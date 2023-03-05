Йоканович про 1:0 с «Крыльями»: «Динамо» перевернуло матч во 2-м тайме. Не схема изменила ритм, а жажда победы и огонь»
Славиша Йоканович подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (1:0).
– Первые 45 минут были обескураживающими для нас, мы были разочарованы тем качеством игры, которое показала команда. Мы проиграли практически все единоборства. Во втором тайме попыталась перевернуть игру и одержать победу. К счастью, у нас получилось это сделать.
– За счет чего удалось перевернуть игру?
– Основным фактором я бы назвал не мастерство, а желание бороться за каждый клочок поля. В первом тайме вышли с недостаточной концентрацией и вниманием. Понятно, что можно проигрывать матч, но можно сделать это иначе, когда ты выкладываешься и отдаешься до конца. Как раз это мы и сделали во втором тайме. Мы поменяли футбольное лицо и смогли перевернуть матч.
– Видите ли вы схему с двумя форвардами Смоловым и Тюкавиным? И не кажется ли вам, что Тюкавин теряет тонус, играя мало? Несмотря на забитые голы с замены.
– Сегодня пришлось поменять схему 4-3-3, перейти на игру с двумя нападающими. Не сказал бы, что именно схема поменяла ритм игры. Скорее, дело в жажде победы, в огне. Если говорить о том, кто больше играет. Но вы будете мне задавать вопросы в зависимости от того, кто выходит. Либо говорить, где Федя? Либо – где Тюкавин?
Нам нужно найти правильную «химию». Иногда будут матчи, когда мы можем переходить на 4-4-2, но, повторюсь, если возвращаться к сегодняшнему матчу, не смена схемы поменяла игру, а наше отношение, – сказал тренер «Динамо».
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вообще парней не виню ни одного к такому настрою на игру, повторяюсь с классиками - во всем виноват тренер..
До 70й минуты динамо толком даже ничего не создало
После 70й прижали, да
Но жёлтые динамовцам придерживал
Один 50 номер(Кутицкий) 3-4 атаки КС в первом тайме жестко обрубил фолами - и ничего
Его даже Йоканович заменил от греха подальше
Отскок это когда тебя весь матч имеют ,а ты гол забил и выиграл ,к этому матчу это никак не относится ...
Но отмечу, что на игре гостевая(те 20 человек) перекрикивали динамовцев, которые только после гола зарядили
И правый фланг Динамо хорош был
Жаль Якубы нет, оч не хватает его крылышкам
И куда Иванисеня снова пропал, возвращался же в ростер недавно
Как бы там ни было....а у Динамо в последних 6-ти матчах РПЛ - 5 побед....
Нехилый результат....