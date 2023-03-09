Тьерри Анри: «Теперь «ПСЖ» будет очень сложно сохранить Мбаппе. Килиан, если ты любишь соревноваться, то нужно идти и соревноваться»

Теги Бавария ПСЖ Тьерри Анри бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Тьерри Анри обратился к Килиану Мбаппе после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

«Разве не стоит вернуться назад и подписывать молодых французов из Парижа, которые обожали этот клуб? Вы видели Кингсли Комана – он забил и не праздновал. Если проект будет таким, то фанаты посмотрят и скажут, что это очень интересно.

Возможно, это способ сохранить Килиана, хотя и не считаю, что это поможет. Думаю, теперь «ПСЖ» будет сложно сохранить Килиана, хоть он и остался [прошлым летом]. 

Я скажу вам, почему ушел из «Арсенала». Я люблю соревноваться больше, чем что-либо еще в мире. Я любил «Арсенал», но соревноваться я любил больше. Так что если ты любишь соревноваться, Килиан, то ты должен идти и соревноваться», – сказал Анри.

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31 комментарий

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Emkafa
Ответ Arthurino
Именно в таких матчах становится понятно, что сравнения Мбаппе с Роналду и Месси излишни. Ему всего 24 года, вспомните этих двоих в его возрасте, они не просто решали матчи, но и пахали, а Мбаппе вчера просто стоял и надеялся на закидушку от полузащитников. В таких матчах кажется, что разницы с Холландом не так уж и много. Потеря потенциала, вседозволенность делает свое дело. У Рона были САФ, Моур и Зидан, у Месси были Пеп и более авторитетные одноклубники, а Мбаппе единоличный король Парижа
ну, статистика не говорит о том, что в 24 Месси и Роналду - были лучше. это - сугубо твоё восприятие
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Нурбол Жумаскалиев
это говорит анри, который при первой же возможности кинул свой клуб ради фейковых титулов с барсой. поражен, что в арсенале его до сих пор любят и помнят, а ведь он тупо пошел запасным ради медалек
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Zlatan Ibra
Ответ Arthurino
Именно в таких матчах становится понятно, что сравнения Мбаппе с Роналду и Месси излишни. Ему всего 24 года, вспомните этих двоих в его возрасте, они не просто решали матчи, но и пахали, а Мбаппе вчера просто стоял и надеялся на закидушку от полузащитников. В таких матчах кажется, что разницы с Холландом не так уж и много. Потеря потенциала, вседозволенность делает свое дело. У Рона были САФ, Моур и Зидан, у Месси были Пеп и более авторитетные одноклубники, а Мбаппе единоличный король Парижа
Такой ты простой, а ведь Мбаппе же сам решал, стоять ему и надеяться на закидушки или ещё как себя вести))) У Рона молодого тренер был не Галтье)
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ZarvuR2020
Ответ Arthurino
Именно в таких матчах становится понятно, что сравнения Мбаппе с Роналду и Месси излишни. Ему всего 24 года, вспомните этих двоих в его возрасте, они не просто решали матчи, но и пахали, а Мбаппе вчера просто стоял и надеялся на закидушку от полузащитников. В таких матчах кажется, что разницы с Холландом не так уж и много. Потеря потенциала, вседозволенность делает свое дело. У Рона были САФ, Моур и Зидан, у Месси были Пеп и более авторитетные одноклубники, а Мбаппе единоличный король Парижа
У них и команды были намного сильнее. Особенно в центре поля.
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Lazizbek Gulyamov
Как говорится бабки на ветер
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JamesBulger7
Ответ ZarvuR2020
Да ПСГ нужен менеджмент нормальный, который будет клуб строить, а не блестяшку со звёздами. У Юве и Баварии серия чемпионств и то длиннее.
Ювентус и Бавария ковали свою историю десятками лет, трудом и потом. А тут ребята решили что можно все сделать бабками и по-быстрому, но не тут то было😁
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Большой Сэми
Ответ JamesBulger7
Верратти забыл.
Видели мы вчера Вератти...
Вератти уже давно в этой команде. К нему рядом вот более-менее сильных напарников найти видимо так и не смогли.
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JamesBulger7
Ответ Большой Сэми
Что с полузащитой парижан? Имхо, но Витиньо, Руис, Солеры, Саншешы не те ребята с которым возможно выиграть ушастого. И вчерашний матч это отчетливо показал.
Верратти забыл.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Вытянуть Леонида Пепси с ПСГ в 1/4 ЛЧ - чем не вызов?
