Судья с ВАР отменил гол Смолова и два мяча «Крыльев»
Судья отменил три гола в матче «Динамо» – «Крылья Советов» в 18-м туре Мир РПЛ.
«Крылья Советов» дважды поразили ворота соперника в первом тайме, но голы отменили после ВАР. Гол Амара Рахмановича на 17-й минуте не засчитали из-за офсайда, а мяч Бенхамина Гарре на 35-й – из-за игры рукой.
На 79-й минуте Федор Смолов забил за «Динамо», но судья сходил к монитору и увидел, что Саба Сазонов и Роберто Фернандес руками опирались на плечи Максима Витюгова, когда участвовали в верховой борьбе перед голом Смолова. Взятие ворот было отменено.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым.
На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча (0:0, второй тайм).
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И не важно: прижатая она или нет.
Так написано в правилах, что ж поделать.
Судят, все таки, по правилам, а не «по всем канонам».
Рука - прижата к телу, в чём смысл отменять?