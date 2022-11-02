Москалев – судья матча «Ростов» – «Динамо», Чистяков обслужит «Сочи» и «Спартак» и другие назначения 16-го тура Мир РПЛ

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Стало известно, какие будут работать на матчах 16-го тура Мир РПЛ.

4 ноября (пятница) 

«Химки» – «Оренбург»

Судья – Павел Шадыханов, ассистенты – Антон Кобзев, Дмитрий Семенов; резервный судья – Андрей Фисенко. ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.

5 ноября (суббота)

«Сочи» – «Спартак»

Судья – Артем Чистяков, ассистенты – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Цыганок. ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит»«Ахмат»

Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сиденков. ВАР – Игорь Панин; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Алексей Резников.

«Факел» – «Краснодар»

Судья – Сергей Карасев, ассистенты – Алексей Ширяев, Хамид Талаев; резервный судья – Олег Соколов. ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Виктор Кулагин.

ЦСКА – «Пари НН»

Судья – Сергей Иванов, ассистенты – Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Роман Галимов. ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Зуев.

6 ноября (воскресенье)

«Урал» – «Локомотив»

Судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Галимов. ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Торпедо» – «Крылья Советов»

Судья – Алексей Амелин, ассистенты – Андрей Веретешкин, Владимир Миневич; резервный судья – Алексей Лапатухин. ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Ростов» – «Динамо»

Судья – Владимир Москалев, ассистенты – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Юнус Кошко. ВАР – Артем Любимов; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.

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