Генсек Крымского футбольного союза: «Пока РФС не откажется от идеи вернуться в европейский футбол, крымские клубы не смогут играть в российском чемпионате»

Теги премьер-лига Россия РФС Первая лига Вторая лига Азиатская футбольная конфедерация чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма Футбол

Генеральный секретарь Крымского футбольного союза поделился мнением о вхождении в РФС.

Вадим Колесниченко отметил, что в случае вхождения крымских команд в российские турниры футбол на полуострове перестанет «вариться в собственном соку».

«На мой взгляд, до тех пор, пока РФС окончательно не откажется от идеи вернуться в европейский футбол, крымские футбольные клубы не смогут играть в российском чемпионате.

Назад пути может не быть. Речь о будущем российского футбола. Противостояние рано или поздно закончится, а что будет значить для перспектив отечественного футбола переход в Азиатскую конфедерацию – вопрос крайне неоднозначный. Особенно если посмотреть на него не как на политический вопрос, а именно как на спортивный», – добавил Колесниченко.

Крымские клубы начнут выступать в российских турнирах летом в случае прохождения лицензирования. Решение принято на уровне вице-премьера Чернышенко

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33 комментария

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Алексей Супонинский
Ответ Рома Павлычев
Никакого тумана нет - Крым наш и только наш
Надеюсь, ты лично помогал присоединить Крым
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Совесть Черданцева
То есть они говорят, что РФС должен пожертвовать игрой в Европе ради Крыма?
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Борис Лопатин
с кем бы вы хотели, чтобы сыграл ваш любимый клуб:
1. Ливерпуль
2. ТСК-Таврия Севастополь
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xepaff
Ответ TheSportNik
Не суетись, у России много разных областей и будет еще больше. Все только начинается.
Ага, от создателей: "Херсон наш!". Завоеватель, сам-то с фронта пишешь?) Или обычный интернетвоин?
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TheSportNik
Ответ xepaff
Стоп, а в Краснодарском крае у вас был не тот климат?:) Ох, эти мамины географы
Не суетись, у России много разных областей и будет еще больше.
Все только начинается.
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Ярик01
Ответ окечуква
Я один не уловил логической связи между крымским, европейским и российским футболом в речах этого господина? Кто на ком стоял?
Включение крымской федерации в РФС это уничтожение членства РФС в УЕФА, так как противоречит уставным и регламентирующим документам УЕФА (и возможно ФИФА).
Чтобы включить крымскую федерацию, единственный вариант - выйти из УЕФА, и пойти в азиатскую федерацию. И не факт, что ФИФА не будет при этом против.

Об этом и говорит.
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xepaff
Ответ TheSportNik
Крым - это фактически будущее нашего футбола, строй поля, проводи турниры, развивай футбол и не надо в Турцию уезжать.
Стоп, а в Краснодарском крае у вас был не тот климат?:) Ох, эти мамины географы
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Rio de Janeiro
Ответ Iuasamotu
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Мы видим по отлову вашего стада как готовы "охранять")
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TheSportNik
Ответ SerGa
Это у тебя такой тонкий юмор?
Это будущее.
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Iuasamotu
Ответ Spartakus1984
Украины сокро не будет может .Какой состав?Раздербанят,Польша,И остальной ЗАпад
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SerGa
Ответ TheSportNik
Крым - это фактически будущее нашего футбола, строй поля, проводи турниры, развивай футбол и не надо в Турцию уезжать.
Это у тебя такой тонкий юмор?
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Yndestad
Вот козлы какие - хотят вернутся в европейский футбол! в РФС предатели и иноагенты одни сидят, видимо
)
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Atsuktuvas
Ответ Оригинальный Ник
С крымскими клубами поступили максимально по-свински. Столько времени давали обещания, надежды, в итоге пшик. В чём смысл "нашего" Крыма, если в "нашем" Крыму не работают российские сервисы, а крымские клубы не интегрированы в российский спорт? РФС давно должна была решить вопрос на фоне текущей политической ситуации, но так как у нас во власти одни бесхребетные, шанс будет бездарно утерян
Видимо, теория не сошлась с практикой. В жизни такое бывает...
+4
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TheSportNik
Крым - это фактически будущее нашего футбола, строй поля, проводи турниры, развивай футбол и не надо в Турцию уезжать.
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Atsuktuvas
Если уж раньше не спешили с включением, то теперь тем более нет смысла торопиться. Кто знает - куда маятник качнется? Чиновники будут действовать по принципу советского анекдота:
- Рабинович, почему вы не ходите на партсобрания?
- Учение Маркса вечно?
- Конечно.
- Ну так я еще успею...
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окечуква
Ответ Dan Kennedy
Крымский ФС хочет быть частью российского ФС > Европа и УЕФА против. ФИФА тоже вероятно вмешается, и тут даже переход в Азию не поможет.
Спасибо, я как-то забыл такую мелкую деталь, что Европа против крымского футбола как части российского.
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Павел Ларичев
Ответ Ростовский
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В рай приготовился уже?
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Sarazino Genovese
Ответ Ростовский
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один геостратег год назад тоже думал, что запад струсит.
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Spartakus1984
Ответ Iuasamotu
Человек чувствует коньюнктуру, ибо а составе Украины крымскому футболу будет проще вернуться в европейский футбол. Ох, в УЕФА поди соскучились за украинской Таврией, ФК Севастополь, Крымтеплицей)
Украины сокро не будет может .Какой состав?Раздербанят,Польша,И остальной ЗАпад
+2
-7
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Оригинальный Ник
С крымскими клубами поступили максимально по-свински. Столько времени давали обещания, надежды, в итоге пшик. В чём смысл "нашего" Крыма, если в "нашем" Крыму не работают российские сервисы, а крымские клубы не интегрированы в российский спорт? РФС давно должна была решить вопрос на фоне текущей политической ситуации, но так как у нас во власти одни бесхребетные, шанс будет бездарно утерян
0
-7
-7
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Ростовский
Ответ Павел Ларичев
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Dan Kennedy
Ответ окечуква
Я один не уловил логической связи между крымским, европейским и российским футболом в речах этого господина? Кто на ком стоял?
Крымский ФС хочет быть частью российского ФС > Европа и УЕФА против. ФИФА тоже вероятно вмешается, и тут даже переход в Азию не поможет.
+1
-1
0
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Павел Ларичев
Ответ Ростовский
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Ростовский
Ответ Enotaz24
Я вообще сомневаюсь что в обозримом будущем у Крымского футбола есть будущее. Да и судьба самого Крыма туманна.
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Savarona25
Т.е. в здравом уме и твердой памяти осознает все последствия для российского футбола, но тем не менее настаивает на интеграции. Какой-то настоящий "троянский конь" получается.
+13
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