«ПСЖ» впервые в истории не провел ни одного сухого матча в розыгрыше ЛЧ – пропускали в каждой из 8 игр

«ПСЖ» впервые в истории пропускал в каждом матче розыгрыша чемпионов.

Сегодня команда тренера Кристофа Гальтье уступила «Баварии» (0:2) в ответной игре 1/8 финала ЛЧ. Таким образом, парижане впервые в истории не провели ни одного матча всухую в розыгрыше Лиги чемпионов.

В текущем сезоне «ПСЖ» пропускал в каждом из восьми матчей в турнире.

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«ПСЖ» проиграл 6 матчей в 2023-м. До Нового года было 0 поражений в сезоне