Крымский футбольный союз сообщил, что все команды региона готовы к лицензированию РФС

Теги премьер-лига Россия РФС Первая лига Вторая лига ФК Севастополь Валерий Чалый чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма Футбол

Президент Крымского футбольного союза рассказал о готовности команд к лицензированию РФС.

Ранее сообщалось, что лицензирование клубов из Крыма для участия в российских футбольных лигах начнется в феврале.

– Пока не знаю, когда приедет комиссия. У меня нет никаких официальных документов. Разговоров много. Но пока ничего сказать не могу.

Чалый постоянно говорит, что «Севастополь» готов. Другие команды готовы к лицензированию?

– Все команды на сборах. Каждый занимается своим делом. Все они готовы к лицензированию. Но никаких официальных документов у нас нет, поэтому рано о чем-то говорить, – сказал Сергей Бородкин.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Альтависта
Ох уж эти великие крымские команды...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
По Ютубу показывали, что Крым скоро снова вернётся в Украину, а эти недотёпы решили лицензироваться в РФ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Ну после этого будем не между Европой и Азией выбирать, а в Антарктиду к пингвинам ломиться, да и те скорее всего не примут
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
давно пора Крым это Россия,тут уже рубль и сбербанк
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frol92
Ну приедут, найдут косяки, скажут вот вам год на устранение недостатков.
А что там через год будет поди знай еще...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nobrainnopain
А РФС не готов, они все еще тешат себя надеждами
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий