Йоканович про 1:0 с «Крыльями»: «Динамо» перевернуло матч во 2-м тайме. Не схема изменила ритм, а жажда победы и огонь»

Теги Крылья Советов Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Матч ТВ Константин Тюкавин Футбол

Славиша Йоканович подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (1:0).

– Первые 45 минут были обескураживающими для нас, мы были разочарованы тем качеством игры, которое показала команда. Мы проиграли практически все единоборства. Во втором тайме попыталась перевернуть игру и одержать победу. К счастью, у нас получилось это сделать.

– За счет чего удалось перевернуть игру?

– Основным фактором я бы назвал не мастерство, а желание бороться за каждый клочок поля. В первом тайме вышли с недостаточной концентрацией и вниманием. Понятно, что можно проигрывать матч, но можно сделать это иначе, когда ты выкладываешься и отдаешься до конца. Как раз это мы и сделали во втором тайме. Мы поменяли футбольное лицо и смогли перевернуть матч.

– Видите ли вы схему с двумя форвардами Смоловым и Тюкавиным? И не кажется ли вам, что Тюкавин теряет тонус, играя мало? Несмотря на забитые голы с замены.

– Сегодня пришлось поменять схему 4-3-3, перейти на игру с двумя нападающими. Не сказал бы, что именно схема поменяла ритм игры. Скорее, дело в жажде победы, в огне. Если говорить о том, кто больше играет. Но вы будете мне задавать вопросы в зависимости от того, кто выходит. Либо говорить, где Федя? Либо – где Тюкавин?

Нам нужно найти правильную «химию». Иногда будут матчи, когда мы можем переходить на 4-4-2, но, повторюсь, если возвращаться к сегодняшнему матчу, не смена схемы поменяла игру, а наше отношение, – сказал тренер «Динамо».

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26 комментариев

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Рагнар Лодброк
Ответ argentina10
то есть игра "бей-беги" это переворот в матче....да обалдеть, шило на мыло, автобус на выбивание куда либо, да вас катали на каждом клочке поля, как будто парней из второй лиги пьяными на игру привезли, вообще сегодня даже выделить некого, вся команда под ноль разбита.. вообще парней не виню ни одного к такому настрою на игру, повторяюсь с классиками - во всем виноват тренер..
Динамо повезло больше,удача всегда на стороне сильных 🔥
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argentina10
Ответ evil
по мне, так д-мо просто отскачило
не только по тебе, а так реально и случилось....пока футбольный бог за нас..
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argentina10
то есть игра "бей-беги" это переворот в матче....да обалдеть, шило на мыло, автобус на выбивание куда либо, да вас катали на каждом клочке поля, как будто парней из второй лиги пьяными на игру привезли, вообще сегодня даже выделить некого, вся команда под ноль разбита..
вообще парней не виню ни одного к такому настрою на игру, повторяюсь с классиками - во всем виноват тренер..
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Рагнар Лодброк
Ответ King_X
Вы статистику видели?)) До 70й минуты динамо толком даже ничего не создало После 70й прижали, да
Ну матч то длится 90+ минут...КС присели и пропустили ,что часто бывает с командами которые не держат 90 минут в таком ритме ...
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ King_X
Понимаю, что фраза в общем, а не к матчу Но отмечу, что на игре гостевая(те 20 человек) перекрикивали динамовцев, которые только после гола зарядили
Интересно) Матч не смотрел) сейчас двоякое чувство даже- вроде и респект тем 20 людям которые даже с фан-айди поехали в гости на матч своей команды, а вроде и грустно)
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King_X
Ответ валя_стакан
КС думали опять в штрафной отсидется а там что нибудь залетит. Но футбольный бог все видит.
Вы статистику видели?))
До 70й минуты динамо толком даже ничего не создало
После 70й прижали, да
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валя_стакан
КС думали опять в штрафной отсидется а там что нибудь залетит. Но футбольный бог все видит.
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King_X
Ответ snork
Упоротые здесь все про судей. Хотя очевидно правильность отмены голов Кр.Совтов. Отмена гола Динамо более спорна. Ну злобствуйте сколько угодно, 3 очка наши..
Отменил +/- по делу все три
Но жёлтые динамовцам придерживал
Один 50 номер(Кутицкий) 3-4 атаки КС в первом тайме жестко обрубил фолами - и ничего
Его даже Йоканович заменил от греха подальше
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Рагнар Лодброк
Ответ bluFFish88
а у Динамо были какие-то моменты?
Такие же как и у крыльев ,если бы не кривые ноги Феди и жадность ,у крыльев я вообще кроме голов не помню моментов ,просто где здесь отскок ,если в первом тайме сильнее были крылья ,во втором Динамо ? Побеждает сильнейший,крыльев после 70й минуты не было вообще ...
Отскок это когда тебя весь матч имеют ,а ты гол забил и выиграл ,к этому матчу это никак не относится ...
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snork
Упоротые здесь все про судей. Хотя очевидно правильность отмены голов Кр.Совтов. Отмена гола Динамо более спорна. Ну злобствуйте сколько угодно, 3 очка наши..
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King_X
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
И рёв трибун гнал нас вперёд,к свершениям!!!
Понимаю, что фраза в общем, а не к матчу
Но отмечу, что на игре гостевая(те 20 человек) перекрикивали динамовцев, которые только после гола зарядили
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bluFFish88
Ответ Рагнар Лодброк
От двух отменных правильно голов ? Или были ещё какие то опасные моменты ?
а у Динамо были какие-то моменты?
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валя_стакан
Ответ Ебздрогыч
У Динамо 3 союзника - жажда победы, огонь и судьи
Грязьпромовским правила учить надо идти
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King_X
Крылья реально просели во втором, перестановки оч неудачными оказались
И правый фланг Динамо хорош был

