Депутат Журова не хочет обсуждать Fan ID: «Зачем? Чтобы потом болельщики устраивали мне кибербуллинг? Как ни скажешь – все плохо»

Теги Зенит премьер-лига Россия УЕФА болельщики Светлана Журова Государственная дума интернет Fan ID дискриминация Футбол

Депутат Светлана Журова не хочет обсуждать Fan ID из-за кибербуллинга в интернете. 

– Самый посещаемый клуб России – «Зенит» – ждет на ближайшую домашнюю игру непривычно мизерное количество зрителей. Причину мы знаем.

– Мне жаль, что болельщики так отреагировали на Fan ID. Когда их обязывали получать его на чемпионат мира, вопрос непосещения стадионов не стоял. Поэтому при принятии закона, я была уверена, что для многих это будет чистой формальностью, что все смогут спокойно договориться. 

Но в итоге я пришла к выводу, что на данном этапе больше не хочу обсуждать ни Fan ID, ни поведение и слова футболистов. Потому что как ни скажешь – все плохо.

Я опять недавно с этим столкнулась, когда прокомментировала одну из футбольных новостей. Сначала она была на сайте, потом мне позвонили журналисты, попросили ее прокомментировать. Болельщики написали под ней комментарии. Ровно то же самое, что и многие болельщики, через три часа сказала и я.

Про меня потом ни одного хорошего слова не написали. Даже те, кто только что комментировали эту новость в осуждающем ключе, точно так же, как и я! Но получилось, что Журова «плохая», «чьи-то деньги считает», и все ополчились на меня только потому, что я – депутат.

Сейчас я комментирую новости по УЕФА, какие-то международные вещи, а про внутренний футбол, извините, не буду говорить. Зачем? Чтобы потом болельщики, даже не зная меня, и не всегда дочитывая до конца, что я имела в виду, устраивали мне кибербуллинг? – сказала Журова.  

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23 комментария

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ОЛЛС1911
партия жуликов и воров
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schwein
Перевожу на русский язык: "Ой, всё!"
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TiNO
Как обычно прожурчала глупость
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Александр Жердин
– Мне жаль, что болельщики так отреагировали на Fan ID. (С) А как болельщики должны были реагировать? Радостно потирать руки оттого, что в чьих то карманах осело 700лямов народных денег? Безопасность здесь вообще ни при чём. "На введение Fan ID в России будет потрачено более 770 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров на пленарном заседании Государственной думы."(С)
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Василий Питерский
Иностранные слова? Агент Госдепа в Госдуме!!! Предатель родины!! Путевку ей,без право переписке
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Ковид 07.10.52
При таком отношении к вам депутатка народа...приличные люди раньше стрелялись, а вы даже в отставку не подаете...продолжаете позорить свое имя, которым гордился народ , когда вы были спортсменкой и действительно представляли народ .....тьфу...
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Мирзоанис Якубов
Что за Fan ID и что за кибербуллинг? Сейчас как иностранным агентом признают!
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Заборостроитель
Странно, а как тогда люди "умоляли" проголосовать за повышение пенсионного возраста?
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Eleman SPb
кибербуллинг, это её в каэсочке ганкают ножами?
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m1t9
по сравнению с тем, что они там с партией проходимцев делают со страной, "кибербуллинг" это пфф, просто пшик, даже не детская забава
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Антиполитпроект
Получать гигантскую зарплату и прочие ништяки,голосуя за антинародные законы - это ок, значит
Получать адекватную реакцию народа на ту фигню, что они принимают - ааааа, памагити, буллят🤦‍♂️
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proiski_vragov
кибержуллинг
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artpal
Переводя на русский: "не хочу, чтобы меня закидали говном в комментах"
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Spartakus1984
Как ни сделаешь – все плохо»Это про наших депутатов?
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sanek_rabona
Сделала дело - пропиарила, кнопочку где надо нажала. А теперь голову в песок, с меня взятки гладки.
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Лучше б молчал
Потому что вы - некомпетентные упыри, которые влезли в то, в чём не разбираетесь. Потому что вы служите кому угодно, но не своему народу.
"Кибербуллинг" - это диагноз всей вашей "работе". Единственно возможный. Все остальные механизмы получения обратной связи вами давно разрушены и подавлены.
+7
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And-Rover
Пустые трибуны обяжут вас поднимать эту тему.

Никакой прибыли, никаких доходов. Даже общепиты будут на стадионах терять деньги, а вы этому рады.

Вы же ориентируетесь на топ-5 европейских лиг. Ну так там нет фан айди. Че вы несёте бред?
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Геннадий Тимченко
а какое отношение она имеет к УЕФА❓🤔
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Ебздрогыч
Ответ Hunteralex
Что за такое необдуманное использование иностранных словечек?)
Правильно, пусть по-русски говорит - мордотыкание
0
-1
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Любовь Мелехова
Сначала приняли антифутбольный закон, она ведь тоже за него голосовала, потом рекомендовала его исполнять, а теперь в кусты?! Логика депутатов со спортивным прошлым.
+19
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Filipp Gorski
Вау она знает что такое кибербуллинг?
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Ебздрогыч
Но получилось, что Журова «плохая», «чьи-то деньги считает», и все ополчились на меня только потому, что я – депутат.

Почему плохая? Просто тупая
+8
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Hunteralex
Что за такое необдуманное использование иностранных словечек?)
+28
0
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