Ян Дюрица: «Без еврокубков уровень игры в РПЛ будет падать. Россию надо возвращать, отстранение – несправедливое решение»

Теги Ян Дюрица премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Футбол

Ян Дюрица считает, что клубы Мир РПЛ надо возвращать в еврокубки. 

«Отстранение российских клубов от еврокубков – несправедливое решение. Его быстро приняли, чтобы всем угодить, а теперь УЕФА и ФИФА понятия не имеют, что делать с этой ситуацией. Эта инициатива со стороны футбольных руководителей полностью разваливает принципы фэйр-плей.

Как можно говорить о честной игре, когда вы не даете играть целому поколению футболистов? Без еврокубков уровень игры в РПЛ будет падать. У команд теперь меньше мотивации бороться за места вне тройки призеров. Россию надо возвращать», – сказал экс-защитник сборной Словакии и «Локомотива».

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12 комментариев

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Messer Madser
было бы куда падать
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Кеша
Адекватный словак !
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Монморенси
Ответ U. M. A. Muhammad
Статье хоть 100 минусов. Росиию никуда возвращать не нужно. Нет это нужно не для мира не для соседней страны. Это нужно для нас для обычных людей чтобы мы не расслабились и не свыкались с тем что все налаживается. Всё идёт в. Опу все законы которые принимаются, вся власть централизована, все в руках корупционеров все кругом, тонет во лжи. И пока это не изменится никого никуда возвращать не нужно. Мы должны вернутся на международную арену, но уже другой, с чистой совестью с чистыми спортсменами и открытыми ко всем в этом мире. Кроме тех кто угнетает и не даёт свободы слова своему народу.
Брат, подскажи, алгоритм? Мне сначала извиниться, что я из России, потом на митенг? А вдруг меня опять расстреляют? Знаешь, я уже устал, что меня по несколько раз в неделю расстреливают в этом в Мордоре 😭
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ss_podonok
Ответ U. M. A. Muhammad
Статье хоть 100 минусов. Росиию никуда возвращать не нужно. Нет это нужно не для мира не для соседней страны. Это нужно для нас для обычных людей чтобы мы не расслабились и не свыкались с тем что все налаживается. Всё идёт в. Опу все законы которые принимаются, вся власть централизована, все в руках корупционеров все кругом, тонет во лжи. И пока это не изменится никого никуда возвращать не нужно. Мы должны вернутся на международную арену, но уже другой, с чистой совестью с чистыми спортсменами и открытыми ко всем в этом мире. Кроме тех кто угнетает и не даёт свободы слова своему народу.
золотые слова. когда макдак ушёл, как быстро правительство спохватилось, чтобы создать аналог)) а до путного годами руки не доходят
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Монморенси
Ответ Микель Венгер
У тебя последние коммента три только о том, какие мы плохие и почему нас нельзя возвращать. Пожалуйста, напиши ещё с десяток таких, мы же не поймём.
Так это он про Грузию)
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gonzo78
Ответ Гамарджоба Генацвале
Баллотируйся в президенты,проголосую за тебя. Только не забудь свои заветы.
кто ж его допустит)) После Грудинина они ошибок не сделают)))
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Валдис Пельш
Ответ U. M. A. Muhammad
Статье хоть 100 минусов. Росиию никуда возвращать не нужно. Нет это нужно не для мира не для соседней страны. Это нужно для нас для обычных людей чтобы мы не расслабились и не свыкались с тем что все налаживается. Всё идёт в. Опу все законы которые принимаются, вся власть централизована, все в руках корупционеров все кругом, тонет во лжи. И пока это не изменится никого никуда возвращать не нужно. Мы должны вернутся на международную арену, но уже другой, с чистой совестью с чистыми спортсменами и открытыми ко всем в этом мире. Кроме тех кто угнетает и не даёт свободы слова своему народу.
сейчас боты вылезут
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Гамарджоба Генацвале
Ответ U. M. A. Muhammad
Статье хоть 100 минусов. Росиию никуда возвращать не нужно. Нет это нужно не для мира не для соседней страны. Это нужно для нас для обычных людей чтобы мы не расслабились и не свыкались с тем что все налаживается. Всё идёт в. Опу все законы которые принимаются, вся власть централизована, все в руках корупционеров все кругом, тонет во лжи. И пока это не изменится никого никуда возвращать не нужно. Мы должны вернутся на международную арену, но уже другой, с чистой совестью с чистыми спортсменами и открытыми ко всем в этом мире. Кроме тех кто угнетает и не даёт свободы слова своему народу.
Баллотируйся в президенты,проголосую за тебя. Только не забудь свои заветы.
+6
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Микель Венгер
Ответ U. M. A. Muhammad
Статье хоть 100 минусов. Росиию никуда возвращать не нужно. Нет это нужно не для мира не для соседней страны. Это нужно для нас для обычных людей чтобы мы не расслабились и не свыкались с тем что все налаживается. Всё идёт в. Опу все законы которые принимаются, вся власть централизована, все в руках корупционеров все кругом, тонет во лжи. И пока это не изменится никого никуда возвращать не нужно. Мы должны вернутся на международную арену, но уже другой, с чистой совестью с чистыми спортсменами и открытыми ко всем в этом мире. Кроме тех кто угнетает и не даёт свободы слова своему народу.
У тебя последние коммента три только о том, какие мы плохие и почему нас нельзя возвращать. Пожалуйста, напиши ещё с десяток таких, мы же не поймём.
+7
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-2
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U. M. A. Muhammad
Статье хоть 100 минусов. Росиию никуда возвращать не нужно. Нет это нужно не для мира не для соседней страны. Это нужно для нас для обычных людей чтобы мы не расслабились и не свыкались с тем что все налаживается. Всё идёт в. Опу все законы которые принимаются, вся власть централизована, все в руках корупционеров все кругом, тонет во лжи. И пока это не изменится никого никуда возвращать не нужно. Мы должны вернутся на международную арену, но уже другой, с чистой совестью с чистыми спортсменами и открытыми ко всем в этом мире. Кроме тех кто угнетает и не даёт свободы слова своему народу.
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Mechel**
Кому надо?
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Д.Н.Л
Россию надо возвращать
————————————
Решено! Возращай!
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-1
-1
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