Артета про 2:2 со «Спортингом»: «Арсенал» показал стойкость. Контролировали игру отрезками, но не хватало последнего штриха»

считает, что « » показал стойкость в матче со « » (2:2).

«Из игры можно извлечь положительные моменты, если учесть, что мы пропустили два гола на выезде и все равно сыграли вничью. Но мы дали им слишком много шансов, часто отдавая мяч на своей половине поля.

Мы контролировали игру в течение длительных отрезков, но нам не хватало последнего штриха. К тому же, у нас нет четырех ключевых нападающих, поэтому мы примем ничью.

При счете 1:2 потеряли преимущество, и у них был шанс сделать счет 1:3. Нам нужно многое улучшить, но мы показали большую стойкость и все еще в игре», – сказал тренер «Арсенала» в эфире BT Sport.