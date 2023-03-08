Жезус вернулся к тренировкам с «Арсеналом». Бразилец пропустил 4 месяца из-за травмы колена

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Арсенал травмы ЧМ-2022 Габриэл Жезус Футбол

Габриэл Жезус вернулся к полноценным тренировкам с «Арсеналом» после травмы.

25-летний нападающий пропустил четыре месяца из-за травмы колена, полученной в составе сборной Бразилии на ЧМ-2022 в ноябре. В декабре бразилец перенес операцию.

Сегодня Жезус принял участие в тренировке «Арсенала» перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Спортинга», который пройдет завтра в Лиссабоне.

В текущем сезоне Жезус забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах за «канониров» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

 

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7 комментариев

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Артём Назмутдинов
Судя по статистике спортс, Жезус последний матч провел 3 декабря, а это 3 месяца назад. Не совсем понял
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chouchou
не четыре месяца, а три
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Morning Again
Отличные новости! Хотя Арсенал и неплохо справлялся без Жезуса, но по факту его очень не хватало. Однозначное усиление на последнюю часть сезона!
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Bello Jiafra
с возвращением! Здоровья и побед!
+1
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Hella black
Здоровья ! На финальный отрезок АПЛ прям самое-то.
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RealJon
Артета там говорить тренировки это часть восстоновлении, а к игру еше он не готов, и посмотрят что как после перерыва на сборных
+2
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Buba
Хорошая новость!
+10
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