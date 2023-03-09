Юлиан Нагельсманн: «Упамекано уничтожил Мбаппе. «Бавария» не дала «ПСЖ» атаковать – Месси опускался слишком низко, Килиана мы изолировали»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Дайо Упамекано Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн высказался о том, как «Бавария» закрыла Лео Месси и Килиана Мбаппе.

Вчера мюнхенский клуб выиграл у «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:0) и вышел в следующий раунд.

– Вы ожидали более опасных действий от «ПСЖ»? В частности, от Лионеля Месси и Килиана Мбаппе?

– Да, но благодаря нашему плану на игру мы смогли контролировать «ПСЖ» и не позволили им развивать атаки. Тот факт, что у Килиана Мбаппе было так мало возможностей проявить себя, доказывает, что «Бавария» справилась.

Мы видели, как Месси опускался за мячом слишком низко. Мбаппе нам удалось изолировать.

– Как вы оцениваете игру Дайо Упамекано?

– Он впечатлил, хотя меня уже давно это не удивляет. Дайо отлично сыграл на чемпионате мира, а в матче с «ПСЖ» он уничтожил Мбаппе. За последние месяцы Упамекано добился невероятного прогресса. Около двух лет назад он слишком часто проявлял нетерпеливость. Теперь же он вышел на максимум, – сказал тренер «Баварии».

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30 комментариев

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OldRedWhite
Ответ ZaSvabody
Бавария играла хорошо, но Нагельсманн себя ведет очень высокомерно, причем не в первый раз. Что за слова такие от тренера - уничтожил... Забил бы ПСЖ в пустые ворота, еще не известно, как бы все сложилось. Да и ничего вы не выиграли пока еще, все только начинается.
В ПСЖ его надо , Нагельсманна этого !
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Айлин 1990
Ответ Имя Фамилия
Если коротко, Киллиана мы большими усилиями изолировали, а меси изолировался сам.
Опять фанат Кокорина 2.0 из СА.
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Барсик Юрана
Ответ Д'Артаньян
Поэтому Мбаппе далеко до уровня праймового Месси, он может хорошо играть только на открытом пространстве, когда ему дают разбежаться. А так все его преимущества упираются только в скорость и атлетизм.
До Кринжоботов никак не дойдет эта простая мысль
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Сикарио
Ответ Фанат Лионеля Месси
У "лучшего игрока мира,который достоин зм 2023 в разы больше,чем Месси" 0 обводок 0 пасов 0 перехватов в 24 года пробегает за матч меньше Месси И виноват в этом всё также Лео Месси:(
Бензема ответный матч не играл еще (зато сделал дубль в первом) что ты ноешь тут?
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Имя Фамилия
Ответ Temp LC
Интересно, а какой полный состав ПСЖ? Вместе с Неймаром?
Неймар и капитан Маркиньос позапрошлом сезоне организовали 2 гола пивоварне.
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Айлин 1990
Ответ Фанат Лионеля Месси
У "лучшего игрока мира,который достоин зм 2023 в разы больше,чем Месси" 0 обводок 0 пасов 0 перехватов в 24 года пробегает за матч меньше Месси И виноват в этом всё также Лео Месси:(
Говорят что Верати ошибся и подарил мячик из-за Месси. Так считают гелевые.
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Peter Parker
Ответ Kemal Gul
Ну пенсионер Рамос был одним из лучших вчера, чуть не сравнял с подачи Месси и в защите был надёжен. А вот полузащита и скамейка не уровня претендента на титул абсолютно
Да, Рамос вчера очень хорош был, спору нет. Но от этого все еще печальнее выглядит, что ему не с кем толком играть в обороне.
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инок
У Месси мечты сбылись, когда он стал чемпионом мира.
Нафиг ему эта ЛЧ!
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Айлин 1990
Роналду, когда в последний раз, опускался за мячом в свою половину поля???
Если никогда, то почему вы ждёте столько голов от Месси, как у роналду????