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proeast
Вместо кучи денег для черепашки лучше бы состав укомплектовали, а черепашку отпустили в Реал, уничтожать клуб)
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Marcus-light
Анри прав. В Арсенале его тогда поняло большинство болельщиков
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Josep
Киллиан любит деньги и всеобщее восхищение, а не "соревноваться", иначе бы он давно ушёл из псж.
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Arthas M
Ответ Arthurino
Именно в таких матчах становится понятно, что сравнения Мбаппе с Роналду и Месси излишни. Ему всего 24 года, вспомните этих двоих в его возрасте, они не просто решали матчи, но и пахали, а Мбаппе вчера просто стоял и надеялся на закидушку от полузащитников. В таких матчах кажется, что разницы с Холландом не так уж и много. Потеря потенциала, вседозволенность делает свое дело. У Рона были САФ, Моур и Зидан, у Месси были Пеп и более авторитетные одноклубники, а Мбаппе единоличный король Парижа
Мбаппе в прошлом году с Реалом шикарно отыграл,в первом матче хорошо вышел на замену,то есть он провалил всего 1 матч из 4
+5
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Traxyla
Ответ Arthurino
Именно в таких матчах становится понятно, что сравнения Мбаппе с Роналду и Месси излишни. Ему всего 24 года, вспомните этих двоих в его возрасте, они не просто решали матчи, но и пахали, а Мбаппе вчера просто стоял и надеялся на закидушку от полузащитников. В таких матчах кажется, что разницы с Холландом не так уж и много. Потеря потенциала, вседозволенность делает свое дело. У Рона были САФ, Моур и Зидан, у Месси были Пеп и более авторитетные одноклубники, а Мбаппе единоличный король Парижа
Месси и Роналду в таком возрасте играли с лучшей полузащитой тех времен . Ты это серьезно ?
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Rhett Butler
Мбаппе остался в ПСЖ из-за бабок, никакущая конкуренция в чемпионате, слабые перспективы в ЛЧ, но он остался, посмотрим, что будет летом...
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Растиньяк
чудак уже и так потерял 2 года, не удивлюсь, если и дальше будет рабом денег
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ZarvuR2020
Да ПСГ нужен менеджмент нормальный, который будет клуб строить, а не блестяшку со звёздами. У Юве и Баварии серия чемпионств и то длиннее.
+2
0
+2
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Arthurino
Именно в таких матчах становится понятно, что сравнения Мбаппе с Роналду и Месси излишни. Ему всего 24 года, вспомните этих двоих в его возрасте, они не просто решали матчи, но и пахали, а Мбаппе вчера просто стоял и надеялся на закидушку от полузащитников. В таких матчах кажется, что разницы с Холландом не так уж и много. Потеря потенциала, вседозволенность делает свое дело. У Рона были САФ, Моур и Зидан, у Месси были Пеп и более авторитетные одноклубники, а Мбаппе единоличный король Парижа
+44
-2
+42
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Большой Сэми
Что с полузащитой парижан?
Имхо, но Витиньо, Руис, Солеры, Саншешы не те ребята с которым возможно выиграть ушастого. И вчерашний матч это отчетливо показал.
+12
-1
+11
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SCHOKKKK
Ответ Милан. Тонали. 8.
Привет, неплохо было бы если бы Милан и Челси снова встретились но уже в 1/4 да ?
Привет, это было бы отлично. Ждём жребий
+1
-2
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BZB
Мбаппе неоднозначный персонаж, шума много, но пока толку мало. Уверенности в нем как в несомненном лидере поколения нет.
0
-1
-1
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DolJun
так у него мечта - реал, а если хочет соревноваться - нужно ехать в апл. в идеале было бы увидеть его в условном ливерпуле.
+1
-4
-3
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Милан. Тонали. 8.
Ответ SCHOKKKK
Он брат Кличко или Киркорова? "Если хочешь соревноваться, нужно идти соревноваться" - сильно
Привет, неплохо было бы если бы Милан и Челси снова встретились но уже в 1/4 да ?
+3
-1
+2
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LIBerly
Прав Анри на 1000%. Париж будет конкурировать с клубами Европы только тогда, когда построит сбалансированную и сплоченную команду из воспитанников и игроков, готовых играть за эмблему ПСЖ, а не Эмиратов
+5
0
+5
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Alexandr Sokolov
Это и год назад было очевидно
0
-1
-1
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