Генсек Крымского футбольного союза: «Пока РФС не откажется от идеи вернуться в европейский футбол, крымские клубы не смогут играть в российском чемпионате»
Генеральный секретарь Крымского футбольного союза поделился мнением о вхождении в РФС.
Вадим Колесниченко отметил, что в случае вхождения крымских команд в российские турниры футбол на полуострове перестанет «вариться в собственном соку».
«На мой взгляд, до тех пор, пока РФС окончательно не откажется от идеи вернуться в европейский футбол, крымские футбольные клубы не смогут играть в российском чемпионате.
Назад пути может не быть. Речь о будущем российского футбола. Противостояние рано или поздно закончится, а что будет значить для перспектив отечественного футбола переход в Азиатскую конфедерацию – вопрос крайне неоднозначный. Особенно если посмотреть на него не как на политический вопрос, а именно как на спортивный», – добавил Колесниченко.
Крымские клубы начнут выступать в российских турнирах летом в случае прохождения лицензирования. Решение принято на уровне вице-премьера Чернышенко
1. Ливерпуль
2. ТСК-Таврия Севастополь
Все только начинается.
Чтобы включить крымскую федерацию, единственный вариант - выйти из УЕФА, и пойти в азиатскую федерацию. И не факт, что ФИФА не будет при этом против.
Об этом и говорит.
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- Рабинович, почему вы не ходите на партсобрания?
- Учение Маркса вечно?
- Конечно.
- Ну так я еще успею...