«ПСЖ» впервые в истории не провел ни одного сухого матча в розыгрыше ЛЧ – пропускали в каждой из 8 игр
«ПСЖ» впервые в истории пропускал в каждом матче розыгрыша Лиги чемпионов.
Сегодня команда тренера Кристофа Гальтье уступила «Баварии» (0:2) в ответной игре 1/8 финала ЛЧ. Таким образом, парижане впервые в истории не провели ни одного матча всухую в розыгрыше Лиги чемпионов.
В текущем сезоне «ПСЖ» пропускал в каждом из восьми матчей в турнире.
«ПСЖ» впервые при катарских владельцах вылетел из плей-офф ЛЧ, ни разу не забив
«ПСЖ» проиграл 6 матчей в 2023-м. До Нового года было 0 поражений в сезоне
У укров тоже были и другие достижения, Шевченко просто стал заметен на всем футбольном свете, звездой мирового масштаба.
Грузины - нефутбольная нация, что ли, раз евро или ЛЧ не выигрывали?
От Месхи к Кварацхелии - запаришься всех классных футболистов вспоминать...
У украинцев есть Шевченко, и что - они стали футбольной нацией после этого?
Ты точно уверен, что выбрал правильный ник, учитывая ту позорную писанину, которая ничерта не имеет общего с экспертным мнением?🤣
А Аргентина через раз-два играет в финалах.
С такой Португалией (набор талантливых, но глупых футболистов) Месси бы точно также отлетел от Марокко.
В самом важном клубном турнире, где шансы игрока зависят от него самого (игра в сильной команде и пр) Рон по всем параметрам переезжает Месси. Буквально, нет ни 1 фактора в пользу Месси в ЛЧ. Даже ассистов меньше
Сегодня валялся на газоне, будто пришел отдыхать 😁
Месси стабильно позорится в ЛЧ, а ты вспоминаешь Кореи и Японии 🤣
Месси без пенальти - 0
Только представь - на последнем ЧМ только 1 гол с игры… на последней Копе только один гол с игры…
В последних матчах плей-офф ЛЧ - 0
В последних 4 мачтах плей-офф ЛЧ - 0 ( 1 не забитый пенальти)
В последних 6 мачтах плей-офф ЛЧ - 1 гол и 2 не забитых пенальти
До этого вылетел 8:2 от Баварии Мюллера)
До этого позорный угловой в Ливерпуле)
До этого позорные 3:0 от Ювентуса)
До этого римский позор)
Ты лучше напомни, когда Месси в последний раз феерил в ЛЧ? 😁
Или это я наложил в штаны аргентинскому преступнику?🤣