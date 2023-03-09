Мбаппе о будущем после вылета «ПСЖ» из ЛЧ: «Я спокоен. Победа в Лиге 1 – единственное, что имеет значение. После этого – посмотрим»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе ответил на вопрос о будущем после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

– Вы думаете о будущем после этого поражения?

– Нет, нет, я спокоен. Единственное, что имеет для меня значение в этом сезоне, – это победа в чемпионате. После этого – посмотрим, – сказал нападающий «ПСЖ».

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46 комментариев

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Барсик Юрана
Ответ dr. cage
Зачем Гальтье в таких важных матчах выпускает Месси? Ну если нет у тебя в составе двух трудяг, а-ля Макалистер и Энцо, готовых пахать за двоих, зачем ты сам себе создаёшь проблемы? Вчера было весело наблюдать за Лео, уже при счёте 1-0, Де Лигт в 5 метрах от Месси на половине ПСЖ получает мяч, и спокойно крейсирует шагом ища партнёра для передачи, а этот пассажир даже глазами давление не обозначил, стоял муди чесал.. Потом эти обрезы, минимум две контры Лео привёз, чужом не закончившиеся голом.. Уперто лезет на троих-четверых в обыгрыш, в упор не замечая того же Хакими. Зачем топ-команде старый ленивый игрок, который уже не может и не хочет играть на команду? Мбаппе тоже не сильно лучше провел матч, но в силу возраста хотя бы бегал, а не сторожил кукурузу у центрального круга как Лео. Ну и самый нонсенс.. Лучшими действиями в атаке оказались у Рамоса.. Вот за кем действительно ментальность лидера и чемпиона..
Лицемерие фанатиков Кринжа поражает... а два навеса на Рамоса кто сделал?
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ madrilenos
Ирония, слышали про такое?)))
если ты считаешь это ироией.. мне тебя жаль
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madrilenos
Ответ Нурбол Жумаскалиев
это при живом месси, который что в барсе что в сборной тренеров выбирает сам, говорить про мбапе типа он тренер.. и капитан там маркиньос все время был
Ирония, слышали про такое?)))
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Emin Aliev
обиженные вылезли. После ЧМ Месси так вообще буд-то с цепи сорвались
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ madrilenos
может потому что он получает 100м в год, он "капитан" команды, ну и ее тренер в конце концов ))))
это при живом месси, который что в барсе что в сборной тренеров выбирает сам, говорить про мбапе типа он тренер.. и капитан там маркиньос все время был
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KING_OF_RUSSIA
Ответ ChampionSoccer
Давай так. Ты смотрел игру или нет?
Я смотрел игру, и не видел там Месси (как и Мбаппе). Фразы "он спускался за мячом" ничего не значат, это не какое-то там достижение, особенно учитывая эффективность
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Иван Иванов
Ответ 2vdhrvmmzf
Забавно, даже в новости с интервью Мбаппе в комментариях полоскают исключительно Месси, хотя Мбаппе и получает зп больше и пользы от его игры в лч было никак не больше)
Ну так он ещё и спортивный директор )
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madrilenos
Ответ Нурбол Жумаскалиев
почему мбапе оправдывается за всю команду, там же есть золотой мальчик, арабский гений, победитель самого трудного ЧМ в истории7
может потому что он получает 100м в год, он "капитан" команды, ну и ее тренер в конце концов ))))
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Иван Иванов
Мбаппе: "Единственное что имеет значение это катарские нефтедоллары на моем банковском счету"
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2vdhrvmmzf
Забавно, даже в новости с интервью Мбаппе в комментариях полоскают исключительно Месси, хотя Мбаппе и получает зп больше и пользы от его игры в лч было никак не больше)
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zer
валить тебе черепашка надо пока молодой, ПСЖ не тот клуб, где делают легендарную карьеру
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Барсик Юрана
Ответ Нурбол Жумаскалиев
почему мбапе оправдывается за всю команду, там же есть золотой мальчик, арабский гений, победитель самого трудного ЧМ в истории7
Ну он же типа капитан, какой капитан такая и команда
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ChampionSoccer
Ответ KING_OF_RUSSIA
Я угораю с таких как ты. Ну давай все будут опускаться за мячом, всей командой будут пытаться его разыграть на своей половине, норм? Явно тренер дал установку такую. И что-то до появления Месси у ПСЖ не было таких проблем. А тут оказывается нужен супергений пришелец, чтобы дотащить мяч до чужой штрафной. Как же ПСЖ без него доходил до финала, и полуфинала, проходя ту же Баварию? И к слову, тут глоры месси писали, что он соло может протащить мяч с центра и забить)) где же эти проходы, где хотя бы одна предголевая?)
Давай так. Ты смотрел игру или нет?
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Нурбол Жумаскалиев
почему мбапе оправдывается за всю команду, там же есть золотой мальчик, арабский гений, победитель самого трудного ЧМ в истории7
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Барсик Юрана
Бегунок да и только , более забивная версия Педро
Худшим игроком матча был Месси… успокойся уже)
Чтоб перевести стрелки на Мбаппе, ты поливаешь Мбаппе грязью, а Месси вычищаешь 🤣
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AF007
Ответ KING_OF_RUSSIA
Вчера оба обосрались, но в целом по игре Мбаппе превосходит Лео
Мбаппе, когда у команды не идёт игра, полезен своим нахождением в левом верхнем углу поля примерно также, как рончик в плей-офф ЧМ
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Никита Роженцов
мб потому что Мбаппе моложе, а Месси уже всего достиг и играет в свое удовольствие
В прошлом и позапрошлом сезоне Месси тоже "уже всего достиг" и поэтому отлетел от того же Мбаппе, и провалил след сезон?
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Барсик Юрана
Мбапераз позорный, но тебя никто так хейтить не будет как хейтят Месси , потому что даже хейтеры понимают: Мбапе и мизинца Лео не стоит
Мбаппе без Месси играл в финале ЛЧ, кубка Франции и стабильно выигрывал Лигу 1….
С приходом Месси, стабильно вылетают в 1/8 ЛЧ и из кубка Франции.

