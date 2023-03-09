Мбаппе о будущем после вылета «ПСЖ» из ЛЧ: «Я спокоен. Победа в Лиге 1 – единственное, что имеет значение. После этого – посмотрим»
Килиан Мбаппе ответил на вопрос о будущем после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.
Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.
– Вы думаете о будущем после этого поражения?
– Нет, нет, я спокоен. Единственное, что имеет для меня значение в этом сезоне, – это победа в чемпионате. После этого – посмотрим, – сказал нападающий «ПСЖ».
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Чтоб перевести стрелки на Мбаппе, ты поливаешь Мбаппе грязью, а Месси вычищаешь 🤣
С приходом Месси, стабильно вылетают в 1/8 ЛЧ и из кубка Франции.
Может все таки виноват гном? 😁
И к слову, тут глоры месси писали, что он соло может протащить мяч с центра и забить)) где же эти проходы, где хотя бы одна предголевая?)