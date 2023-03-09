Гальтье о 0:2 с «Баварией»: «ПСЖ» пропустил по-настоящему глупый гол во 2-м тайме. Мы разочарованы, клуб возлагал большие надежды на ЛЧ»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье назвал глупым один из пропущенных от «Баварии» голов.

Мюнхенцы выиграли со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы не понимали, как забить, когда владели инициативой. Мы провели хороший первый тайм, создавали моменты. Нам удавалось играть с соперником на равных, создавать хорошие моменты.

Но во втором тайме мы пропустили по-настоящему глупый гол. На таком уровне следует играть внимательнее.

Конечно, нам было известно о прессинге «Баварии», не стоило стесняться длинных передач ради того, чтобы его разбить. Но через час игры, если ты уже уступаешь, становится сложно.

Я не знаю, должна ли эта игра стать каким-то уроком, но точно есть разочарование, раздражение. Если бы счет открыли мы, игра пошла бы по-другому.

От «Баварии» нас отличала недоступность игроков. Многие важные футболисты пропустили первый матч, многие – второй. Нам пришлось менять центральных защитников, и это, очевидно, ослабило нас.

Конечно, разочарование сильно, нужно все переварить и принять, после чего продолжить наш путь в чемпионате. Разочарованы все, я – в первую очередь. Мы возлагали большие надежды на ответный матч.

О моем будущем пока рано говорить. Понятное дело, оно зависит от спортивного руководства, от президента.

У клуба были большие надежды на этот турнир. Я остаюсь сосредоточенным на концовке сезона и на том, чтобы провести ее энергично и решительно», – заявил Гальтье в эфире Canal+.

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82 комментария

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Подкат Мальдини
Ответ vwzx8mx5vh
Мне пофиг веришь ты в меня или нет, с Пепом у Месси тоже все было иначе
Как там супер тренер пеп поживает сделал мс топовым?) или баварию ?

