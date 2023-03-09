Даррен Бент: «Взял бы Неймара в ротацию «Арсенала», но не в старт. Он феноменален, его способности пугают, но послушайте тренеров «ПСЖ» – бразилец создает большие проблемы»

не видит для места в стартовом составе « ».

«Мне нравится нынешний состав, так что я бы оставил . Неймар на пике невероятен, но порой все складывается не так, как хочется.

Я понимаю, что он футболист мирового уровня, и я бы взял его в ротацию, но в стартовый состав его никто бы не поставил.

Я не критикую его навыки. Честно говоря, он феноменален, его способности пугают. Он может делать невероятное.

Но у него за плечами есть определенный багаж. Послушайте, что говорят о работе с ним прежние тренеры « ». Он создает большие проблемы», – сказал экс-форвард «Тоттенхэма» в эфире Talksport.