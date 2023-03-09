«ПСЖ» проиграл 6 матчей в 2023-м. До Нового года было 0 поражений в сезоне

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» потерпел шестое поражение в 2023 году.

Команда тренера Кристофа Гальтье проиграла «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

Это поражение стало шестым для парижан в 15 играх во всех турнирах в этом году. До этого «ПСЖ» уступил «Лансу» (1:3), «Ренну» (0:1) и «Монако» (1:3) в Лиге 1, «Марселю» (1:2) – в Кубке Франции и «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

До Нового года «ПСЖ» не потерпел ни одного поражения в сезоне-2022/23.

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30 комментариев

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perfect10
Ответ Real_v_dushe
Очевидно, что Меська - это балласт для Парижа. Показательно, что кроме ПСЖ его 2 года назад никто не планировал из ТОПов подписывать. Париж просто настолько авантюрный клуб, что решился и попал из-за этого в тяжелейший кризис. Это худший Париж за 5-7 лет, что я видел.
Во многом соглашусь, но есть такой момент - не авантюра, это был медийный балласт. Дополнительный якобы козырь для поднятия статусности клуба на европейской арене. Может быть и выгорело бы, с одним но: для этого нужен тренер, способный в нужный момент и на нужное время посадить звезду на скамейку - тренер, имеющий авторитет для игроков, для руководства. Такового как не было, так и нет. А до того момента, как таковой не появится - медийность будет уничтожать эффективность и, как следствие, все призрачные надежды на международные трофеи.
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Wasilij Petrow
Уже предлагалось объяснение: до ЧМ старались набрать форму к ЧМ, после расслабились, во всяком случае аргентинцы. Сколько в этом правды, сказать трудно.
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Сергей Штырков
Ответ LaffyTaffy
Именно. Очень жаль, что мало понимают вину Галтье. Замены это «топ», да и вообще его действия по сезону это просто зашквар. Но виноват у всех Месси, конечно
месси то жилы рвал наверно два матча против баварии, да?
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Nika13
Ответ psixyec
Эффект Месси. ЗМ гению и новый контракт с Лейз!
надеюсь ты помнишь что месси играл за псж в 2022
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chouchou
Ответ perfect10
Второй тайм проигран не столько командой, сколько Гальтье. И это не перекладывание вины с больной головы на здоровую, это факт. Вот это его любимое дело - бестолковые замены при неплохой игре. Сделать обратную замену здорового Мукиеле, который неплохо себя показал и сейчас, и в последних играх - на 17тилетнего пацана, который не получает игрового времени, и очень слаб пока что во всех характеристиках (во всех матчах, когда он выходил это просто полено) - это был выстрел в упор в оборону ПСЖ. Первый гол вина пацана на 80%, Вератти вынужден был отрабатывать и за него, и за себя. Далее всё посыпалось. Гальтье порвать тренерскую лицензию и устроиться личным водителем Зидана, например. Остальные игроки разочаровали тупо по отдельности, но повторюсь, матч проигран именно тренером, имхо.
у Мукиеле травма была в предыдущем матче, скорей всего не восстановился
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Верховный Лорд
Ответ Софья Хороброва
надо еще купить игроков на миллиард. хотя, бесполезно. ведь лч могут выиграть только великие клубы. а мешки - никогда
Челси дважды как то выиграл же лч, так что и мешки, бывает, выигрывают
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Эндрю81
Италия не отобралась - Милан прошел. Потугалы, Англичане и немцы вылетели - идут дальше. Месси с Микеланджело рубился в финале - едут домой. У всего есть цена. Месси поднял кубок мира над головой, а немцы устроили перфомансы, зато прошли дальше в ЛЧ. Каждому свое.
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BZB
ПСЖ в эпоху шейхов-мертворожденный проект. Раньше при Веа, Раи, Роналдиньо, Паулете в разные времена была очень крутой и стильной командой, которая вызывала симпатию.
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Real_v_dushe
Очевидно, что Меська - это балласт для Парижа. Показательно, что кроме ПСЖ его 2 года назад никто не планировал из ТОПов подписывать. Париж просто настолько авантюрный клуб, что решился и попал из-за этого в тяжелейший кризис. Это худший Париж за 5-7 лет, что я видел.
+4
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Шем
Ответ markoolio
Денег океан, а на замену выходить некому
А потому что этот океан денег льётся в карман трёх игроков псж.

