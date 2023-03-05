«Динамо» – «Крылья Советов». Смолов и Бейл в старте. Онлайн-трансляция начнется в 14:00

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва онлайны Футбол

«Динамо» примет «Крылья Советов» в матче 18-го тура Мир РПЛ. 

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 14:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». 

Динамо – Крылья Советов
Дата проведения
5 марта, 14.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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12 комментариев

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Мосгорсуд
Ответ валя_стакан
Если уж не КС то кого обыгрывать? сейчас 2-3 команды только слабей крыльев
А кто сказал что КС слабые? Расслабляться с ними нельзя
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argentina10
нечего не поменялось - Смолов в старте)))
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валя_стакан
Если уж не КС то кого обыгрывать? сейчас 2-3 команды только слабей крыльев
+1
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Dinamik1
Я болела Динамо со стажем и игра Динамо меня очень огорчает.Поражения становятся нормой.Меняются тренеры игроки только победы не появляются.Хватит над нами издеваться сорок лет измываетесь.Возьмитесь за ноги и вперед.Не мог не высказаться просто крик души.
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vjp6cmm2f9
Ответ Artem Piatkov
Банамо - Крылья 2:1 Хоть здесь отыграются динамовцы, но по факту очередной сезон без трофеев
Твой банамо киев там вроде какому-то Ингулец проиграл… так что 🤡
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ДМ-1чемпион
Вперёд ДИНАМО! Только ДИНАМО, только ПОБЕДА!
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Александр Андреев
Вперёд за Крылья!!!
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madjer163
Вперед за Крылья!
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CoMoBo3
Ответ Artem Piatkov
Банамо - Крылья 2:1 Хоть здесь отыграются динамовцы, но по факту очередной сезон без трофеев
Ну ты раскатал губу. Ещё недавно в пердиве пылили, а уже трофеи подавай. И насчёт победы сегодня вообще не уверен, Крылья как феникс, после каждого трансферного окна как феникс из пепла возрождаются 😎
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argentina10
всем привет и с возобновлением чемпа!!!
все таки, ожидания от первого матча больше, что я увидел в играх за кубок, хочется увидеть, чем команда занималась эти три месяца и чего достигли....пока что мало чего хорошего нарисовалось, сегодня посмотрим..
только Динамо!!!
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Artem Piatkov
Банамо - Крылья 2:1

Хоть здесь отыграются динамовцы, но по факту очередной сезон без трофеев
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Игорь Чернецов
Степашин будет?
+2
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