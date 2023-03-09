Гальтье о 0:2 с «Баварией»: «ПСЖ» пропустил по-настоящему глупый гол во 2-м тайме. Мы разочарованы, клуб возлагал большие надежды на ЛЧ»

Главный тренер « » назвал глупым один из пропущенных от «Баварии» голов.

Мюнхенцы выиграли со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала чемпионов.

«Мы не понимали, как забить, когда владели инициативой. Мы провели хороший первый тайм, создавали моменты. Нам удавалось играть с соперником на равных, создавать хорошие моменты.

Но во втором тайме мы пропустили по-настоящему глупый гол. На таком уровне следует играть внимательнее.

Конечно, нам было известно о прессинге «Баварии», не стоило стесняться длинных передач ради того, чтобы его разбить. Но через час игры, если ты уже уступаешь, становится сложно.

Я не знаю, должна ли эта игра стать каким-то уроком, но точно есть разочарование, раздражение. Если бы счет открыли мы, игра пошла бы по-другому.

От «Баварии» нас отличала недоступность игроков. Многие важные футболисты пропустили первый матч, многие – второй. Нам пришлось менять центральных защитников, и это, очевидно, ослабило нас.

Конечно, разочарование сильно, нужно все переварить и принять, после чего продолжить наш путь в чемпионате. Разочарованы все, я – в первую очередь. Мы возлагали большие надежды на ответный матч.

О моем будущем пока рано говорить. Понятное дело, оно зависит от спортивного руководства, от президента.

У клуба были большие надежды на этот турнир. Я остаюсь сосредоточенным на концовке сезона и на том, чтобы провести ее энергично и решительно», – заявил Гальтье в эфире Canal+.