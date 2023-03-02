Директор «Чертаново»: «Всем лигам России надо переходить на систему «весна-осень». У нас северная страна, терять лето – бессмысленно, и с Европой мы сейчас не контактируем»

Директор « » считает, что все в России должны играть по системе «весна-осень».

С сезона-2011/12 чемпионат России разыгрывается по системе «осень-весна». Недавно было принято решение разделить Вторую лигу на два уровня, один из которых будет играть по схеме «весна-осень».

– Третья лига будет жить по схеме «весна-осень». На ваш взгляд, это правильно?

– Я сторонник того, чтобы мы играли по системе «весна-осень». У нас северная страна, терять лето – бессмысленно.

Сейчас таковы реалии, что у нас не особо много частных клубов. У команд, у которых финансирование происходит за счет государственной составляющей, упрощает планирование бюджета.

Плюс мы не должны забывать, что есть детско-юношеский футбол, который тоже переходит на систему «весна-осень». Так что я это поддерживаю это решение.

– Может быть, это шаг для того, чтобы в будущем перевести на схему «весна-осень» Первую лигу и ?

– Мне кажется, давно надо было это сделать. Единственный повод, почему не делали раньше – была оглядка на систему . Так как сейчас мы по сути не контактируем с Европой, мне кажется, нам надо идти своим путем и всем лигам переходить на систему «весна-осень».

Да, это будет тяжело сделать. Но я вижу, как это будет происходить в юношеской лиге. Это надо делать всем, – сказал Илья Савченко.

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