Йоканович про 1:0 с «Крыльями»: «Динамо» перевернуло матч во 2-м тайме. Не схема изменила ритм, а жажда победы и огонь»

подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (1:0).

– Первые 45 минут были обескураживающими для нас, мы были разочарованы тем качеством игры, которое показала команда. Мы проиграли практически все единоборства. Во втором тайме попыталась перевернуть игру и одержать победу. К счастью, у нас получилось это сделать.

– За счет чего удалось перевернуть игру?

– Основным фактором я бы назвал не мастерство, а желание бороться за каждый клочок поля. В первом тайме вышли с недостаточной концентрацией и вниманием. Понятно, что можно проигрывать матч, но можно сделать это иначе, когда ты выкладываешься и отдаешься до конца. Как раз это мы и сделали во втором тайме. Мы поменяли футбольное лицо и смогли перевернуть матч.

– Видите ли вы схему с двумя форвардами и ? И не кажется ли вам, что Тюкавин теряет тонус, играя мало? Несмотря на забитые голы с замены.

– Сегодня пришлось поменять схему 4-3-3, перейти на игру с двумя нападающими. Не сказал бы, что именно схема поменяла ритм игры. Скорее, дело в жажде победы, в огне. Если говорить о том, кто больше играет. Но вы будете мне задавать вопросы в зависимости от того, кто выходит. Либо говорить, где Федя? Либо – где Тюкавин?

Нам нужно найти правильную «химию». Иногда будут матчи, когда мы можем переходить на 4-4-2, но, повторюсь, если возвращаться к сегодняшнему матчу, не смена схемы поменяла игру, а наше отношение, – сказал тренер «Динамо».

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