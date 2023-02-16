Крымский футбольный союз сообщил, что все команды региона готовы к лицензированию РФС

Президент Крымского футбольного союза рассказал о готовности команд к лицензированию .

Ранее сообщалось, что лицензирование клубов из Крыма для участия в российских футбольных лигах начнется в феврале.

– Пока не знаю, когда приедет комиссия. У меня нет никаких официальных документов. Разговоров много. Но пока ничего сказать не могу.

– постоянно говорит, что « » готов. Другие команды готовы к лицензированию?

– Все команды на сборах. Каждый занимается своим делом. Все они готовы к лицензированию. Но никаких официальных документов у нас нет, поэтому рано о чем-то говорить, – сказал Сергей Бородкин.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!