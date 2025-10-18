Артета о безголевой серии Дьокереша: «Я доволен тем, что он делает для «Арсенала». Говорил ему о необходимости «девятки», которая справится с тем, что не забивает 6-8 матчей»

Микель Артета прокомментировал безголевую серию Виктора Дьокереша.

Нападающий не забивает за «Арсенал» на протяжении шести матчей подряд.

«Он многое привносит в нашу игру. Просматривая матчи в записи, я очень доволен тем, что он делает для команды.

Когда мы встретились в первый раз, я сказал ему, что мне нужна «девятка», и что если он не забивает 6-8 матчей, то справится с этим. Если нет, придется искать кого-то другого, потому что давление спадает, а ожидания сохраняются.

Поэтому, будучи «девяткой» в «Арсенале», нужно сказать себе: «Окей, если я не забиваю 6 матчей, тогда стану другим игроком? Начну играть по-другому?».

У Виктора другая история. В начале карьеры он играл не так много, а потом дела пошли в гору. В прошлом сезоне у него было сложно найти пробел, потому что он забивал почти в каждом матче.

Контекст меняется – это часть футбола. У нападающих будут такие эпизоды. Надеюсь, ситуация изменится благодаря его выступлениям, а не тому, что у него, например, не будет возможности играть из-за травмы.

Его выносливость – это хорошо. Я очень доволен им. Он полностью уверен в себе. Когда ты каждый день смотришь на него, то видишь, как сильно он хочет исправить ситуацию. Это именно то, чего ты ожидаешь», – сказал главный тренер «Арсенала » Микель Артета .