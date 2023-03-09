Гальтье – первый с 2005-го тренер «ПСЖ» без четвертьфиналов в дебютном сезоне в клубе
Кристоф Гальтье показал в кубках худший результат для тренера – дебютанта «ПСЖ» за 18 лет.
Парижане вылетели в 1/8 финала Кубка Франции от «Марселя» (1:2) и в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1, 0:2).
Последним тренером, которому не удавалось попасть в четвертьфинал хотя бы одного кубкового турнира в ходе дебютного сезона в клубе, был Лоран Фурнье, причем на момент его назначения (9 февраля 2005 года) команда уже вылетела из Лиги чемпионов и Кубка французской лиги и оставалась только в Кубке Франции.
Кристоф Гальтье часто благодарит Бога за И ещё вместо установки на игру часто благодарящий Бога🤦
Кристоф Гальтье часто благодарит Бога за возможность работать с Лионелем Месси. – Вы могли представить себе, что однажды будете тренировать семикратного обладателя «Золотого мяча»? – Нет. Никогда. Благодарю Бога за эту возможность, – сказал главный тренер «ПСЖ» в интервью Tout Le Sport, взглянув на небо....возможность работать с Лионелем Месси. – Вы могли представить себе, что однажды будете тренировать семикратного обладателя «Золотого мяча»? – Нет. Никогда. Благодарю Бога за эту возможность, – сказал главный тренер «ПСЖ» в интервью Tout Le Sport, взглянув на небо....