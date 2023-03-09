Гальтье – первый с 2005-го тренер «ПСЖ» без четвертьфиналов в дебютном сезоне в клубе

показал в кубках худший результат для тренера – дебютанта « » за 18 лет.

Парижане вылетели в 1/8 финала Кубка Франции от «Марселя» (1:2) и в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1, 0:2).

Последним тренером, которому не удавалось попасть в четвертьфинал хотя бы одного кубкового турнира в ходе дебютного сезона в клубе, был Лоран Фурнье, причем на момент его назначения (9 февраля 2005 года) команда уже вылетела из Лиги чемпионов и Кубка французской лиги и оставалась только в Кубке Франции.