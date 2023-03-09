Гальтье о 0:2 с «Баварией»: «ПСЖ» пропустил по-настоящему глупый гол во 2-м тайме. Мы разочарованы, клуб возлагал большие надежды на ЛЧ»
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье назвал глупым один из пропущенных от «Баварии» голов.
Мюнхенцы выиграли со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы не понимали, как забить, когда владели инициативой. Мы провели хороший первый тайм, создавали моменты. Нам удавалось играть с соперником на равных, создавать хорошие моменты.
Но во втором тайме мы пропустили по-настоящему глупый гол. На таком уровне следует играть внимательнее.
Конечно, нам было известно о прессинге «Баварии», не стоило стесняться длинных передач ради того, чтобы его разбить. Но через час игры, если ты уже уступаешь, становится сложно.
Я не знаю, должна ли эта игра стать каким-то уроком, но точно есть разочарование, раздражение. Если бы счет открыли мы, игра пошла бы по-другому.
От «Баварии» нас отличала недоступность игроков. Многие важные футболисты пропустили первый матч, многие – второй. Нам пришлось менять центральных защитников, и это, очевидно, ослабило нас.
Конечно, разочарование сильно, нужно все переварить и принять, после чего продолжить наш путь в чемпионате. Разочарованы все, я – в первую очередь. Мы возлагали большие надежды на ответный матч.
О моем будущем пока рано говорить. Понятное дело, оно зависит от спортивного руководства, от президента.
У клуба были большие надежды на этот турнир. Я остаюсь сосредоточенным на концовке сезона и на том, чтобы провести ее энергично и решительно», – заявил Гальтье в эфире Canal+.
Та легендарная Барселона держалась на 3х игрока Хави Иньеста и пуйоль… ребята ушли все увидели уровень барсы хоть с месси хоть без него !!! Никогда не было команд которые за деньги долго держались на плаву или становились топами ( мс ПСЖ Малага Анжи) они все в итоге в одной мусорной бочке !!! И никогда не станут топовыми командами …
Условная бенфика раньше выиграет лч чем ПСЖ или мс …
Месси - Человек - Пендаль.
Горецка - Хозяин Человека - Пендаля.
Та же Барселона по подбору игроков не готова была до конца этот план реализовывать: Де Пауль, Энцо, МакАлистер намного лучше приспособлены к оборонительной выжигающей работе, чем медлительные Бускетс, Ракитич, больше заточенные на позиционный футбол, и престарелый Видаль
В сезоне 18/19 Месси выдавал перформанс значительно сильнее, чем на ЧМ, но вылетел, потому что та Барселона с тем подбором игроков не готова была играть вторым номером и обороняться весь матч.
С ПСЖ проблема совсем критическая, 3 человека в атаке не отрабатывают сзади, если в Аргентине Скалони ещё смог разобраться за счет титанического объема работы всей остальной команды, то тут нужно освободить не одного, а троих, что почти невозможно, тем более в клубном футболе
Подача с углового - это не создание 100% моментов для партнеров. Если Рамос сам набежал на неудобную передачу, это не означает, что Месси специально так делал)
Месси выигрывает все со Скаллони и ничего не выигрывает с физруками что логично
У псж же проблема тренера выбрать и удержать, слили Тухеля поставили ноунейма и что
ПСЖ сегодня это доказало. Они с трудом переходили центр поля. Чтобы выиграть ЛЧ у тебя должны быть игроки высокого уровня во всех линиях. Как минимум по одному.
Даже сейчас Ди Мария тащит Юве, а Месси топит ПСЖ.
Мюллер - король Месси на ЧМ и в ЛЧ.
Если не забили, то это не гол, а просто момент)
И еще напомните ему о моментах, которых Месси запорол)
А то он винит Вератти в том, что Месси с 2015 года в ЛЧ ни о чем 😁