Мелкадзе о переходе в Азию: «Мечтали о гимне европейской ЛЧ, а не азиатской, когда были маленькими. Стоит чуть-чуть подождать»
Георгий Мелкадзе высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.
– Сейчас у РФС на повестке возможный переезд в Азию. Что думаешь по этому поводу?
– Уровень в Европе лучше. Но если так сложатся обстоятельства, что надо будет менять конфедерацию, значит, будем играть в Азии. А что делать?
– Может быть, стоит подождать? Все-таки нельзя будет сразу вернуться назад.
– Тогда стоит подождать чуть-чуть.
– Можешь себе представить, что «Сочи» играет в азиатской Лиге чемпионов?
– Да, но, когда все были маленькими, мечтали о гимне европейской Лиги чемпионов, а не азиатской, – сказал нападающий «Сочи».
Задайте им эти вопросы, пожалуйста.
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Под такую музыку действительно хочется рубиться.
Плюс первое место в чемпе если АПЛ тоже около 50. Теле права, продажа атрибутики и хотдогов на стадион и вот, спонсорские от фирм типа производителей экипировки и вырисовывается сумма на которую жить можно и одно место рвать по игре и чтоб в такой клуб попасть.
АПЛ как НБА, развивается лига пропорционально растут доходы клубов и как следствие зарплаты игроков.
Для нормальной организации так и должно быть.