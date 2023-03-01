Депутат Журова не хочет обсуждать Fan ID: «Зачем? Чтобы потом болельщики устраивали мне кибербуллинг? Как ни скажешь – все плохо»

Депутат Светлана Журова не хочет обсуждать Fan ID из-за кибербуллинга в интернете.

– Самый посещаемый клуб России – « » – ждет на ближайшую домашнюю игру непривычно мизерное количество зрителей. Причину мы знаем.

– Мне жаль, что болельщики так отреагировали на Fan ID. Когда их обязывали получать его на чемпионат мира, вопрос непосещения стадионов не стоял. Поэтому при принятии закона, я была уверена, что для многих это будет чистой формальностью, что все смогут спокойно договориться.

Но в итоге я пришла к выводу, что на данном этапе больше не хочу обсуждать ни Fan ID, ни поведение и слова футболистов. Потому что как ни скажешь – все плохо.

Я опять недавно с этим столкнулась, когда прокомментировала одну из футбольных новостей. Сначала она была на сайте, потом мне позвонили журналисты, попросили ее прокомментировать. Болельщики написали под ней комментарии. Ровно то же самое, что и многие болельщики, через три часа сказала и я.

Про меня потом ни одного хорошего слова не написали. Даже те, кто только что комментировали эту новость в осуждающем ключе, точно так же, как и я! Но получилось, что Журова «плохая», «чьи-то деньги считает», и все ополчились на меня только потому, что я – депутат.

Сейчас я комментирую новости по , какие-то международные вещи, а про внутренний футбол, извините, не буду говорить. Зачем? Чтобы потом болельщики, даже не зная меня, и не всегда дочитывая до конца, что я имела в виду, устраивали мне кибербуллинг? – сказала Журова.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы