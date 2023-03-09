«ПСЖ» проиграл 6 матчей в 2023-м. До Нового года было 0 поражений в сезоне

«ПСЖ» потерпел шестое поражение в 2023 году.

Команда тренера Кристофа Гальтье проиграла «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

Это поражение стало шестым для парижан в 15 играх во всех турнирах в этом году. До этого «ПСЖ» уступил «Лансу» (1:3), «Ренну» (0:1) и «Монако» (1:3) в Лиге 1, «Марселю» (1:2) – в Кубке Франции и «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

До Нового года « » не потерпел ни одного поражения в сезоне-2022/23.