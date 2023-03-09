Мбаппе после вылета «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ: «Вот наш максимум, это правда. Нужно двигаться дальше»

назвал максимумом выход «ПСЖ» в 1/8 финала .

Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

«Как я сказал на первой пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов в этом сезоне, мы собирались показать наш максимум. Вот максимум «ПСЖ», это правда.

Нужно двигаться дальше. Мы проиграли отличной команде и пытались выиграть Лигу чемпионов», – сказал нападающий «ПСЖ».

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