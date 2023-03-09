Тьерри Анри: «Теперь «ПСЖ» будет очень сложно сохранить Мбаппе. Килиан, если ты любишь соревноваться, то нужно идти и соревноваться»

обратился к после вылета «ПСЖ» из .

Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

«Разве не стоит вернуться назад и подписывать молодых французов из Парижа, которые обожали этот клуб? Вы видели Кингсли Комана – он забил и не праздновал. Если проект будет таким, то фанаты посмотрят и скажут, что это очень интересно.

Возможно, это способ сохранить Килиана, хотя и не считаю, что это поможет. Думаю, теперь «ПСЖ» будет сложно сохранить Килиана, хоть он и остался [прошлым летом].

Я скажу вам, почему ушел из «Арсенала». Я люблю соревноваться больше, чем что-либо еще в мире. Я любил «Арсенал», но соревноваться я любил больше. Так что если ты любишь соревноваться, Килиан, то ты должен идти и соревноваться», – сказал Анри.

Каррагер о Мбаппе: «Чем быстрее он уйдет в «Реал», тем лучше. Из «ПСЖ» нужно уходить – клуб очень далек от победы в ЛЧ»

Боль «ПСЖ» в ЛЧ: 11 попыток, но шейхи все еще без титула. 5 вылетов в 1/8 финала