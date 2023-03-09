Юлиан Нагельсманн: «Упамекано уничтожил Мбаппе. «Бавария» не дала «ПСЖ» атаковать – Месси опускался слишком низко, Килиана мы изолировали»

высказался о том, как «Бавария» закрыла Лео Месси и Килиана Мбаппе.

Вчера мюнхенский клуб выиграл у «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/8 финала (первая игра – 1:0) и вышел в следующий раунд.

– Вы ожидали более опасных действий от «ПСЖ»? В частности, от и ?

– Да, но благодаря нашему плану на игру мы смогли контролировать «ПСЖ» и не позволили им развивать атаки. Тот факт, что у Килиана Мбаппе было так мало возможностей проявить себя, доказывает, что «Бавария» справилась.

Мы видели, как Месси опускался за мячом слишком низко. Мбаппе нам удалось изолировать.

– Как вы оцениваете игру ?

– Он впечатлил, хотя меня уже давно это не удивляет. Дайо отлично сыграл на чемпионате мира, а в матче с «ПСЖ» он уничтожил Мбаппе. За последние месяцы Упамекано добился невероятного прогресса. Около двух лет назад он слишком часто проявлял нетерпеливость. Теперь же он вышел на максимум, – сказал тренер «Баварии».

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