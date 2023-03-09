Артета про 2:2 со «Спортингом»: «Арсенал» показал стойкость. Контролировали игру отрезками, но не хватало последнего штриха»
Микель Артета считает, что «Арсенал» показал стойкость в матче со «Спортингом» (2:2).
«Из игры можно извлечь положительные моменты, если учесть, что мы пропустили два гола на выезде и все равно сыграли вничью. Но мы дали им слишком много шансов, часто отдавая мяч на своей половине поля.
Мы контролировали игру в течение длительных отрезков, но нам не хватало последнего штриха. К тому же, у нас нет четырех ключевых нападающих, поэтому мы примем ничью.
При счете 1:2 потеряли преимущество, и у них был шанс сделать счет 1:3. Нам нужно многое улучшить, но мы показали большую стойкость и все еще в игре», – сказал тренер «Арсенала» в эфире BT Sport.
Проиграли бы 2:1,ничего не изменилось бы.
На Эмирейтс вынесут Спортинг и поедут дальше.
Главное травм не получить.
И Уайт в конце матча уже еле на ногах стоял.
Надо отдохнуть парню.