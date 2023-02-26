Мелкадзе о переходе в Азию: «Мечтали о гимне европейской ЛЧ, а не азиатской, когда были маленькими. Стоит чуть-чуть подождать»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА РФС Лига чемпионов Азии Азиатская футбольная конфедерация Георгий Мелкадзе Сочи Футбол

Георгий Мелкадзе высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

– Сейчас у РФС на повестке возможный переезд в Азию. Что думаешь по этому поводу?

– Уровень в Европе лучше. Но если так сложатся обстоятельства, что надо будет менять конфедерацию, значит, будем играть в Азии. А что делать?

– Может быть, стоит подождать? Все-таки нельзя будет сразу вернуться назад.

– Тогда стоит подождать чуть-чуть.

– Можешь себе представить, что «Сочи» играет в азиатской Лиге чемпионов?

– Да, но, когда все были маленькими, мечтали о гимне европейской Лиги чемпионов, а не азиатской, – сказал нападающий «Сочи».

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18 комментариев

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Carver
Ответ Poland in the Space
Мне кажется, Мелкадзе в любом случае гимн обеих ЛЧ будет слышать только по телевизору
Сочи в прошлом сезоне в отбор ЛЧ попал так-то. Не помню, включается ли гимн в отборе, но вполне мог и услышать.
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tankist231
Ответ Месси из Сибири
ничего же не мешало 8 лет делать вид
Ну становилось опасно, так что...
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Ykycu_Moe
Вот часто читаю комментарии на эту тему от футболистов, все говорят примерно одно и то же. Понятное дело, они не в кабинетах сидят, разумеется, им хочется в Европе играть против сильнейших соперников. Но вот эта фраза присутствует почти всегда: "надо подождать". В связи с этим у меня есть вопрос. Почему ни один журналист не спросил никого из них, а чего они, собственно, собираются подождать? Ну вот конкретно, чего? У них какие-то проблемы с логикой? Они реально не понимают причинно-следственных связей, из-за чего этот бан российский возник и какие минимально необходимые события должны произойти, чтобы о его отмене можно было хотя бы в теории задуматься? Или они думают, что произойдёт какое-то волшебство, и внезапно всё станет, как раньше? Ну камон)
Задайте им эти вопросы, пожалуйста.
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Месси из Сибири
Ответ tankist231
Ну да, можно было делать вид что всё происходящее нас не касается и не скажется в дальнейшем
ничего же не мешало 8 лет делать вид
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87mores
«А при коммунизме все будет #######, он наступит скоро, надо только подождать» (с)
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ɔculpa
Кстати, в азиатской ЛЧ тоже очень сильный гимн. Море драйва, эпичности, героики, и совсем немного азиатских ноток.
https://top.hitparad.fm/tracks/chinese-yang-qin-relaxation-chinese-mindfullness-meditation-music
Под такую музыку действительно хочется рубиться.
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tankist231
Ответ fbd
Не путай интересы страны с интересами государства. Интересы страны = интересы жителей страны. Интерес жителей страны, которые интересуются футболом - наблюдать за крутыми соревнованиями и болеть в них за своих. А крутые соревнования, увы, не в Азии
Ну от каких то интересов пришлось отказаться, в пользу более значимых
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Quiet Dad
Интересно какие призовые в их лиге чемпионов? В еврочашке , по-моему, 40-50кк.
Плюс первое место в чемпе если АПЛ тоже около 50. Теле права, продажа атрибутики и хотдогов на стадион и вот, спонсорские от фирм типа производителей экипировки и вырисовывается сумма на которую жить можно и одно место рвать по игре и чтоб в такой клуб попасть.
АПЛ как НБА, развивается лига пропорционально растут доходы клубов и как следствие зарплаты игроков.
Для нормальной организации так и должно быть.
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-1
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fbd
Ответ tankist231
Ну чуть чуть это лет 5 может пройти, ну куда деваться, не мы такие, жизнь такая, интересы страны тоже важны
Не путай интересы страны с интересами государства. Интересы страны = интересы жителей страны. Интерес жителей страны, которые интересуются футболом - наблюдать за крутыми соревнованиями и болеть в них за своих. А крутые соревнования, увы, не в Азии
+2
-1
+1
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tankist231
Ответ Месси из Сибири
да где же ты там интересы увидал?
Ну да, можно было делать вид что всё происходящее нас не касается и не скажется в дальнейшем
0
-4
-4
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Poland in the Space
Мне кажется, Мелкадзе в любом случае гимн обеих ЛЧ будет слышать только по телевизору
+13
0
+13
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Месси из Сибири
Ответ tankist231
Ну чуть чуть это лет 5 может пройти, ну куда деваться, не мы такие, жизнь такая, интересы страны тоже важны
да где же ты там интересы увидал?
+5
0
+5
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chiga
Ждать не стоит! Минимум лет 5-10 будут играть польские шахтер с динамо в европе, потом вернемся
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-1
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Hitgoe Himgob
На звонок поставишь)
+2
-1
+1
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tankist231
Ну чуть чуть это лет 5 может пройти, ну куда деваться, не мы такие, жизнь такая, интересы страны тоже важны
+2
-9
-7
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Фут.Боль
Ответ Андрей Иванов
Так азиаты входят в ФИФА и как они вопреки ФИФА примут Россию?Напомню ,что ФИФА приостановила участие сборной.
АФК самостоятельна в вопросах принятия новых членов ассоциации и участия в турнирах под эгидой АФК. С ЧМ сложнее, да, тут ФИФА решает.
+1
-2
-1
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Андрей Иванов
Так азиаты входят в ФИФА и как они вопреки ФИФА примут Россию?Напомню ,что ФИФА приостановила участие сборной.
0
-3
-3
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Рузанна Гасоян
Скорее всего гимн лиги чемпионов ты только по телевизору услышиш
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-3
-3
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