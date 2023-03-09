Юлиан Нагельсманн: «Упамекано уничтожил Мбаппе. «Бавария» не дала «ПСЖ» атаковать – Месси опускался слишком низко, Килиана мы изолировали»
Юлиан Нагельсманн высказался о том, как «Бавария» закрыла Лео Месси и Килиана Мбаппе.
Вчера мюнхенский клуб выиграл у «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:0) и вышел в следующий раунд.
– Вы ожидали более опасных действий от «ПСЖ»? В частности, от Лионеля Месси и Килиана Мбаппе?
– Да, но благодаря нашему плану на игру мы смогли контролировать «ПСЖ» и не позволили им развивать атаки. Тот факт, что у Килиана Мбаппе было так мало возможностей проявить себя, доказывает, что «Бавария» справилась.
Мы видели, как Месси опускался за мячом слишком низко. Мбаппе нам удалось изолировать.
– Как вы оцениваете игру Дайо Упамекано?
– Он впечатлил, хотя меня уже давно это не удивляет. Дайо отлично сыграл на чемпионате мира, а в матче с «ПСЖ» он уничтожил Мбаппе. За последние месяцы Упамекано добился невероятного прогресса. Около двух лет назад он слишком часто проявлял нетерпеливость. Теперь же он вышел на максимум, – сказал тренер «Баварии».
Первая стадия атак «ПСЖ» – тотальная безыдейность. Проблемы не замаскировал даже Месси
5 быстрых мыслей о «Бавария» – «ПСЖ»: Упамекано закрыл Мбаппе, Горетцка – умнейший шкаф, Рамос все еще хорош
Нафиг ему эта ЛЧ!
Если никогда, то почему вы ждёте столько голов от Месси, как у роналду????
Один пасется в штрафной и забивает чужой труд за него и вуаля он герой.
Другой должен сам себе создать и опускаться за мячом. Но он красава, всеравно забил за клуб в Европе больше, чем заиыкатель в пустые.
0 обводок
0 пасов
0 перехватов
в 24 года пробегает за матч меньше Месси
И виноват в этом всё также Лео Месси:(
Такой разбалансированный Париж и Бердыев бы с Ростовом прошел.