Мбаппе после вылета «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ: «Вот наш максимум, это правда. Нужно двигаться дальше»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе назвал максимумом выход «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

«Как я сказал на первой пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов в этом сезоне, мы собирались показать наш максимум. Вот максимум «ПСЖ», это правда.

Нужно двигаться дальше. Мы проиграли отличной команде и пытались выиграть Лигу чемпионов», – сказал нападающий «ПСЖ».

«Это наш максимум». «ПСЖ» утопает в печали после вылета

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59 комментариев

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vaniaEee
Ответ AF007
Формула 3 суперзвезды в нападении + 7 унылых ролевиков против Баварии и Сити недееспособна. Против Реала, придерживающегося похожего подхода, в прошлом году ещё играли на равных. Против сбалансированных команд надежда только на отскок
Кто из того состава Реала ролевик?
Кросс? Модрич? Бензема? Винисиус? Каземиро? Алаба?Куртуа? Вальверде?
Реал сбалансированная команда
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Peter Parker
Все же ПСЖ не повезло попасть на Баварию. Тот же Дортмунд или Челси, да Милан с ТТХ они скорее всего бы прошли в 9 из 10 случаях. Четвертьфинал им вполне по силам, да и полуфинал при удачной сетке. Но явно не титул.
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The Best
Мбаппе перед матчем говорил что ПСЖ едет в Мюнхен чтобы победить,хотя после вчерашнего матча показалось что футболисты ПСЖ приехали на экскурсию как туристы)
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Игорь Климов
Ответ Rotaru Radu
С каких это пор подача с углового, 100% голевой момент 😂🤔
А ты пересмотри эти угловые тогда и узнаешь. Я смотрю ты очередной мультиаккаунт.
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wshnmn
Ответ rigobersong
Месси на whoscored 6.9,Мбаппе 5.9. Месси создавал моменты, шел в стыки, бегал/старался, что по статистике, что визуально только хейтер может это отрицать, а бесхребетная черепаха стояла и ничего не могла сделать:) Позорище просто:))
ну ты и приколист, он всю игру ходил пешком, а когда терял мяч просто провожал взглядом ))
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Rotaru Radu
Ответ Игорь Климов
Месси создал два 100% голевых момента с углового, но оба раза Рамос не смог забить.
С каких это пор подача с углового, 100% голевой момент 😂🤔
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AnMe
Ну по факту
Это и есть максимум
Бабки есть, а норм игроков и тренера купить не могут
Ждут что 2-3 человека сами заберут все награды
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Scrumhalf
Почему до сих пор отмалчивается Месси?
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Eder Teheda
Ответ лицемерный гнус
Черепаха тут прав. Если бы не привоз Вератти, то и винить игроков псж не за что, видно, что они пытались, но уровень Баварии был выше.
У Месси на их половине тоже мяч часто отбирали , что приводило к остроте , так что не один Вератти виноват
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Иван Иванов
Ответ DpeMa111
Я предлагаю руководству ПСЖ сейчас не горячится и не выгонять его из команды, и дать Мбапе еще один шанс
Я думаю Мбаппе с удовольствием выгонится из команды. Думаю он встретит президента ПСЖ словами "Ломай меня! Ломай меня полностью!"
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madrilenos
Ответ Frank Eastwood
Где у Реала 7 унылых ролевиков?) Вератти, Рамос, Маркиньос, Мендеш ролевики? По такой логике все остальные в лиге 1 вообще деревяхи любители
вот и я очень удивлён, вижу очень много комментарий про состав Парижа. значит они ролевики, а то что у Мадрида в прошлой ЛЧ на замену выходили Начо, Васкес, Марсело, Асенсио, Себальос и ВАЛЬЕХО - это мировые звезды конечно 😅
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Вечно Молодой
чо
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Мукунку хороший
Ответ Kyancey
После такого коммента - только в Монако угощать гостей шампанским под гимн Франци )))
Или мультики про черепашек позырить в компании транса))
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инок
ПСЖ - это команда для внутреннего французского чемпионства, только и всего...
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Игорь Климов
Ответ Кузя Гитарист
Месси играл вчера ?
Ты только на гитаре играешь?
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DpeMa111
Давайте не будет ссорится и попытаемся рационально рассудить, как сделать наш ПСЖ топ 1 в Европе
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Вадим Слуцкий
"ПСЖ" провернул самые крутые трансферы. А что какая-то там "Бавария"? Кого они купили за 200 млн? Вот то-то и оно.
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ChelseaFanKZ
Ответ каток Третьяка
откуда у фэнов мбаппе, Месси и кр7 столько сил, доказывать друг другу, что их любимый футболист круче ихнего?))
У детей энергии полно, некуда девать
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Игорь Новиков
Ответ лицемерный гнус
Черепаха тут прав. Если бы не привоз Вератти, то и винить игроков псж не за что, видно, что они пытались, но уровень Баварии был выше.
То, что Месси с Мбаппе провалили матч - это такая же ошибка, как у Верратти. Лидеры должны решать в такие моменты.
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Игорь Климов
Ответ scanner c
Новая графа для оправдания Месси: он старался)
Месси создал два 100% голевых момента с углового, но оба раза Рамос не смог забить.
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Кузя Гитарист
Ответ Игорь Климов
Мбаппе прав, более 50% игроков а составе ПСЖ не соответствует уровню ЛЧ, исключение только составляют - Месси, Мбаппе, Рамос, Хакими, Верратти, но итальянец вчера отправил ПСЖ в отпуск из ЛЧ.
Месси играл вчера ?
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Игорь Климов
Мбаппе прав, более 50% игроков а составе ПСЖ не соответствует уровню ЛЧ, исключение только составляют - Месси, Мбаппе, Рамос, Хакими, Верратти, но итальянец вчера отправил ПСЖ в отпуск из ЛЧ.
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scanner c
Ответ rigobersong
Месси на whoscored 6.9,Мбаппе 5.9. Месси создавал моменты, шел в стыки, бегал/старался, что по статистике, что визуально только хейтер может это отрицать, а бесхребетная черепаха стояла и ничего не могла сделать:) Позорище просто:))
Новая графа для оправдания Месси: он старался)
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DpeMa111
Ответ rigobersong
Месси на whoscored 6.9,Мбаппе 5.9. Месси создавал моменты, шел в стыки, бегал/старался, что по статистике, что визуально только хейтер может это отрицать, а бесхребетная черепаха стояла и ничего не могла сделать:) Позорище просто:))
Будем объективными Месси в этом матче играл, чего не скажешь о молодой и быстрой звезде ПСЖ Мбапе
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Football poet
А ведь сыграл бы собраннее ПСЖ с Бенфикой в группе, сейчас бы с первого места вышли бы на Брюгге в 1/8 и спокойно их прошли бы, а там уже как карта ляжет, но НЕТ, они сами же себе создали проблемы в ноябре когда слили первое место в группе, обрекая себя на топовых соперников уже в 1/8 финала
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