуживает всего, чего достиг в футболе»

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Энцо Фернандес Футбол

Энцо Фернандес высказался о победе на ЧМ-2022 и игре с Лионелем Месси

«Это правда, что первая игра была не такой, как мы ожидали, и мы не добились желаемого результата. Но в любом случае мы продемонстрировали, что были спокойны, сосредоточены и едины. К счастью, мы стали чемпионами мира, и это действительно бесценно.

Я всегда говорил, что Лео Месси – игрок, на которого я равняюсь. Я всегда старался учиться у него. Он отличный человек и подарил мне любовь и поддержку в команде.

Мне также приходилось встречаться с ним, когда я играл за «Бенфику» в Лиге чемпионов, а он играл за «ПСЖ». Сразу после этого мы стали партнерами по команде в сборной Аргентины.

Он отличный человек. Очень скромный, трудолюбивый. Он заслуживает всего, чего достиг в футболе.

Я помню, что мы переживали трудные времена с командой, и пресса очень резко критиковала Лео. Я пыталась объяснить, что я к нему чувствую. Я просил его остаться, так как он сказал, что больше не будет играть за команду. Я защищал его, чтобы он остался с нами, играл за команду. Тогда я был довольно молод!

Он много значит для всех в мире. Он легенда Аргентины. Он любимый человек, кумир для всех аргентинцев, для наших детей.

У меня нет к нему никаких претензий как к человеку. Он всегда дарил мне много любви. Он всегда уважал меня и был отличным товарищем по команде во всех смыслах. Я очень благодарен за то, что играл с ним», – сказал полузащитник «Челси» и сборной Аргентины.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юлия Ким
💙
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Last Hero
Ответ Блуждающий странник
15 февраля, 01:01 | К новости «ПСЖ» проиграл три матча подряд впервые с 2020 года+81 Народная примета: месси в лч к вылету
Обычна шутка на спортсе, где хейт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Помню вью Бартомеу :все идут в Барсу, потому что хотят играть с Месси! В итоге все шли в Барсу, потому что им платили втрое больше чем любой клуб мира 😁
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Ответ Last Hero
Ты что то путаешь, я всегда уважал вклад Лео в мой любимый спорт
15 февраля, 01:01 | К новости «ПСЖ» проиграл три матча подряд впервые с 2020 года+81
Народная примета: месси в лч к вылету
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barcelonafun
Ответ Isshin88
Приличный человек не хотел бы равняться на Месси. Можно хотеть достичь того же что и он, но достичь этого допингом, помощью судий, функционеров и пиарщиков - это не по -западному. Это скорее наш российский вариант.
Ты с какой дyрки сбежал? А-ну обратно в нору!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Last Hero
Ответ Блуждающий странник
Ты же хейтер Месси или плюсики не пахнут?
Ты что то путаешь, я всегда уважал вклад Лео в мой любимый спорт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Ответ Last Hero
Месси эталон современного футбола для многих, легенда, которого будут помнить еще много десятилетий
Ты же хейтер Месси или плюсики не пахнут?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isshin88
Приличный человек не хотел бы равняться на Месси. Можно хотеть достичь того же что и он, но достичь этого допингом, помощью судий, функционеров и пиарщиков - это не по -западному. Это скорее наш российский вариант.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Last Hero
Месси эталон современного футбола для многих, легенда, которого будут помнить еще много десятилетий
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Все мечтают играть рядом с такой легендой как Месси
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий