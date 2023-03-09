Даррен Бент: «Взял бы Неймара в ротацию «Арсенала», но не в старт. Он феноменален, его способности пугают, но послушайте тренеров «ПСЖ» – бразилец создает большие проблемы»
Даррен Бент не видит для Неймара места в стартовом составе «Арсенала».
«Мне нравится нынешний состав, так что я бы оставил Мартинелли. Неймар на пике невероятен, но порой все складывается не так, как хочется.
Я понимаю, что он футболист мирового уровня, и я бы взял его в ротацию, но в стартовый состав его никто бы не поставил.
Я не критикую его навыки. Честно говоря, он феноменален, его способности пугают. Он может делать невероятное.
Но у него за плечами есть определенный багаж. Послушайте, что говорят о работе с ним прежние тренеры «ПСЖ». Он создает большие проблемы», – сказал экс-форвард «Тоттенхэма» в эфире Talksport.
«С Неймаром очень легко, ему не нужно давать много указаний. Он был готов работать с первого же дня. Неймар все внимательно слушает и выполняет установки. У бразильцев есть внутри что-то уникальное. Они обожают футбол, ведь для них он похож на танец. Они играют так, как будто танцуют», - приводит слова аргентинского тренера The Guardian.
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о работе с Неймаром после того, как игрок остался в команде.
— Отношения между нами не изменились. Я знал о желании Неймара сменить команду, а он знал, что мне это не нравится. Мы оба понимали, что это не мое и не его решение — нам нужно было найти клуб, который был готов заплатить требуемую цену. Было бы глупо портить отношения с ним, потому что мы все еще могли продолжать работать вместе.
У клуба была своя политика: пока Неймар не сказал «да, я остаюсь», он не играл. Это помогло мне сфокусироваться на команде, а не думать каждый раз, сыграет ли Неймар или нет.
Парень всегда был рядом, всегда тренировался. У него доброе сердце. Иногда бывает трудно представить, когда смотришь за ним со стороны, как он играет, что он хороший и приятный человек, но это так. Было нетрудно оставаться с ним в близких взаимоотношениях и убедить его делать правильные вещи.
Нынешний Арсеналу не нужен.
Он уже не про амбиции.
Он уже про вечеринки,рекламы,позёрство и тд и тп.