Один пасется в штрафной и забивает чужой труд за него и вуаля он герой.
Другой должен сам себе создать и опускаться за мячом. Но он красава, всеравно забил за клуб в Европе больше, чем заиыкатель в пустые.
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Temp LC
Ответ che kaif
Отскочили от полу основного состава ПСЖ а радости полные штаны))
Интересно, а какой полный состав ПСЖ? Вместе с Неймаром?
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Имя Фамилия
Ответ Фанат Лионеля Месси
У "лучшего игрока мира,который достоин зм 2023 в разы больше,чем Месси" 0 обводок 0 пасов 0 перехватов в 24 года пробегает за матч меньше Месси И виноват в этом всё также Лео Месси:(
Ну да Мбаппе в одиночку против 6-и шкафов в обороне баварии, пока меси отдыхает там, где соперников поменьше и травка помягче. Тебе уже тренер соперника прямым текстом говорит, что меси самоустранился и позволил им бросить все усилия на нейтрализацию Мбаппе.
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Максим Левицкий
Даже великий Месси не может затащить с такими днарями-напарниками. Надеюсь мбопе перейдет в реал, чтобы Араухо было кем закусывать бревнисиуса.
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Kemal Gul
Ответ Peter Parker
Забавный хейт Месси и Мбаппе, когда у ПСЖ в защите пенсионер Рамос и Данило с пачкой ноунеймов, а в конце матча «спасать отечество» выходят Экитике и 17-летние Эмери против Баварии, у которой на скамейке Мане и Конселу. Такой разбалансированный Париж и Бердыев бы с Ростовом прошел.
Ну пенсионер Рамос был одним из лучших вчера, чуть не сравнял с подачи Месси и в защите был надёжен. А вот полузащита и скамейка не уровня претендента на титул абсолютно
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che kaif
Отскочили от полу основного состава ПСЖ а радости полные штаны))
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Имя Фамилия
Если коротко, Киллиана мы большими усилиями изолировали, а меси изолировался сам.
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Сикарио
Мессе давно уже опустился слишком низко, Рамос единственный, кто пытался вчера тащить этот сброд.
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Robs8n Madrid
Ответ Игорь Климов
Лео Месси в составе ПСЖ был лучшим игроком по созиданию.
Был лучшим пешеходом максимум.
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ZaSvabody
Бавария играла хорошо, но Нагельсманн себя ведет очень высокомерно, причем не в первый раз. Что за слова такие от тренера - уничтожил... Забил бы ПСЖ в пустые ворота, еще не известно, как бы все сложилось. Да и ничего вы не выиграли пока еще, все только начинается.
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j30
посмотрим когда вам попадется соперник типа прошлогоднего вильяреала против которого вам нужно будет атаковать
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Д'Артаньян
Поэтому Мбаппе далеко до уровня праймового Месси, он может хорошо играть только на открытом пространстве, когда ему дают разбежаться. А так все его преимущества упираются только в скорость и атлетизм.
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ansdv
Это факт, тренер Хоффенхайма знает свое дело!
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Фанат Лионеля Месси
У "лучшего игрока мира,который достоин зм 2023 в разы больше,чем Месси"
0 обводок
0 пасов
0 перехватов
в 24 года пробегает за матч меньше Месси
И виноват в этом всё также Лео Месси:(
+3
-4
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Peter Parker
Забавный хейт Месси и Мбаппе, когда у ПСЖ в защите пенсионер Рамос и Данило с пачкой ноунеймов, а в конце матча «спасать отечество» выходят Экитике и 17-летние Эмери против Баварии, у которой на скамейке Мане и Конселу.
Такой разбалансированный Париж и Бердыев бы с Ростовом прошел.
+1
-1
0
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Барсик Юрана
Ответ Tommy_2_0_7
А почему тогда он получил 3 из 10 ? Да и Бавария вновь стала угрожающе сильной. Очень прагматично и четко играют.
А судьи кто? Афрофранцузские «непредвзятые» газетёнки?🤔
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Барсик Юрана
Упакамеано хозяин мбопе
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