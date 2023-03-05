Судья с ВАР отменил гол Смолова и два мяча «Крыльев»

Теги Крылья Советов Федор Смолов премьер-лига Россия судьи Динамо Москва видеоповторы Иван Сиденков Амар Рахманович Бенхамин Гарре Максим Витюгов Футбол

Судья отменил три гола в матче «Динамо» – «Крылья Советов» в 18-м туре Мир РПЛ.

«Крылья Советов» дважды поразили ворота соперника в первом тайме, но голы отменили после ВАР. Гол Амара Рахмановича на 17-й минуте не засчитали из-за офсайда, а мяч Бенхамина Гарре на 35-й – из-за игры рукой.

На 79-й минуте Федор Смолов забил за «Динамо», но судья сходил к монитору и увидел, что Саба Сазонов и Роберто Фернандес руками опирались на плечи Максима Витюгова, когда участвовали в верховой борьбе перед голом Смолова. Взятие ворот было отменено.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча (0:0, второй тайм).

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26 комментариев

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Георгий Михеев
Ответ Владимир Хасанов
Прижатая рука не увеличивали площадь тела, значит ее не было. Читайте правила
Это если в защите а в атаке любая рука фол.
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Надоело париться в бане
подскажите, здесь тоже Газпром все купил или кто-то другой?
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Stadjer
Ответ Кирилл
Если гол был забит после попадания мяча в руку игроку атакующей команды - его нельзя засчитывать. И не важно: прижатая она или нет. Так написано в правилах, что ж поделать. Судят, все таки, по правилам, а не «по всем канонам».
А почему не поставили пенальти на рахмановиче за фол ДО якобы игры рукой?
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Лома Игорич
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
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madjer163
Судья продажная, омерзительно
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что сейчас было от судьи в конце?
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AlexZhano__
Ответ Artem Piatkov
Второй гол надо было засчитывать по всем канонам Рука - прижата к телу, в чём смысл отменять?
Нет, теперь голы отменяют за любую игру рукой со стороны атакующего игрока. А вот защищающимся можно в некоторых случаях играть рукой.
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Артур Ганненко
Судья зарядил на нулевую ничью)
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Владимир Хасанов
Ответ Георгий Михеев
Все ОК, офсайд был, рука тоже небольшое касание было. Формально судья прав, надо как в европе руки убирать
Прижатая рука не увеличивали площадь тела, значит ее не было. Читайте правила
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Владимир Хасанов
Ответ Фёдор Кузнецов
Объясняю правила руки, в атаке любая рука считается рукой, прижата не прижата это рука, в обороне может трактовки разные, но в атаке любая рука фол
Сами придумали? В правилах такого нет
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Приорат70
Ответ Фёдор Кузнецов
Кто ж перед сезоном ожидал что Динамо и Крылья будут в Кубке играть
Поэтому я никого не обвиняю, только констатация)
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Колбаскер тут
Тащат москалевых в пятерку
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Приорат70
Ответ АГОШКИН Алексей
Просто думал,что для всех одинаковые правила,посмотрел спасибо.
Да сложно за всем уследить, я тоже в свое время не сразу про эти изменения усек
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Данила Панфилов
Мусора только и могут покупать судей!
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Фёдор Кузнецов
Ответ Приорат70
Причуды календаря, когда соперники устают друг от друга, не успев толком войти в сезон
Кто ж перед сезоном ожидал что Динамо и Крылья будут в Кубке играть
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АГОШКИН Алексей
Ответ Приорат70
"Ручным" правилам в последней редакции два года, могу только посоветовать их изучить. В нападении любое касание мяча руки делает гол нелегитимным, в защите попадание в прижатую к туловищу руку разрешено, как рикошеты от своего тела и касание опорной рукой при падении
Просто думал,что для всех одинаковые правила,посмотрел спасибо.
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Приорат70
Ответ Artem Piatkov
Второй гол надо было засчитывать по всем канонам Рука - прижата к телу, в чём смысл отменять?
Простой смысл - следовать правилам
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Фёдор Кузнецов
Объясняю правила руки, в атаке любая рука считается рукой, прижата не прижата это рука, в обороне может трактовки разные, но в атаке любая рука фол
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Кирилл
Ответ Artem Piatkov
Второй гол надо было засчитывать по всем канонам Рука - прижата к телу, в чём смысл отменять?
Если гол был забит после попадания мяча в руку игроку атакующей команды - его нельзя засчитывать.
И не важно: прижатая она или нет.

Так написано в правилах, что ж поделать.
Судят, все таки, по правилам, а не «по всем канонам».
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Приорат70
Ответ АГОШКИН Алексей
Я тоже не понял,генич сказал рука она и есть рука гол нужно отменять. Подождите тогда почему у защитников руки разные,мне кажется у нас правила просто переписывают во время совершения ошибок.
"Ручным" правилам в последней редакции два года, могу только посоветовать их изучить. В нападении любое касание мяча руки делает гол нелегитимным, в защите попадание в прижатую к туловищу руку разрешено, как рикошеты от своего тела и касание опорной рукой при падении
+3
0
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Приорат70
Причуды календаря, когда соперники устают друг от друга, не успев толком войти в сезон
+1
-1
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АГОШКИН Алексей
Ответ Artem Piatkov
Второй гол надо было засчитывать по всем канонам Рука - прижата к телу, в чём смысл отменять?
Я тоже не понял,генич сказал рука она и есть рука гол нужно отменять. Подождите тогда почему у защитников руки разные,мне кажется у нас правила просто переписывают во время совершения ошибок.
+2
-2
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Георгий Михеев
Все ОК, офсайд был, рука тоже небольшое касание было. Формально судья прав, надо как в европе руки убирать
+1
-3
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avAngard
Кому ВАР, а кому мать родная
+7
-3
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Artem Piatkov
Второй гол надо было засчитывать по всем канонам
Рука - прижата к телу, в чём смысл отменять?
+21
-6
+15
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