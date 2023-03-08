Жезус вернулся к тренировкам с «Арсеналом». Бразилец пропустил 4 месяца из-за травмы колена
Габриэл Жезус вернулся к полноценным тренировкам с «Арсеналом» после травмы.
25-летний нападающий пропустил четыре месяца из-за травмы колена, полученной в составе сборной Бразилии на ЧМ-2022 в ноябре. В декабре бразилец перенес операцию.
Сегодня Жезус принял участие в тренировке «Арсенала» перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Спортинга», который пройдет завтра в Лиссабоне.
В текущем сезоне Жезус забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах за «канониров» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.
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