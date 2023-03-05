«Динамо» – «Крылья Советов». Смолов и Бейл в старте. Онлайн-трансляция начнется в 14:00

« » примет « » в матче 18-го тура Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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