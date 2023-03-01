Геннадий Орлов: «Спартак» поменял лицо – выглядит хорошо, свежо. Пожелаем ему успеха»

Журналист Геннадий Орлов высказался о преображении «Спартака».

– Для российского футбола матч «Спартака» с «Локомотивом» был очень хорошим. Молодцы, держали темп два тайма. Ну и приятно удивил, атаковал на 90-й минуте. Он же готовился индивидуально, были опасения, а не отстанет ли он по физической форме от команды.

Видите, не отстал, сумел себя заставить. Он сейчас лидер «Спартака» – и будет большой головной болью для всех других команд в грядущем продолжении сезона.

– Этот «Спартак» может составить реальную конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство?

– А зачем сейчас рисовать какие-то схемы и что-то представлять? Давайте посмотрим, как возобновится сезон. Но выглядят они хорошо, мобильные, бегут, очень хорош . Тут надо сказать, что «Спартак» поменял свое лицо. В конце матча с «Локо» вышли два иностранца, а можно уже и без них играть.

– Все это – заслуга ?

– Конечно, прежде всего. Главный тренер в команде – это все. Он молодец, он генератор идей. Да и психологическое состояние у ребят, видно, хорошее.

– Вас не удивляет такое быстрое преображение «Спартака»?

– Ну, они же еще с осени начали хорошо играть. Вспомните матч прошлым летом за Суперкубок, а потом какой прогресс начался. Даже игра в Москве против «Зенита» – это уже была совсем другая игра. Так что « » выглядит хорошо, свежо. Пожелаем ему успеха, – сказал Орлов.

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