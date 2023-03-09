«ПСЖ» провел 137 матчей в ЛЧ, ни разу не выиграв турнир. Больше только у «Арсенала» – 177
«ПСЖ» провел в Лиге чемпионов 137 матчей, ни разу не выиграв турнир.
Вчера команда Кристофа Гальтье вылетела из Лиги чемпионов, уступив в ответном матче 1/8 финала «Баварии» со счетом 0:2 (первый матч – 0:1).
Только «Арсенал» провел больше матчей в Лиге чемпионов, ни разу не выиграв турнир, – 177.
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