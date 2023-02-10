Директор «Севастополя»: «Хочется поскорее войти в российскую футбольную семью. Движение идет»

« » хочет поскорее стать членом российской футбольной семьи.

Об этом заявил директор команды , говоря о том, что в феврале на полуостров должна приехать комиссия , которая проверит крымские клубы на готовность к лицензированию для заявки во Вторую лигу.

– Ждем. Февраль еще не закончился. Я в январе звонил в ФНЛ. Наиль Измайлов сказал, что все в силе. Так что движение идет.

– Вы сами готовы?

– У нас все готово. По критериям лицензирования для лиги, которые опубликованы на сайте ФНЛ, у нас все в порядке. Кроме тех вещей, на которые должны выдаваться сертификаты соответствия в , – это, например, офицер безопасности, пресс-служба, врач.

Все они у нас есть, это профессионалы со знанием своего дела. Можете зайти на сайт и посмотреть. Такого сайта нет даже у некоторых нынешних команд Второй лиги. Мы де-юре являемся любительским клубом, но де-факто – профессиональным.

– Как пресс-атташе или офицер безопасности должны получить сертификат?

– Это будет или в онлайн-режиме, или надо будет приехать в Москву. Посмотрим. Сейчас пока не могу сказать, когда это произойдет. Я не дергаю руководителя ФНЛ. Но где-то в середине февраля, может быть, позвоню, спрошу.

– Что будет представлять из себя эта комиссия?

– Они будут смотреть клуб по критериям, которые будут при лицензировании. Самое главное, чтобы это дело двигалось и не останавливалось. И хочется поскорее, чтобы мы в этом году уже вошли в российскую футбольную семью, – сказал Чалый.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!