Та легендарная Барселона держалась на 3х игрока Хави Иньеста и пуйоль… ребята ушли все увидели уровень барсы хоть с месси хоть без него !!! Никогда не было команд которые за деньги долго держались на плаву или становились топами ( мс ПСЖ Малага Анжи) они все в итоге в одной мусорной бочке !!! И никогда не станут топовыми командами …
Условная бенфика раньше выиграет лч чем ПСЖ или мс …
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zidane467554
Ответ bel01
Остался таким же и после его выхода.
😂 ты матч смотрел? там хоть шансы появились и голы забили, правда из офсайда. лишь бы оправдать пешехода. у псж шансы есть только если у мбаппе игра идет
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bel01
Ответ zidane467554
мбаппе был бесполезен в двух матчах? псж в первом матче был абсолютно мёртвый пока мбаппе не вышел
Остался таким же и после его выхода.
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Ахан Тулеубаев
Ответ Барсик Юрана
Гноматти позор футбола
в футбол играют 11 игроков. если одного прикрывали всей командой, что тогда делали его одноклассники.
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vwzx8mx5vh
Ответ Подкат Мальдини
Ну ну ))) человек который сравнил сборную и клубный состав и тренеров точно разбирается в футболе ) я в тебя верю
Мне пофиг веришь ты в меня или нет, с Пепом у Месси тоже все было иначе
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koshaus
Ответ Йенс Мустерманн
Месси - король футбола. Мюллер - король Месси на ЧМ и в ЛЧ.
Правильно.
Месси - Человек - Пендаль.
Горецка - Хозяин Человека - Пендаля.
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Veles3101
Ответ прощай Роналду
То есть по твоему он должен был стоять в штрафной и вообще мимо пропустить весь матч?
Холанд в МС именно так и делает... Верблюд7 тоже так делал раньше
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Muhammad Juraev
Ответ Alik Husenov
Сегодня произошло немыслимое, пропал игрок псж если кто-нибудь заметил сообщите болельщикам, он отзывается на кличку месси😂
Возможно уехал к своему другу пенсионеру в верблюд лигу
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Антон
Ответ vwzx8mx5vh
Рыба всегда гниет с головы, селекция и система игры, тренер важнейший элемент Месси выигрывает все со Скаллони и ничего не выигрывает с физруками что логично У псж же проблема тренера выбрать и удержать, слили Тухеля поставили ноунейма и что
Так в Аргентине все идеально подогнано и сбалансировано под него. Каждый готов отработать и отыграться впереди. Скалони по конспектам Вальверде команду сделал, и на уровне сборных она выстрелила.
Та же Барселона по подбору игроков не готова была до конца этот план реализовывать: Де Пауль, Энцо, МакАлистер намного лучше приспособлены к оборонительной выжигающей работе, чем медлительные Бускетс, Ракитич, больше заточенные на позиционный футбол, и престарелый Видаль
В сезоне 18/19 Месси выдавал перформанс значительно сильнее, чем на ЧМ, но вылетел, потому что та Барселона с тем подбором игроков не готова была играть вторым номером и обороняться весь матч.
С ПСЖ проблема совсем критическая, 3 человека в атаке не отрабатывают сзади, если в Аргентине Скалони ещё смог разобраться за счет титанического объема работы всей остальной команды, то тут нужно освободить не одного, а троих, что почти невозможно, тем более в клубном футболе
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Denis242424
Ответ Overkiller
Один и тот же детский лепет какой-то.
Почеттино так же бормотал. Они -заложники этих облизываемых "великих" игроков. И никогда боевую команду не организуют из этого собрания.
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Подкат Мальдини
Ответ vwzx8mx5vh
Рыба всегда гниет с головы, селекция и система игры, тренер важнейший элемент Месси выигрывает все со Скаллони и ничего не выигрывает с физруками что логично У псж же проблема тренера выбрать и удержать, слили Тухеля поставили ноунейма и что
Ну ну ))) человек который сравнил сборную и клубный состав и тренеров точно разбирается в футболе ) я в тебя верю
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a2wai
Кажись в конце сезона уволят вместе с Кампушем.
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zidane467554
Ответ bel01
- У Баварии практически два топ-состава, у Парижа - всего половина топ-состава. - Витинья не забивает в абсолютно пустые. - Вератти привозит гол в свои и за весь матч ни разу точно не пасует дальше, чем на метр. - Д-ма ни разу за два матча не выручает. - Мбаппе - ноль в двух матчах, просто бесполезен. - Рамос после двух передач Месси на волоске от того, чтобы забить (чудо-сейв Зоммера, затем сантиметры от штанги) - Ещё с десяток острых, сверхумных передач Месси - транжирят партнёры. Но виноват у хейтеров Лео. Как будто задним проходом смотрят футбол, либо вообще ничего в нём не понимают...
мбаппе был бесполезен в двух матчах? псж в первом матче был абсолютно мёртвый пока мбаппе не вышел
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Меган Лайф
Ответ bel01
- У Баварии практически два топ-состава, у Парижа - всего половина топ-состава. - Витинья не забивает в абсолютно пустые. - Вератти привозит гол в свои и за весь матч ни разу точно не пасует дальше, чем на метр. - Д-ма ни разу за два матча не выручает. - Мбаппе - ноль в двух матчах, просто бесполезен. - Рамос после двух передач Месси на волоске от того, чтобы забить (чудо-сейв Зоммера, затем сантиметры от штанги) - Ещё с десяток острых, сверхумных передач Месси - транжирят партнёры. Но виноват у хейтеров Лео. Как будто задним проходом смотрят футбол, либо вообще ничего в нём не понимают...
Может потому что если твои передачи "транжирят" 7 лет подряд что-то тут не так? То ли дело у мюллера супертопа шупо-мотинг и девис спереди, прям короли футбола. Сане запорол штук пять моментов. Мешает это Баварии побеждать? Обычно нет
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Эрнандес Эрнандес
Напомните Барсику, что угловой - это стандарт, а не созданный момент)
Подача с углового - это не создание 100% моментов для партнеров. Если Рамос сам набежал на неудобную передачу, это не означает, что Месси специально так делал)
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zidane467554
Ответ Folio
Рад, что оказался прав с Неймаром. Его покупка ПСЖ не была нужна совсем. Как и Месси. Мбаппе был нужен лишь отчасти , и стоило продавать, а не переподписывать. С такими деньгами можно было создать крепкую сбалансированную команду, типа супер Лион (кто помнит как те пылили в нулевые, поймёт). Те самые Лавецци, Пасторе и Кавани были куда уместнее
арабы покупают клубы, только чтобы улучшить репутации своих стран. им нужна популярность. трофеи это так чисто как дополнение
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Имя Фамилия
Ответ Юлия Ким
если бы у тебя были мозги, то ты бы поняло, что т.к. его впереди конкретно закрыли, то он периодически опускался вниз, чтобы хоть что-то пытаться сообразить (увы, безуспешно)
Меси не справился со своей работой и пошёл мешать другим. Гений что сказать, сообразил ровным счётом ничего.
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vwzx8mx5vh
Ответ Подкат Мальдини
Самое стремное что дело не в тренерах … шейхи думают что можно купить характер ДНК победителя историю за деньги ? А по факту они покупают месси и Неймара и даже если купят Роналду с Ибрагимовичем ПСЖ так и останется тоттенхемом
Рыба всегда гниет с головы, селекция и система игры, тренер важнейший элемент

