Жезус вернулся к тренировкам с «Арсеналом». Бразилец пропустил 4 месяца из-за травмы колена

вернулся к полноценным тренировкам с « » после травмы.

25-летний нападающий пропустил четыре месяца из-за травмы колена, полученной в составе сборной на в ноябре. В декабре бразилец перенес операцию.

Сегодня Жезус принял участие в тренировке «Арсенала» перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Спортинга», который пройдет завтра в Лиссабоне.

В текущем сезоне Жезус забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах за «канониров» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.