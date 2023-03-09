«ПСЖ» впервые в истории не провел ни одного сухого матча в розыгрыше ЛЧ – пропускали в каждой из 8 игр

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА рекорды Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» впервые в истории пропускал в каждом матче розыгрыша Лиги чемпионов.

Сегодня команда тренера Кристофа Гальтье уступила «Баварии» (0:2) в ответной игре 1/8 финала ЛЧ. Таким образом, парижане впервые в истории не провели ни одного матча всухую в розыгрыше Лиги чемпионов.

В текущем сезоне «ПСЖ» пропускал в каждом из восьми матчей в турнире.

«ПСЖ» впервые при катарских владельцах вылетел из плей-офф ЛЧ, ни разу не забив

«ПСЖ» проиграл 6 матчей в 2023-м. До Нового года было 0 поражений в сезоне

 

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69 комментариев

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Эрнандес Эрнандес
Ответ Silent Mode
Месси виноват в 8:2? Месси виноват в угловом? Месси виноват в пропущенной трешке? Месси виноват в поражении от Ромы? Месси забил 1 гол на чм? Легко вспоминаются : гол мексике и гол франции, но он ведь забил 1… без голевых передач через защитников Голландии и без полного обыгрывание гвардиола
Мюллер виноват в вылете сборной от Японии или Кореи? 😁
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Причем тут имена, я тебе про результат команды говорил. У украинцев есть Шевченко, и что - они стали футбольной нацией после этого?
9 мячей на ЧМ за один раз и бронза у африканца Эйсебио.
У укров тоже были и другие достижения, Шевченко просто стал заметен на всем футбольном свете, звездой мирового масштаба.
Грузины - нефутбольная нация, что ли, раз евро или ЛЧ не выигрывали?
От Месхи к Кварацхелии - запаришься всех классных футболистов вспоминать...
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KING_OF_RUSSIA
Ответ S H A R K
Полузащита отсутствует, в атаке сразу 3 пешехода, тренер из Лиги 1. В расдевалке каждую неделю конфликт. На что можно рассчитывать при таких раскладах? Судя по всему в этом или следующем году Мбаппе уйдёт, Неймара продадут, Месси не факт, что продлит контракт. Пока купят полузащитников линия атаки разбежится
Если Мбаппе уйдет, то вряд ли Неймара будут продавать
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Dexter Dallas
Ответ Экспертное мнение
Тем не менее он не вылетает от Порту, Лионов, Кореи, Японии, Греции. Только Бавария и кабинетный Реал, впечатляет.
Ага и от Ромы не вылетал?
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Dexter Dallas
Ответ леннорыч-абрамович
Купим Доннарумму, чтобы не пропускать в ЛЧ Купим Месси, чтобы забивать в ЛЧ Осталось Конте пригласить, чтобы выиграть ЛЧ
Хоть и уважаю конте. Но комментарий в точку
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KING_OF_RUSSIA
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Эйсебио, Колуна, Руй Кошта, Фигу - эти имена тебе о чем-то говорят? 😊
Причем тут имена, я тебе про результат команды говорил.
У украинцев есть Шевченко, и что - они стали футбольной нацией после этого?
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Аргентина исторически более сильная футбольная нация, чем Португалия. Португалия до Роналду вообще хоть что-то брала? Даже Евро не было, лол. А Аргентина через раз-два играет в финалах. С такой Португалией (набор талантливых, но глупых футболистов) Месси бы точно также отлетел от Марокко. В самом важном клубном турнире, где шансы игрока зависят от него самого (игра в сильной команде и пр) Рон по всем параметрам переезжает Месси. Буквально, нет ни 1 фактора в пользу Месси в ЛЧ. Даже ассистов меньше
Эйсебио, Колуна, Руй Кошта, Фигу - эти имена тебе о чем-то говорят? 😊
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Игорь Новиков
Ответ Goofts
Знаю точно, по мнению коментаторов Спортс виноват Месси, что команда пропускает
Не Месси, но в том числе и он. Когда несколько человек в команде не защищается - трудно играть на ноль.
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прощай Роналду
Ответ Advanced Stats
он защитником стал? не знал
Да! Потом вовсе психанул и встал на ворота, он же везде должен играть и быть лучшим🤣
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SCHOKKKK
Ответ Экспертное мнение
Португалия более футбольная нация, чем Греция. Но Харистеас сделал греков чемпионом Европы, на поле Португалии против самого Роналду. Харистеас > Роналду.
Все твои потуги лишь направлены на то, чтоб принизить португальского пешехода? Я правильно понял смысл твоего нахождения на сайте?🤣