Жаль Якубы нет, оч не хватает его крылышкам
И куда Иванисеня снова пропал, возвращался же в ростер недавно
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валя_стакан
Ответ el ruso guapo
Судья поменял матч, когда отменил 2 абсолютно чистых гола кс.
шутник или в правилах полный ноль?
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Кан и Баллак сидят в баре
И рёв трибун гнал нас вперёд,к свершениям!!!
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Рагнар Лодброк
Ответ el ruso guapo
Балаболишь ты. Матч я не смотрел. А судья отменил 2 чистых гола кс.
1.5 метра оффсайд это чистый гол ?
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el ruso guapo
Ответ Рагнар Лодброк
Ты матч то смотрел или так балаболишь?
Балаболишь ты. Матч я не смотрел. А судья отменил 2 чистых гола кс.
0
-2
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Рагнар Лодброк
Ответ Ебздрогыч
У Динамо 3 союзника - жажда победы, огонь и судьи
А что не так ? Это когда гол в ворота КС не засчитали или где ?
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Рагнар Лодброк
Ответ el ruso guapo
Судья поменял матч, когда отменил 2 абсолютно чистых гола кс.
Ты матч то смотрел или так балаболишь?
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-2
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el ruso guapo
Судья поменял матч, когда отменил 2 абсолютно чистых гола кс.
+1
-4
-3
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Ебздрогыч
У Динамо 3 союзника - жажда победы, огонь и судьи
0
-4
-4
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Рагнар Лодброк
Ответ evil
по мне, так д-мо просто отскачило
От двух отменных правильно голов ? Или были ещё какие то опасные моменты ?
+4
-4
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Рагнар Лодброк
Какой 🔥?) Топчик здесь был судья , действительно лучший игрок матча 😄
+2
-2
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Брулин
Победа есть победа...а заслуженная или нет...это всё эмоции...
Как бы там ни было....а у Динамо в последних 6-ти матчах РПЛ - 5 побед....
Нехилый результат....
+2
-1
+1
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