Месси выигрывает все со Скаллони и ничего не выигрывает с физруками что логично

У псж же проблема тренера выбрать и удержать, слили Тухеля поставили ноунейма и что
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Sarumian
Люди, которые пишут, что купив Месси ПСЖ обязан выиграть ЛЧ несильно шарят в футболе.
ПСЖ сегодня это доказало. Они с трудом переходили центр поля. Чтобы выиграть ЛЧ у тебя должны быть игроки высокого уровня во всех линиях. Как минимум по одному.
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Alexander Nikitin
Бавария дала ПСЖ возможность в первом тайме сыграть первым номером и был момент после ошибки Зоммера - такие надо забивать. Идея Галатье о контроле мяча везде где только можно передалась Вератти и вместо простого выноса он затеял дриблинг. С Месси сыграли не как со звездой, а как с обычным футболистом и он скис. Бился один Серхио Рамос.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Имя Фамилия
Поменять Ди Марию и Почеттино на меси и галтье это конечно эпик фэйл.
Ди Мария выигрывал для сборной и Копу и ЧМ… а все лавры Месси)
Даже сейчас Ди Мария тащит Юве, а Месси топит ПСЖ.
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Йенс Мустерманн
Месси - король футбола.
Мюллер - король Месси на ЧМ и в ЛЧ.
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Манюшный
В порыве калометания в семикратного гоата, эксперты вспомнили что там ещё и галатье есть оказывается, который провёл эталонную тренерскую работу и вообще не при делах этого поражения 🤣🤣🤣
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Эрнандес Эрнандес
Напомните Барсик, что создают моменты, а не голы)
Если не забили, то это не гол, а просто момент)

И еще напомните ему о моментах, которых Месси запорол)

А то он винит Вератти в том, что Месси с 2015 года в ЛЧ ни о чем 😁
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Юлия Ким
Ответ Имя Фамилия
Лёнька сегодня постоянно опускался в зону Верратти и мешал ему, чтобы набить стату пасов на 2 метра. Впереди он ничего сделать не мог и опускался вниз, где поменьше баварцев, чтобы без давления набивать бесполезные ТТД. Результат налицо, просто мешал в полузащите и при этом полный 0 в атаке.
если бы у тебя были мозги, то ты бы поняло, что т.к. его впереди конкретно закрыли, то он периодически опускался вниз, чтобы хоть что-то пытаться сообразить (увы, безуспешно)
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