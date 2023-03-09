Даррен Бент: «Взял бы Неймара в ротацию «Арсенала», но не в старт. Он феноменален, его способности пугают, но послушайте тренеров «ПСЖ» – бразилец создает большие проблемы»

Теги ПСЖ Даррен Бент премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал Неймар Габриэл Мартинелли Футбол

Даррен Бент не видит для Неймара места в стартовом составе «Арсенала».

«Мне нравится нынешний состав, так что я бы оставил Мартинелли. Неймар на пике невероятен, но порой все складывается не так, как хочется.

Я понимаю, что он футболист мирового уровня, и я бы взял его в ротацию, но в стартовый состав его никто бы не поставил.

Я не критикую его навыки. Честно говоря, он феноменален, его способности пугают. Он может делать невероятное.

Но у него за плечами есть определенный багаж. Послушайте, что говорят о работе с ним прежние тренеры «ПСЖ». Он создает большие проблемы», – сказал экс-форвард «Тоттенхэма» в эфире Talksport.

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12 комментариев

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Borisov Dmitry
Ответ zzzeeerrrooo
Нынешний Неймар сильнее любого игрока Арсенала
Сильнее Рамсдейла или Салибы? Уже понимаешь, что сел в кучу? Ну и даже по позициям: Сака, Мартинелли, Троссард сейчас уже дороже стоят по футбольным параметрам. Неймар - это только футболки продавать
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Рамзан Азимов
Именно из-за Неймара можно редко проиграть, но когда он в составе и в форме, можно у любого выиграть. Он это доказывал не раз. Тренера которые считают себя великими очень много ( даже Слуцкий) а игроки типа Неймара единицы.
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vova123456
Ответ Доминатор3000
Ранний Неймар круче любого в Арсенале. Нынешний Арсеналу не нужен. Он уже не про амбиции. Он уже про вечеринки,рекламы,позёрство и тд и тп.
При всем уважении, но в первую очередь это самому Неймару не нужен Арсенал.
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chouchou
Наставник французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о работе с бразильским нападающим Неймаром.

«С Неймаром очень легко, ему не нужно давать много указаний. Он был готов работать с первого же дня. Неймар все внимательно слушает и выполняет установки. У бразильцев есть внутри что-то уникальное. Они обожают футбол, ведь для них он похож на танец. Они играют так, как будто танцуют», - приводит слова аргентинского тренера The Guardian.
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chouchou
Специально для Даррена Бента
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о работе с Неймаром после того, как игрок остался в команде.

— Отношения между нами не изменились. Я знал о желании Неймара сменить команду, а он знал, что мне это не нравится. Мы оба понимали, что это не мое и не его решение — нам нужно было найти клуб, который был готов заплатить требуемую цену. Было бы глупо портить отношения с ним, потому что мы все еще могли продолжать работать вместе.
У клуба была своя политика: пока Неймар не сказал «да, я остаюсь», он не играл. Это помогло мне сфокусироваться на команде, а не думать каждый раз, сыграет ли Неймар или нет.
Парень всегда был рядом, всегда тренировался. У него доброе сердце. Иногда бывает трудно представить, когда смотришь за ним со стороны, как он играет, что он хороший и приятный человек, но это так. Было нетрудно оставаться с ним в близких взаимоотношениях и убедить его делать правильные вещи.
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zzzeeerrrooo
Ответ Доминатор3000
Ранний Неймар круче любого в Арсенале. Нынешний Арсеналу не нужен. Он уже не про амбиции. Он уже про вечеринки,рекламы,позёрство и тд и тп.
Нынешний Неймар сильнее любого игрока Арсенала
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onegin2007
С Неймаром ПСЖ пропустили меньше от Баварии.
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Доминатор3000
Ранний Неймар круче любого в Арсенале.
Нынешний Арсеналу не нужен.
Он уже не про амбиции.
Он уже про вечеринки,рекламы,позёрство и тд и тп.
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Джейме Ланнистер
Ответ Вечно Молодой
этот бразилец выдал потрясающий матч против Баварии, если вы помните этот матч, а вчера Месси и Мбаппе практически исчезли на поле
Он выдал хороший матч 2 года назад. А месяц назад ничего не показал.
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Вечно Молодой
этот бразилец выдал потрясающий матч против Баварии, если вы помните этот матч, а вчера Месси и Мбаппе практически исчезли на поле
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Gornostaev
В Арсенал он не попадет прежде всего из-за зарплаты, а "багаж и навыки" дело второстепенное... В здравом уме никто от такого игрока не отказался бы за разумные деньги и с вменяемым контрактом...
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Фарид Харисов
Нет ничего страшного в том, чтобы взять Неймара на скамейку. Просто после первого выхода на поле он своей игрой мягко намекнет, почему на лавке должен сидеть Троссард, Мартинелли, Сака, Смит-Роу, Эдегор, а может даже Жезус (зависит от того, на какой позиции тренер захочет увидеть Нея) :)
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