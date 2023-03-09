Смолов отказался сниматься в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь». Его приглашали на пробы (Иван Карпов)
Федор Смолов отказался сниматься в российской адаптации «Постучись в мою дверь».
По данным инсайдера Ивана Карпова, форварда «Динамо» звали на пробы для съемок на Мосфильме в российской адаптации популярного турецкого сериала.
В январе Смолову пришло приглашение исполнить в сериале роль главного героя. Футболист отклонил предложение.
Вероятно, это связано с тем, что съемки предполагали плотную занятость на 5 месяцев, а пробоваться на роль надо было, когда «Динамо» находилось на сборах в Турции.
про турецких геев что ли?
Вообще -то съёмки в сериале, это не быстро происходит. Все это может затянуться на долгие месяцы