Может все таки виноват гном? 😁
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KING_OF_RUSSIA
Ответ ChampionSoccer
Чем? Месси хоть опускался за мячом на свою половину поля, а Мбаппе тупо ждал заброса, который так и не пришёл
Я угораю с таких как ты. Ну давай все будут опускаться за мячом, всей командой будут пытаться его разыграть на своей половине, норм? Явно тренер дал установку такую. И что-то до появления Месси у ПСЖ не было таких проблем. А тут оказывается нужен супергений пришелец, чтобы дотащить мяч до чужой штрафной. Как же ПСЖ без него доходил до финала, и полуфинала, проходя ту же Баварию?
И к слову, тут глоры месси писали, что он соло может протащить мяч с центра и забить)) где же эти проходы, где хотя бы одна предголевая?)
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Cruel Snake
Это единственное каждый год как. Ещё кубок Франции, иногда не часто. На этом всё
С приходом Месси, ПСЖ даже из кубка Франции вылетел… до этого было 10 лет побед подряд 😁
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Никита Роженцов
Ответ KING_OF_RUSSIA
Вчера оба обосрались, но в целом по игре Мбаппе превосходит Лео
мб потому что Мбаппе моложе, а Месси уже всего достиг и играет в свое удовольствие
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Los Galácticos
Баварию уже можно смело называть хозяином ПСЖ.
Горецка - хозяин Месси 😁
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Эрнандес Эрнандес
С приходом Месси, ПСЖ уже и на ЛЧ даже не надеется 😁
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Born is the King
Менять тренера и Кампуша. Состав несбалансированный. "Играет" 0 под 30 номером
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Бухгалтер2021
с приходом песи париж деградирует
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