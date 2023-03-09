Мбаппе после вылета «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ: «Вот наш максимум, это правда. Нужно двигаться дальше»
Килиан Мбаппе назвал максимумом выход «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.
«Как я сказал на первой пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов в этом сезоне, мы собирались показать наш максимум. Вот максимум «ПСЖ», это правда.
Нужно двигаться дальше. Мы проиграли отличной команде и пытались выиграть Лигу чемпионов», – сказал нападающий «ПСЖ».
«Это наш максимум». «ПСЖ» утопает в печали после вылета
Первая стадия атак «ПСЖ» – тотальная безыдейность. Проблемы не замаскировал даже Месси
Кросс? Модрич? Бензема? Винисиус? Каземиро? Алаба?Куртуа? Вальверде?
Реал сбалансированная команда
Это и есть максимум
Бабки есть, а норм игроков и тренера купить не могут
Ждут что 2-3 человека сами заберут все награды