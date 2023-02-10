Директор «Севастополя»: «Хочется поскорее войти в российскую футбольную семью. Движение идет»
«Севастополь» хочет поскорее стать членом российской футбольной семьи.
Об этом заявил директор команды Валерий Чалый, говоря о том, что в феврале на полуостров должна приехать комиссия ФНЛ, которая проверит крымские клубы на готовность к лицензированию для заявки во Вторую лигу.
– Ждем. Февраль еще не закончился. Я в январе звонил в ФНЛ. Наиль Измайлов сказал, что все в силе. Так что движение идет.
– Вы сами готовы?
– У нас все готово. По критериям лицензирования для Второй лиги, которые опубликованы на сайте ФНЛ, у нас все в порядке. Кроме тех вещей, на которые должны выдаваться сертификаты соответствия в РФС, – это, например, офицер безопасности, пресс-служба, врач.
Все они у нас есть, это профессионалы со знанием своего дела. Можете зайти на сайт и посмотреть. Такого сайта нет даже у некоторых нынешних команд Второй лиги. Мы де-юре являемся любительским клубом, но де-факто – профессиональным.
– Как пресс-атташе или офицер безопасности должны получить сертификат?
– Это будет или в онлайн-режиме, или надо будет приехать в Москву. Посмотрим. Сейчас пока не могу сказать, когда это произойдет. Я не дергаю руководителя ФНЛ. Но где-то в середине февраля, может быть, позвоню, спрошу.
– Что будет представлять из себя эта комиссия?
– Они будут смотреть клуб по критериям, которые будут при лицензировании. Самое главное, чтобы это дело двигалось и не останавливалось. И хочется поскорее, чтобы мы в этом году уже вошли в российскую футбольную семью, – сказал Чалый.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Они почему не играют ?
Вроде Ваша тема …
Слова Эдуарда Бернштейна (1850—1932),
лидера II Интернационала и правого крыла немецкой социал-демократии, который часто упоминается в ленинских статьях как «ревизионист», «оппортунист» и «реформист».
С какого года - с 2014 года?
Крымский футбол, Вы наивные или притворяетесь наивными?
Все о чем Вы пишите это вторично. РФС должен в первую очередь созвать конференцию по приему крымских футбольных федераций в состав РФС а все остальное после приема в состав рфс.
Возможно Вам помогут, так по информации из сми в РФС проводится проверка счетной палаты и, якобы, уже обнаружены нарушения.( читайте новости- там более подробно)
Депутаты Миронов и Кузнецов делали запрос в прокуратуру и ФСБ по высказываниям бывшего генсека рфс Алаева и по рфс.
Но и Вы шевелитесь - сделайте запрос в фсб, прокуратуру, следственный комитет, в минюст.
Алаев мягко переместился в РПЛ, генсеком стал его бывший зам Митрофанов. Не «спите« - действуйте!