Директор «Севастополя»: «Хочется поскорее войти в российскую футбольную семью. Движение идет»

Теги премьер-лига Россия РФС Первая лига Вторая лига ФК Севастополь Валерий Чалый чемпионат Крыма Футбол

«Севастополь» хочет поскорее стать членом российской футбольной семьи.

Об этом заявил директор команды Валерий Чалый, говоря о том, что в феврале на полуостров должна приехать комиссия ФНЛ, которая проверит крымские клубы на готовность к лицензированию для заявки во Вторую лигу.

– Ждем. Февраль еще не закончился. Я в январе звонил в ФНЛ. Наиль Измайлов сказал, что все в силе. Так что движение идет.

– Вы сами готовы?

– У нас все готово. По критериям лицензирования для Второй лиги, которые опубликованы на сайте ФНЛ, у нас все в порядке. Кроме тех вещей, на которые должны выдаваться сертификаты соответствия в РФС, – это, например, офицер безопасности, пресс-служба, врач.

Все они у нас есть, это профессионалы со знанием своего дела. Можете зайти на сайт и посмотреть. Такого сайта нет даже у некоторых нынешних команд Второй лиги. Мы де-юре являемся любительским клубом, но де-факто – профессиональным.

– Как пресс-атташе или офицер безопасности должны получить сертификат?

– Это будет или в онлайн-режиме, или надо будет приехать в Москву. Посмотрим. Сейчас пока не могу сказать, когда это произойдет. Я не дергаю руководителя ФНЛ. Но где-то в середине февраля, может быть, позвоню, спрошу.

– Что будет представлять из себя эта комиссия?

– Они будут смотреть клуб по критериям, которые будут при лицензировании. Самое главное, чтобы это дело двигалось и не останавливалось. И хочется поскорее, чтобы мы в этом году уже вошли в российскую футбольную семью, – сказал Чалый.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

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18 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ OldRedWhite
А что Вы , Генацвале , про Абхазию молчите ? Они почему не играют ? Вроде Ваша тема …
Нет, не моя. Я русский. А мой ник связан исключительно с одним из моих любимых фильмов "Кин-Дза-Дза".
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Гамарджоба Генацвале
Ответ giallo-verde
Независимость. Косово признало большинство стран. Суверенитет России над Крымом почти никто не признал. В этом и есть большая разница.
89 из 193 стран - это не большинство.
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giallo-verde
Ответ Гамарджоба Генацвале
Крым - субъект РФ и почему его клубы не имеют права играть в чемпионате России? Почему ФИФА и УЕФА допускает Косово, а Крым нет. Чисто политика. Так что плевать сейчас уже. Нужно внедрять клубы в наш чемпионат.
Независимость. Косово признало большинство стран. Суверенитет России над Крымом почти никто не признал. В этом и есть большая разница.
+1
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Kenny De Schepper
Ответ костянчик1918
Ваш клуб должен играть в чемпионате Украины . Не нужен в РФПЛ всякие Севастополи
потому что так сказал костянчик с дивана?
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OldRedWhite
Ответ Гамарджоба Генацвале
Крым - субъект РФ и почему его клубы не имеют права играть в чемпионате России? Почему ФИФА и УЕФА допускает Косово, а Крым нет. Чисто политика. Так что плевать сейчас уже. Нужно внедрять клубы в наш чемпионат.
А что Вы , Генацвале , про Абхазию молчите ?
Они почему не играют ?
Вроде Ваша тема …
+1
-1
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OldRedWhite
Движение — всё, цель — ничто.

Слова Эдуарда Бернштейна (1850—1932),
лидера II Интернационала и правого крыла немецкой социал-демократии, который часто упоминается в ленинских статьях как «ревизионист», «оппортунист» и «реформист».
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Maxim Vasnechov
Да ничего. Переедете в Мытищи, там и примут. ДэНэРийские с этим давно смирились, поэтому в Ростове регистрируют, и там же играют.
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Пользователь Имени
На самом деле шаг неизбежный. И когда его совершать, если не сейчас? Следующего сезона в еврокубках нам не видать, как возможно и ещё последующих, сборная фактически не играет, с нами даже на уровне товарищеских отказываются проводить матчи
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СИ
Мне больше всего понравилось « движение идёт»
С какого года - с 2014 года?
Крымский футбол, Вы наивные или притворяетесь наивными?
Все о чем Вы пишите это вторично. РФС должен в первую очередь созвать конференцию по приему крымских футбольных федераций в состав РФС а все остальное после приема в состав рфс.
Возможно Вам помогут, так по информации из сми в РФС проводится проверка счетной палаты и, якобы, уже обнаружены нарушения.( читайте новости- там более подробно)
Депутаты Миронов и Кузнецов делали запрос в прокуратуру и ФСБ по высказываниям бывшего генсека рфс Алаева и по рфс.
Но и Вы шевелитесь - сделайте запрос в фсб, прокуратуру, следственный комитет, в минюст.
Алаев мягко переместился в РПЛ, генсеком стал его бывший зам Митрофанов. Не «спите« - действуйте!
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Назар Игорь
Ответ Сергей Сурков
да тебя надо министром спорта сделать ,ты слишком умный
Умные в министры не годятся, даже спорта.
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SPRKT
Ответ Назар Игорь
Как только клубы из Крыма перейдут в "российскую футбольную семью, на перспективе Еврокубков можно ставить жирный крест. Независимо от того закончится война или нет.
дядям наверху глубоко до лампочки перспективы еврокубков
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СемёнСемёныч
Ответ Назар Игорь
Как только клубы из Крыма перейдут в "российскую футбольную семью, на перспективе Еврокубков можно ставить жирный крест. Независимо от того закончится война или нет.
Ну и что? Сейчас этих клубов нету, а наши всё-равно не играют в ЕК. Вы думаете из-за Крыма? Нет. Просто потому что мы русские и не прогибаемся.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Назар Игорь
Как только клубы из Крыма перейдут в "российскую футбольную семью, на перспективе Еврокубков можно ставить жирный крест. Независимо от того закончится война или нет.
Крым - субъект РФ и почему его клубы не имеют права играть в чемпионате России? Почему ФИФА и УЕФА допускает Косово, а Крым нет. Чисто политика. Так что плевать сейчас уже. Нужно внедрять клубы в наш чемпионат.
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СемёнСемёныч
Ждём все НАШИ клубы у нас в лиге. Очень ждём и давно.
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nmnackjbxkasbk
хочется, но колется.
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Сергей Сурков
Ответ Назар Игорь
Как только клубы из Крыма перейдут в "российскую футбольную семью, на перспективе Еврокубков можно ставить жирный крест. Независимо от того закончится война или нет.
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Назар Игорь
Как только клубы из Крыма перейдут в "российскую футбольную семью, на перспективе Еврокубков можно ставить жирный крест. Независимо от того закончится война или нет.
+8
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костянчик1918
Ваш клуб должен играть в чемпионате Украины . Не нужен в РФПЛ всякие Севастополи
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