Ты точно уверен, что выбрал правильный ник, учитывая ту позорную писанину, которая ничерта не имеет общего с экспертным мнением?🤣
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Silent Mode
Ответ Эрнандес Эрнандес
Месси не надо останавливать, он сам падает 🤣 Сегодня валялся на газоне, будто пришел отдыхать 😁 Месси стабильно позорится в ЛЧ, а ты вспоминаешь Кореи и Японии 🤣 Месси без пенальти - 0 Только представь - на последнем ЧМ только 1 гол с игры… на последней Копе только один гол с игры… В последних матчах плей-офф ЛЧ - 0 В последних 4 мачтах плей-офф ЛЧ - 0 ( 1 не забитый пенальти) В последних 6 мачтах плей-офф ЛЧ - 1 гол и 2 не забитых пенальти До этого вылетел 8:2 от Баварии Мюллера) До этого позорный угловой в Ливерпуле) До этого позорные 3:0 от Ювентуса) До этого римский позор) Ты лучше напомни, когда Месси в последний раз феерил в ЛЧ? 😁
Месси виноват в 8:2? Месси виноват в угловом? Месси виноват в пропущенной трешке? Месси виноват в поражении от Ромы? Месси забил 1 гол на чм? Легко вспоминаются : гол мексике и гол франции, но он ведь забил 1… без голевых передач через защитников Голландии и без полного обыгрывание гвардиола
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Ответ sprmn
Такое ощущение что это команда мажоров . Интересно они показали свои лучшие результаты в лч в 20 и 21 когда клубы были закрыты из за ковида
Это команда из менеджера - вот такое от них ощущение
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Luffy Die
Ответ Экспертное мнение
Тот же Мюллер, которого выбросили Корея и Япония. Месси способны остановить только топ команды, факт.
ну или Рома, да?? в первом матче 4-1, позорно слить второй матч,аа?
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Экспертное мнение
Ответ KING_OF_RUSSIA
Аргентина исторически более сильная футбольная нация, чем Португалия. Португалия до Роналду вообще хоть что-то брала? Даже Евро не было, лол. А Аргентина через раз-два играет в финалах. С такой Португалией (набор талантливых, но глупых футболистов) Месси бы точно также отлетел от Марокко. В самом важном клубном турнире, где шансы игрока зависят от него самого (игра в сильной команде и пр) Рон по всем параметрам переезжает Месси. Буквально, нет ни 1 фактора в пользу Месси в ЛЧ. Даже ассистов меньше
Португалия более футбольная нация, чем Греция. Но Харистеас сделал греков чемпионом Европы, на поле Португалии против самого Роналду. Харистеас > Роналду.
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Ответ Advanced Stats
он защитником стал? не знал
Он опорник жеж
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Епамать, ПСЖ проиграл Баварии по делуоба матча мюнхенцы были сильнее, в первом было видно, что играют с запасом возможностей), а тут в комментах пересрались персофаны Месси и Роналду 🤦🏻‍♂️
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Экспертное мнение
Да, но Роналду вылетал еще от Марокко, США. Уругвая с 0+0 в плей-офф за пять ЧМ подряд, его неуместно упоминать рядом с Лео. Нужно чемпионов мира вроде Зидана или Мюллера, их вот греки и япошки выкидывали. А самая слабая команда от которой вылетал Месси, это праймовая сборная Чили всех времен. Вот и вся разница)
Аргентина исторически более сильная футбольная нация, чем Португалия. Португалия до Роналду вообще хоть что-то брала? Даже Евро не было, лол.
А Аргентина через раз-два играет в финалах.
С такой Португалией (набор талантливых, но глупых футболистов) Месси бы точно также отлетел от Марокко.
В самом важном клубном турнире, где шансы игрока зависят от него самого (игра в сильной команде и пр) Рон по всем параметрам переезжает Месси. Буквально, нет ни 1 фактора в пользу Месси в ЛЧ. Даже ассистов меньше
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Имя Фамилия
Ответ Goofts
Знаю точно, по мнению коментаторов Спортс виноват Месси, что команда пропускает
Что же они до меси столько не пропускали, а как пришёл пешеход, то одни антирекорды.
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Advanced Stats
Ответ прощай Роналду
С#анный обладатель 8зм! Не смог в защите ЧупоЧупсинга остановить!
он защитником стал? не знал
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SCHOKKKK
Ответ Эрнандес Эрнандес
Месси не надо останавливать, он сам падает 🤣 Сегодня валялся на газоне, будто пришел отдыхать 😁 Месси стабильно позорится в ЛЧ, а ты вспоминаешь Кореи и Японии 🤣 Месси без пенальти - 0 Только представь - на последнем ЧМ только 1 гол с игры… на последней Копе только один гол с игры… В последних матчах плей-офф ЛЧ - 0 В последних 4 мачтах плей-офф ЛЧ - 0 ( 1 не забитый пенальти) В последних 6 мачтах плей-офф ЛЧ - 1 гол и 2 не забитых пенальти До этого вылетел 8:2 от Баварии Мюллера) До этого позорный угловой в Ливерпуле) До этого позорные 3:0 от Ювентуса) До этого римский позор) Ты лучше напомни, когда Месси в последний раз феерил в ЛЧ? 😁
Рычагисты надув щёчки минусуют🤣
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Экспертное мнение
Тот же Мюллер, которого выбросили Корея и Япония. Месси способны остановить только топ команды, факт.
Месси не надо останавливать, он сам падает 🤣
Сегодня валялся на газоне, будто пришел отдыхать 😁

