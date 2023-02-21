Генсек Крымского футбольного союза: «Пока РФС не откажется от идеи вернуться в европейский футбол, крымские клубы не смогут играть в российском чемпионате»

Генеральный секретарь Крымского футбольного союза поделился мнением о вхождении в РФС.

Вадим Колесниченко отметил, что в случае вхождения крымских команд в российские турниры футбол на полуострове перестанет «вариться в собственном соку».

«На мой взгляд, до тех пор, пока РФС окончательно не откажется от идеи вернуться в европейский футбол, крымские футбольные клубы не смогут играть в российском чемпионате.

Назад пути может не быть. Речь о будущем российского футбола. Противостояние рано или поздно закончится, а что будет значить для перспектив отечественного футбола переход в Азиатскую конфедерацию – вопрос крайне неоднозначный. Особенно если посмотреть на него не как на политический вопрос, а именно как на спортивный», – добавил Колесниченко.

Крымские клубы начнут выступать в российских турнирах летом в случае прохождения лицензирования. Решение принято на уровне вице-премьера Чернышенко