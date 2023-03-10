Ян Дюрица: «Без еврокубков уровень игры в РПЛ будет падать. Россию надо возвращать, отстранение – несправедливое решение»
Ян Дюрица считает, что клубы Мир РПЛ надо возвращать в еврокубки.
«Отстранение российских клубов от еврокубков – несправедливое решение. Его быстро приняли, чтобы всем угодить, а теперь УЕФА и ФИФА понятия не имеют, что делать с этой ситуацией. Эта инициатива со стороны футбольных руководителей полностью разваливает принципы фэйр-плей.
Как можно говорить о честной игре, когда вы не даете играть целому поколению футболистов? Без еврокубков уровень игры в РПЛ будет падать. У команд теперь меньше мотивации бороться за места вне тройки призеров. Россию надо возвращать», – сказал экс-защитник сборной Словакии и «Локомотива».
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Решено! Возращай!