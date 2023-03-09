отказался сниматься в российской адаптации «Постучись в мою дверь».

По данным инсайдера Ивана Карпова, форварда «Динамо» звали на пробы для съемок на Мосфильме в российской адаптации популярного турецкого сериала.

В январе Смолову пришло приглашение исполнить в сериале роль главного героя. Футболист отклонил предложение.

Вероятно, это связано с тем, что съемки предполагали плотную занятость на 5 месяцев, а пробоваться на роль надо было, когда « » находилось на сборах в Турции.