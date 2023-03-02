Директор «Чертаново»: «Всем лигам России надо переходить на систему «весна-осень». У нас северная страна, терять лето – бессмысленно, и с Европой мы сейчас не контактируем»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Первая лига Вторая лига детский футбол Чертаново календарь регламент Футбол

Директор «Чертаново» считает, что все в России должны играть по системе «весна-осень».

С сезона-2011/12 чемпионат России разыгрывается по системе «осень-весна». Недавно было принято решение разделить Вторую лигу ФНЛ на два уровня, один из которых будет играть по схеме «весна-осень».

– Третья лига будет жить по схеме «весна-осень». На ваш взгляд, это правильно?

– Я сторонник того, чтобы мы играли по системе «весна-осень». У нас северная страна, терять лето – бессмысленно.

Сейчас таковы реалии, что у нас не особо много частных клубов. У команд, у которых финансирование происходит за счет государственной составляющей, упрощает планирование бюджета.

Плюс мы не должны забывать, что есть детско-юношеский футбол, который тоже переходит на систему «весна-осень». Так что я это поддерживаю это решение.

– Может быть, это шаг для того, чтобы в будущем перевести на схему «весна-осень» Первую лигу и РПЛ?

– Мне кажется, давно надо было это сделать. Единственный повод, почему не делали раньше – была оглядка на систему УЕФА. Так как сейчас мы по сути не контактируем с Европой, мне кажется, нам надо идти своим путем и всем лигам переходить на систему «весна-осень».

Да, это будет тяжело сделать. Но я вижу, как это будет происходить в юношеской лиге. Это надо делать всем, – сказал Илья Савченко.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tm5pvbngvj
Ответ Фут.Боль
Говорили, что в еврокубках будем играть лучше.
Да уж, самое смешное, что самые главные успехи были по старой схеме
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
валя_стакан
Давно пора возвращаться как всю жизнь играли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sinister Kid
Ответ romanisti89
зачем нам крупные турниры, если Россия от них отрезана, а легионеров вряд ли будут звать из чемпионата России в свои сборные, и если и будут звать, то не так много
По регламентам ФИФА и УЕФА, соревнования под их эгидой, обязаны останавливаться на время проведения турниров(Евро и ЧМ). В АФК небось также регламенте прописано про Кубок Азии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
валя_стакан
Ответ Пётр Зозуля
Вот именно Просто надо ведь раздуть повод для срача, чтоб диванные критики повозмущались Да мы и до перехода на нынешнюю систему так же в феврале сезон игр открывали
Чемпионат был полноценным, а не разбитым на два
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Ответ Пётр Зозуля
Вот именно Просто надо ведь раздуть повод для срача, чтоб диванные критики повозмущались Да мы и до перехода на нынешнюю систему так же в феврале сезон игр открывали
Открывали только те, кто в евровесну проходил. Все остальные лиги начинали в марте и заканчивали в начале ноября, доигрывали до декабря только участники еврокубков. Летом перерыва в 1.5 месяца не было. Был небольшой, в 2 недели насколько помню.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пётр Зозуля
Ответ Фут.Боль
Говорили, что в еврокубках будем играть лучше.
А оказалось явно не лучше
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ответ Пётр Зозуля
Очень хочется посмотреть на мнения экспертов 12-ти летней давности с мнениями о преимуществе перехода на нынешнюю систему розыгрыша осень-весна
Говорили, что в еврокубках будем играть лучше.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
romanisti89
Ответ Sinister Kid
Крупные турниры всё равно летом проходят. Так же будем по полтора месяца терять. Да и вообще кроме «весна-осень» и лимита проблем в российском футболе нет.
зачем нам крупные турниры, если Россия от них отрезана, а легионеров вряд ли будут звать из чемпионата России в свои сборные, и если и будут звать, то не так много
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пётр Зозуля
Ответ Sinister Kid
Крупные турниры всё равно летом проходят. Так же будем по полтора месяца терять. Да и вообще кроме «весна-осень» и лимита проблем в российском футболе нет.
Вот именно
Просто надо ведь раздуть повод для срача, чтоб диванные критики повозмущались
Да мы и до перехода на нынешнюю систему так же в феврале сезон игр открывали
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
При переходе красиво обещали много манежей, полей с подогревом, стадионов с крышами. В итоге один стадион с крышей. Летом не играем в 1.5 месяца, лютый бред.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пётр Зозуля
Очень хочется посмотреть на мнения экспертов 12-ти летней давности с мнениями о преимуществе перехода на нынешнюю систему розыгрыша осень-весна
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sinister Kid
Крупные турниры всё равно летом проходят. Так же будем по полтора месяца терять. Да и вообще кроме «весна-осень» и лимита проблем в российском футболе нет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крыс Пол
Коллективный Север хочет прогнуть российский футбол под свою систему..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий