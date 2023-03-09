«ПСЖ» провел 137 матчей в ЛЧ, ни разу не выиграв турнир. Больше только у «Арсенала» – 177

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Арсенал Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» провел в Лиге чемпионов 137 матчей, ни разу не выиграв турнир.

Вчера команда Кристофа Гальтье вылетела из Лиги чемпионов, уступив в ответном матче 1/8 финала «Баварии» со счетом 0:2 (первый матч – 0:1).

Только «Арсенал» провел больше матчей в Лиге чемпионов, ни разу не выиграв турнир, – 177.

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21 комментарий

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KING_OF_RUSSIA
Ответ Light Yagami
Ну вы так говорите, как будто ПСЖ регулярно в финалах играли. За всё время при шейхах только два раза выходили в полуфинал
Так аккурат перед появлением Месси и играли в финале и полуфинале. Игроки как ни крути добротные
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Андрей
Ответ ALMANAC
Команда просто сосредоточилась на Лиге 1
на маркетинге они сосредоточились, если бы вернули Комана и купили ещё КолоМуани, и все эти игроки на острие с Мбапе, то с парижем совсем по другому пришлось бы разговаривать.
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Light Yagami
Ответ KING_OF_RUSSIA
Почему-то то прихода Месси этим школьники не мешали ПСЖ играть в финале. А сейчас +1 пешеход, за которым нужно подчищать и проделывать двойную работу, благодаря чему игроки зоны для соперника и принимают неверные решения
Ну вы так говорите, как будто ПСЖ регулярно в финалах играли. За всё время при шейхах только два раза выходили в полуфинал
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Экспертное мнение
Ответ XoM9lK
Конечно, во всём виноват Месси, а то что у ПСЖ в центре, на лавке второсортные игроки и школьники - это никого не интересует. Главное сказать, что виноват Месси
У них всё по шаблону) Даже если бы Месси вчера отгрузил трёшку, хейтеры писали бы что благодаря таким топарям как Мбаппе и Верратти, без них не смог бы. Но сейчас конечно можно забыть об этих топарях и "главных" тащерах.
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евГений
Ответ Андрей
если бы на месте месси был другой отличный футболист, могли бы и забить, мяч почти был в воротах, не хватило совсем чуть чуть. это чуть чуть и не дал пешеход. от КолоМуани больше опаснисти бы исходило.
клоун, сравнил разные позиции - ФРВ и полузащитника. Там одновременно с Лео в составе был Великий Бегунок Килиан, почему же он не затащил? Он что, тоже "пешеход"?😱
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KING_OF_RUSSIA
Ответ XoM9lK
Конечно, во всём виноват Месси, а то что у ПСЖ в центре, на лавке второсортные игроки и школьники - это никого не интересует. Главное сказать, что виноват Месси
Почему-то то прихода Месси этим школьники не мешали ПСЖ играть в финале. А сейчас +1 пешеход, за которым нужно подчищать и проделывать двойную работу, благодаря чему игроки зоны для соперника и принимают неверные решения
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Андрей
Ответ Stas Efimov
ты думаешь без Месси и с Вератти они тут же ЛЧ бы взяли ?!
если бы на месте месси был другой отличный футболист, могли бы и забить, мяч почти был в воротах, не хватило совсем чуть чуть. это чуть чуть и не дал пешеход. от КолоМуани больше опаснисти бы исходило.
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TJ tigra
ПСЖ есть куда стремиться. Ещё миллиард на нападающих, и ни в коем случае не думать о защитниках, полузащитниках, и рекорд побьют!
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АРХАТ
Арсенал в следующем сезоне обновит рекорд)
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Арни Южный
Ответ DolJun
получается тоттенхэм даже среди неудачников не лучший
Ну так всем давно известно, что шпоры дерьмом то никогда не были, но и до вершин, увы, не добраться
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Stas Efimov
Ответ KING_OF_RUSSIA
ПСЖ был близок, но решил усложнить себе челлендж, подписав пешехода, исчезающего в сложных матчах
ты думаешь без Месси и с Вератти они тут же ЛЧ бы взяли ?!
+1
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XoM9lK
Ответ KING_OF_RUSSIA
ПСЖ был близок, но решил усложнить себе челлендж, подписав пешехода, исчезающего в сложных матчах
Конечно, во всём виноват Месси, а то что у ПСЖ в центре, на лавке второсортные игроки и школьники - это никого не интересует. Главное сказать, что виноват Месси
+3
-1
+2
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Isa Babaev
Ответ DolJun
получается тоттенхэм даже среди неудачников не лучший
Они были в финале ЛЧ в 2019, Арсенал не помню чтобы за последние 10 лет даже в 1/2 пробирался
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Born is the King
Французский Асренал
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-2
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Rhett Butler
Мечты: в этом году АПЛ, в ближайшие 2-3 года ЛЧ. Верим в Артету!
+1
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Ronny92
Ответ DolJun
получается тоттенхэм даже среди неудачников не лучший
Так ттх по праздникам в лч играет и начали только с 00-10х годов, откуда там 100+ матчей взяться?
+3
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Direct free kick
Ответ DolJun
получается тоттенхэм даже среди неудачников не лучший
Для тоттенщита участие в ЛЧ благодать их иудейского бога
+4
-3
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KING_OF_RUSSIA
ПСЖ был близок, но решил усложнить себе челлендж, подписав пешехода, исчезающего в сложных матчах
+8
-5
+3
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БолельщикСоСтажем
Оп давай-давай, оп давай-давай
Шейхов …. посылай
+3
0
+3
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ALMANAC
Команда просто сосредоточилась на Лиге 1
+1
-1
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DolJun
получается тоттенхэм даже среди неудачников не лучший
+4
-4
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