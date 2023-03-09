Гальтье – первый с 2005-го тренер «ПСЖ» без четвертьфиналов в дебютном сезоне в клубе

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Лоран Фурнье Футбол

Кристоф Гальтье показал в кубках худший результат для тренера – дебютанта «ПСЖ» за 18 лет.

Парижане вылетели в 1/8 финала Кубка Франции от «Марселя» (1:2) и в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1, 0:2).

Последним тренером, которому не удавалось попасть в четвертьфинал хотя бы одного кубкового турнира в ходе дебютного сезона в клубе, был Лоран Фурнье, причем на момент его назначения (9 февраля 2005 года) команда уже вылетела из Лиги чемпионов и Кубка французской лиги и оставалась только в Кубке Франции.

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13 комментариев

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&_Bishep_&
Ответ che kaif
Как с 2005,? Это какой то разрыв шаблонов для экспертов спортса.ведь ПСЖ история начинается с 2010
Да ладно..прям. Лучший в истории ПСЖ был 1993-1996 годы.
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TravenS
Ответ VictorVallecano
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Это высасывание из пальца
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-2
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VictorVallecano
Ответ TravenS
Настолько глупая статистика, неужели больше не о чем написать?
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Slavick Nemkovsky
Гений придумал для гениев гениальную схему. Вроде как то так было в начале сезона
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Kantes
ПСЖ нужно пройти очищение Лигой 2
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Геннадий Тимченко
И ещё на тренировках вместо установки на игру благодарящий Бога🤦
Кристоф Гальтье часто благодарит Бога за И ещё вместо установки на игру часто благодарящий Бога🤦
Кристоф Гальтье часто благодарит Бога за возможность работать с Лионелем Месси. – Вы могли представить себе, что однажды будете тренировать семикратного обладателя «Золотого мяча»? – Нет. Никогда. Благодарю Бога за эту возможность, – сказал главный тренер «ПСЖ» в интервью Tout Le Sport, взглянув на небо....возможность работать с Лионелем Месси. – Вы могли представить себе, что однажды будете тренировать семикратного обладателя «Золотого мяча»? – Нет. Никогда. Благодарю Бога за эту возможность, – сказал главный тренер «ПСЖ» в интервью Tout Le Sport, взглянув на небо....
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che kaif
Как с 2005,? Это какой то разрыв шаблонов для экспертов спортса.ведь ПСЖ история начинается с 2010
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Вадим Слуцкий
Галтье хороший тренер: для "Лилля" или "Униона". Для средней команды, которая готова играть от обороны.
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Jurgen Klinsmann
зидана надо звать, он умеет работать со звездами.
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-1
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TravenS
Настолько глупая статистика, неужели больше не о чем написать?
+5
-3
+2
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инок
Как только в 1/8 ЛЧ ПСЖ и Гальтье попадается первый серьёзный соперник в Европе, результат известен - вылет
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Станислав Л
здесь уместна реклама фильма с нагиевым
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Инженер Управляющий
Талант!
+7
0
+7
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кто-то
Ну ничего! Лигу 1 выиграет и рад будет, ведь она так сложно даётся
+1
-3
-2
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