Академия футбола Крыма подписала соглашение с Футбольным союзом ДНР и Академией «Шахтер Донбасса». 27 игроков из Донецка будут играть в чемпионате Крыма

Академия футбола Крыма подписала соглашение с Футбольным союзом ДНР.

Делегация академии во главе с директором Александром Яцуном в Донецке подписала соглашения о сотрудничестве АФК с Футбольным союзом Донецкой Народной Республики и Академией футбола «Шахтер Донбасса». С Донецкой стороны свои подписи поставили президент ФС ДНР Павел Давыденко и президент «СК «АФ «Шахтер Донбасса» Руслан Чередников.

«Соглашения направлены на реализацию программы развития футбола в рамках государственной подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений». Стороны договорились о проведении совместных проектов, среди которых организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, игр, семинаров и конференций, оказание методической и практической поддержки в сфере обучения и воспитания детей и молодежи.

Главным же стал пункт, в котором речь идет о том, что дети из ДНР, проявившие выдающиеся способности в области футбола, теперь смогут проходить обучение в АНО ДО СШ «Академия футбола Крыма», – говорится в заявлении академии.

По словам Александра Яцуна, в то время, как Донецк находится под постоянными обстрелами, наша общая задача – дать возможность юным футболистам из ДНР тренироваться и заниматься своим любимым делом: «И мы сделаем это! Наши донецкие друзья всегда могут рассчитывать на поддержку и помощь «Академии футбола Крыма».

«28 февраля Академия футбола Крыма подписала договор о сотрудничестве с Футбольным Союзом ДНР, донецким «Шахтером» и академией футбола «Шахтер Донбасса».

Ранее, «Горняки» принимали участие в традиционных турнирах, проводимых АФК. В прошлом году, на базе АФК в г. Евпатория, «Шахтер» провел трехнедельные сборы.

В рамках реализации поручения Правительства Российской Федерации и лично заместителя министра спорта РФ Одеса Хасаевича Байсултанова 27 ребят из Донецкой Народной Республики стали воспитанниками Академии Футбола Крыма и частью нашей крымской футбольной семьи.

Важно, что ребята из ДНР будут участвовать в чемпионате Крыма, матчи которого просматривают представители профессиональных футбольных клубов «материковой» России. Для юных Донецких футболистов это хорошие профессиональные перспективы.

Практически каждый год ребята из АФК уезжают в клубы Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и других регионов.

Уверен, лучшие из донецких спортсменов тоже смогут получить приглашения и продолжат обучение в профессиональных клубах России, а впоследствии будут там работать. Если, конечно, на это дадут разрешение ФК «Шахтер» и УОР, чьими воспитанниками являются эти спортсмены.

Благодарю коллег из Футбольного союза ДНР, Академии «Шахтер» и футбольную общественность Донецка за плодотворную встречу и доверие. Работаем на благо развития футбола в России 🇷🇺⚽️🔥!», – написал в телеграм-канале почетный президент Академии футбола Крыма Юрий Ветоха.