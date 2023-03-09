Дмитрий Сычев: «Это самый сильный «Спартак» со времен чемпионского. Абаскаль ставит симпатичную игру. Красно-белая торсида может быть довольна»

считает этот « » самым сильным со времен чемпионского.

Московский клуб занимает 2-е место в таблице Мир РПЛ и вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

– Давай немного про «Спартак». Команда в этом сезоне смотрится круто.

– Это самый сильный «Спартак» со времен чемпионского. Абаскаль ставит симпатичную игру. Видно, чего он хочет. Плюс он привлекает молодых игроков. Это сильно радует. Красно-белая торсида может быть довольна.

– не был на зимних сборах «Спартака», но вышел в старте во втором матче с «Локо» и разорвал.

– По одной-двум играм вряд ли можно судить. На матч можно выйти на эмоциях, пробежать, забить. А что будет дальше по сезону - никто не знает, - заявил бывший футболист сборной России.