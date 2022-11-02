Москалев – судья матча «Ростов» – «Динамо», Чистяков обслужит «Сочи» и «Спартак» и другие назначения 16-го тура Мир РПЛ
Стало известно, какие будут работать на матчах 16-го тура Мир РПЛ.
4 ноября (пятница)
«Химки» – «Оренбург»
Судья – Павел Шадыханов, ассистенты – Антон Кобзев, Дмитрий Семенов; резервный судья – Андрей Фисенко. ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.
5 ноября (суббота)
«Сочи» – «Спартак»
Судья – Артем Чистяков, ассистенты – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Цыганок. ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.
Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сиденков. ВАР – Игорь Панин; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Алексей Резников.
«Факел» – «Краснодар»
Судья – Сергей Карасев, ассистенты – Алексей Ширяев, Хамид Талаев; резервный судья – Олег Соколов. ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Виктор Кулагин.
ЦСКА – «Пари НН»
Судья – Сергей Иванов, ассистенты – Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Роман Галимов. ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Зуев.
6 ноября (воскресенье)
«Урал» – «Локомотив»
Судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Галимов. ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Торпедо» – «Крылья Советов»
Судья – Алексей Амелин, ассистенты – Андрей Веретешкин, Владимир Миневич; резервный судья – Алексей Лапатухин. ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Ростов» – «Динамо»
Судья – Владимир Москалев, ассистенты – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Юнус Кошко. ВАР – Артем Любимов; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.
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