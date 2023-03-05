Судья с ВАР отменил гол Смолова и два мяча «Крыльев»

Судья отменил три гола в матче « » – «Крылья Советов» в 18-м туре Мир .

« » дважды поразили ворота соперника в первом тайме, но голы отменили после ВАР. Гол Амара на 17-й минуте не засчитали из-за офсайда, а мяч на 35-й – из-за игры рукой.

На 79-й минуте забил за « », но судья сходил к монитору и увидел, что Саба Сазонов и Роберто Фернандес руками опирались на плечи Максима Витюгова, когда участвовали в верховой борьбе перед голом Смолова. Взятие ворот было отменено.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с .

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча (0:0, второй тайм).

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