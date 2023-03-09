Смолов отказался сниматься в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь». Его приглашали на пробы (Иван Карпов)

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия светская хроника Динамо Москва кино Футбол

Федор Смолов отказался сниматься в российской адаптации «Постучись в мою дверь».

По данным инсайдера Ивана Карпова, форварда «Динамо» звали на пробы для съемок на Мосфильме в российской адаптации популярного турецкого сериала. 

В январе Смолову пришло приглашение исполнить в сериале роль главного героя. Футболист отклонил предложение.

Вероятно, это связано с тем, что съемки предполагали плотную занятость на 5 месяцев, а пробоваться на роль надо было, когда «Динамо» находилось на сборах в Турции.

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Segren
Ответ Алексей Дольский
Представляю, какое унылое кино сделают из вполне прикольного сериальчика)))
как с российским вариантом "Побега" в своё время...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Никитенко
что за сериал?
про турецких геев что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель побеждать
Дерево в саду должен был играть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luffy Die
Ответ Arg21
где Федя и где Серкан Болат... блин, мужики, каюсь, смотрю этот сериал(
мы в одной лодке)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexis2020
ну, Винни Джонс бы из него вряд ли получился...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max9999
По голове себе постучи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковш Сосновый
Ответ Arg21
скорее похож на Санта Барбару) типичный романтический сериал)
Понятно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Смирнов
Ответ Arg21
радует, что не один такой 😂
и я каюсь. тоже в теме. но я смотрю фактически по принуждению - жена любит смотреть сериалы прижавшись ко мне.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brace
Ответ 88x22
Если в кого и можно постучать, чтоб было весело и пипл шел в кино, так это в Дзюбу. Очевидно же, ну...
Тем более кастинг он уже прошёл с блеском.))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ульянов ленинставший уткинавсегда
Дзюба уже снялся. Без проб и задолго до решения создать адаптацию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Никулин
Ответ Andrey Mikhalkov
Пусть Мостовой снимается... может 5 месяцев слышно его не будет...
Это еще пробоваться надо, ехать куда-то... Не царское дело
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arg21
Ответ Ковш Сосновый
А что хороший сериал? С чем можно сравнить? Я так понимаю, это турецкая Игра Престолов
скорее похож на Санта Барбару) типичный романтический сериал)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_kapa
Актерам у нас не платят так, как футболистам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arg21
Ответ igorbalti
поддержу. Тоже смотрел. Картинка и актриса топ на самом деле!
согласен, девушка прекрасна)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
88x22
Если в кого и можно постучать, чтоб было весело и пипл шел в кино, так это в Дзюбу. Очевидно же, ну...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковш Сосновый
Ответ Arg21
где Федя и где Серкан Болат... блин, мужики, каюсь, смотрю этот сериал(
А что хороший сериал? С чем можно сравнить? Я так понимаю, это турецкая Игра Престолов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brace
А что Смолов закончил с футболом?
Вообще -то съёмки в сериале, это не быстро происходит. Все это может затянуться на долгие месяцы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
раз Фёдор отказался попробуйте предложить эту роль Захаряну... ему там всё равно особо заняться нечем, в ожидании трансфера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dark.Babysitter
Пришлось бы татуировки каждый раз тональником замазывать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Наверно в одежде предложили сниматься))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
Фёдору хорошо бы подошла роль осла, если вновь будут экранизировать "Бременских музыкантов". Многие подмечают сходство.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gagarin Party
с Пашей Деревянко не смогли договориться?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Ответ Красный чай
Про военкомат и мобилизацию что ли?)
тогда бы было не стучись в мою дверь 😂
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Брэд Либил
ждёт российскую адаптацию Last Dance 🤞
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Смирнов
"Постучись в мою Тверь"
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий