Дмитрий Сычев: «Это самый сильный «Спартак» со времен чемпионского. Абаскаль ставит симпатичную игру. Красно-белая торсида может быть довольна»

Теги Спартак Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Квинси Промес Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Сычев считает этот «Спартак» самым сильным со времен чемпионского.

Московский клуб занимает 2-е место в таблице Мир РПЛ и вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

– Давай немного про «Спартак». Команда в этом сезоне смотрится круто.

– Это самый сильный «Спартак» со времен чемпионского. Абаскаль ставит симпатичную игру. Видно, чего он хочет. Плюс он привлекает молодых игроков. Это сильно радует. Красно-белая торсида может быть довольна.

– Промес не был на зимних сборах «Спартака», но вышел в старте во втором матче с «Локо» и разорвал.

– По одной-двум играм вряд ли можно судить. На матч можно выйти на эмоциях, пробежать, забить. А что будет дальше по сезону - никто не знает, - заявил бывший футболист сборной России. 

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7 комментариев

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Пакаев
А ведь летом все были против кандидатуре Абаскаля
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Злодей Спб
Сейчас с Факелом-Ахматом очки потеряют, о Урала вылетят из Кубка и начнётся массовая переобувка всех экспертов. Начнут сливать Абаскаля как слили 10 тренеров до него :)
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Sweaty25
Всё это лишь потому, что мы не видели Спартака Александра Мостового!
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Бременер
Ээх, Димка!
Не нужна торсида на стадионе чинушам.
Так с поддержкой команда летела бы ещё повыше, да поярче.
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Спартак сила
Спартак лучший клуб России
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Владимир Молявин
Удачи тебе, Дима!!!
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Ильдар Фарукшин
Приятные слова Дима. Главное справедливые
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