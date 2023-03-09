Артета про 2:2 со «Спортингом»: «Арсенал» показал стойкость. Контролировали игру отрезками, но не хватало последнего штриха»

Теги Спортинг Микель Артета премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Арсенал Футбол

Микель Артета считает, что «Арсенал» показал стойкость в матче со «Спортингом» (2:2).

«Из игры можно извлечь положительные моменты, если учесть, что мы пропустили два гола на выезде и все равно сыграли вничью. Но мы дали им слишком много шансов, часто отдавая мяч на своей половине поля.

Мы контролировали игру в течение длительных отрезков, но нам не хватало последнего штриха. К тому же, у нас нет четырех ключевых нападающих, поэтому мы примем ничью.

При счете 1:2 потеряли преимущество, и у них был шанс сделать счет 1:3. Нам нужно многое улучшить, но мы показали большую стойкость и все еще в игре», – сказал тренер «Арсенала» в эфире BT Sport.

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5 комментариев

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исянов
"работа наших 12-15х игроков, те что со свистками, нас также устроила. отлично постарались", - добавил артетка
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Давид Agabekyan
Ответ Доминатор3000
Ну ничья и ничья. Проиграли бы 2:1,ничего не изменилось бы. На Эмирейтс вынесут Спортинг и поедут дальше. Главное травм не получить. И Уайт в конце матча уже еле на ногах стоял. Надо отдохнуть парню.
Если Артета и игроки также уверены, что вынесут, то уже можно собирать вещи из ЛЕ
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-3
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Доминатор3000
Ну ничья и ничья.
Проиграли бы 2:1,ничего не изменилось бы.
На Эмирейтс вынесут Спортинг и поедут дальше.
Главное травм не получить.
И Уайт в конце матча уже еле на ногах стоял.
Надо отдохнуть парню.
+5
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Ivan Gurov
Ответ CriminalJoint62
Спортинг выиграл 3-0 на самом деле. Это Артета занес судьям!
Болею за Арсенал ,но не могу не согласится ,был бы судья на Вар британец ,то летели бы 3 0 точно
+3
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CriminalJoint62
Спортинг выиграл 3-0 на самом деле. Это Артета занес судьям!
+5
-1
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