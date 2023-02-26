Мелкадзе о переходе в Азию: «Мечтали о гимне европейской ЛЧ, а не азиатской, когда были маленькими. Стоит чуть-чуть подождать»

высказался о возможном переходе РФС из в Азиатскую конфедерацию.

– Сейчас у на повестке возможный переезд в Азию. Что думаешь по этому поводу?

– Уровень в Европе лучше. Но если так сложатся обстоятельства, что надо будет менять конфедерацию, значит, будем играть в . А что делать?

– Может быть, стоит подождать? Все-таки нельзя будет сразу вернуться назад.

– Тогда стоит подождать чуть-чуть.

– Можешь себе представить, что «Сочи» играет в азиатской Лиге чемпионов?

– Да, но, когда все были маленькими, мечтали о гимне европейской Лиги чемпионов, а не азиатской, – сказал нападающий « ».