Месси стабильно позорится в ЛЧ, а ты вспоминаешь Кореи и Японии 🤣

Месси без пенальти - 0

Только представь - на последнем ЧМ только 1 гол с игры… на последней Копе только один гол с игры…

В последних матчах плей-офф ЛЧ - 0
В последних 4 мачтах плей-офф ЛЧ - 0 ( 1 не забитый пенальти)
В последних 6 мачтах плей-офф ЛЧ - 1 гол и 2 не забитых пенальти

До этого вылетел 8:2 от Баварии Мюллера)
До этого позорный угловой в Ливерпуле)
До этого позорные 3:0 от Ювентуса)
До этого римский позор)

Ты лучше напомни, когда Месси в последний раз феерил в ЛЧ? 😁
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Экспертное мнение
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ты забыл, что 35 летний Роналду сделал дубль против Лиона играя за мерртвейшую команду)) Пересмотри матч, там никто ничего не сделал, кроме него) А Месси не в 35 остановили, а 8 лет назад)) Единственный его перформанс за последние много лет - 1 матч против Ливера, который он с удовольствием компенсировал в ответке))
Да, но Роналду вылетал еще от Марокко, США. Уругвая с 0+0 в плей-офф за пять ЧМ подряд, его неуместно упоминать рядом с Лео. Нужно чемпионов мира вроде Зидана или Мюллера, их вот греки и япошки выкидывали. А самая слабая команда от которой вылетал Месси, это праймовая сборная Чили всех времен. Вот и вся разница)
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SCHOKKKK
Ответ Экспертное мнение
Мистером невидимкой был ты после 18 декабря, причем очень долгое время)))
Причем тут я, клоун?🤣 То есть все, что ты сейчас можешь сделать это перевести стрелки, не найдя ни грамма адекватного объяснения сегодняшнему "великолепному" перфомансу аргентинской невидимки?🤣

Или это я наложил в штаны аргентинскому преступнику?🤣
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AnMe
Ответ udiekemen
Эффект 8 кратного)
Это точно) логика зашкаливает конечно)
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stastzar
В этом, конечно, тоже виноват Месси, а не оборона, ни в коем случае
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