50 млн в год можно платить трём топовым полузащитникам Европы, но предпочли платить Месси. А усилил ли он псж? Хороший вопрос.
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LaffyTaffy
Ответ perfect10
Второй тайм проигран не столько командой, сколько Гальтье. И это не перекладывание вины с больной головы на здоровую, это факт. Вот это его любимое дело - бестолковые замены при неплохой игре. Сделать обратную замену здорового Мукиеле, который неплохо себя показал и сейчас, и в последних играх - на 17тилетнего пацана, который не получает игрового времени, и очень слаб пока что во всех характеристиках (во всех матчах, когда он выходил это просто полено) - это был выстрел в упор в оборону ПСЖ. Первый гол вина пацана на 80%, Вератти вынужден был отрабатывать и за него, и за себя. Далее всё посыпалось. Гальтье порвать тренерскую лицензию и устроиться личным водителем Зидана, например. Остальные игроки разочаровали тупо по отдельности, но повторюсь, матч проигран именно тренером, имхо.
Именно. Очень жаль, что мало понимают вину Галтье. Замены это «топ», да и вообще его действия по сезону это просто зашквар.
Но виноват у всех Месси, конечно
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Злодей Спб
Деньги решают многое, но не всё.
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Rafa Mekhraliev
Вырубает просто то, что гол привозит Верратти, кстати спасибо ему огромное! Что на поле все 90+ минут был супергерой Мбаппе. Что защита просто кошмар ночной. А проиграли: Месси виноват.
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Экспертное мнение
Нужно было разок дожать Бенфику и спокойно ждать соперника в 1/4. Но вместо этого выбрали путь мучаться с Баварией. Маккаби определил судьбу ПСЖ пропустив от Бенфы на 97 минуте)
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perfect10
Второй тайм проигран не столько командой, сколько Гальтье. И это не перекладывание вины с больной головы на здоровую, это факт. Вот это его любимое дело - бестолковые замены при неплохой игре. Сделать обратную замену здорового Мукиеле, который неплохо себя показал и сейчас, и в последних играх - на 17тилетнего пацана, который не получает игрового времени, и очень слаб пока что во всех характеристиках (во всех матчах, когда он выходил это просто полено) - это был выстрел в упор в оборону ПСЖ. Первый гол вина пацана на 80%, Вератти вынужден был отрабатывать и за него, и за себя. Далее всё посыпалось. Гальтье порвать тренерскую лицензию и устроиться личным водителем Зидана, например. Остальные игроки разочаровали тупо по отдельности, но повторюсь, матч проигран именно тренером, имхо.
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Lifar Skladchikov
Бензема и голы забивает и в прессинг бежит в 35 лет.
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Софья Хороброва
надо еще купить игроков на миллиард. хотя, бесполезно. ведь лч могут выиграть только великие клубы. а мешки - никогда
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markoolio
Денег океан, а на замену выходить некому
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Эркинбек Апаканов
Барсаглоры эффекто минусуют)))
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Moscwow
Ну так зачем опорника в нападение ставить??? Тренер виноват!
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Кирилл Масленников
Сезон для ПСЖ закончился уже в марте
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Эркинбек Апаканов
Ответ Барсик Юрана
Эффект Трансбабе
Эффект Барсика
+5
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+4
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sayemlo
Почему шла уже 5 минута игры а судья не даёт мне пенальти? Я так не привык играть, когда судья не ставит пенальти в ворота моего противника.
(С)Лионель Месси ЛУЧШИЙ ПЕНАЛЬТИСТ ЧМ 22
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Ебздрогыч
Новый цикл, выписывайте нового тренера!
0
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Glory Real Madrid
Теперь все усилия бросят на внутренний чемпионат!
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