«Динамо» – «Крылья Советов». Смолов и Бейл в старте. Онлайн-трансляция начнется в 14:00
«Динамо» примет «Крылья Советов» в матче 18-го тура Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 5 марта, 14.00, «ВТБ Арена»
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все таки, ожидания от первого матча больше, что я увидел в играх за кубок, хочется увидеть, чем команда занималась эти три месяца и чего достигли....пока что мало чего хорошего нарисовалось, сегодня посмотрим..
только Динамо!!!
Хоть здесь отыграются динамовцы, но по факту очередной сезон без трофеев