«ПСЖ» проиграл 6 матчей в 2023-м. До Нового года было 0 поражений в сезоне
«ПСЖ» потерпел шестое поражение в 2023 году.
Команда тренера Кристофа Гальтье проиграла «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.
Это поражение стало шестым для парижан в 15 играх во всех турнирах в этом году. До этого «ПСЖ» уступил «Лансу» (1:3), «Ренну» (0:1) и «Монако» (1:3) в Лиге 1, «Марселю» (1:2) – в Кубке Франции и «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.
До Нового года «ПСЖ» не потерпел ни одного поражения в сезоне-2022/23.
50 млн в год можно платить трём топовым полузащитникам Европы, но предпочли платить Месси. А усилил ли он псж? Хороший вопрос.
Но виноват у всех Месси, конечно
(С)Лионель Месси ЛУЧШИЙ ПЕНАЛЬТИСТ ЧМ 22