Анзор Кавазашвили: «Сейчас «Спартак» – базовый клуб сборной России. Так должно быть всегда! Не бразильцев же из «Зенита» брать»

считает, что «Спартак» должен быть базовым клубом сборной России.

6 марта был опубликован расширенный состав сборной на тренировочный сбор в марте. В список из 41 футболиста вошли 10 игроков «Спартака».

«У «Спартака» великолепные русские ребята. Одни из лучших в !

Молодежь в этом сезоне очень радует своей игрой – в этом большая заслуга главного тренера. Есть ведь самодуры, которые просто душат молодых, не дают играть. Абаскаль точно не из их числа. При нем все спартаковские игроки чувствуют себя нужными.

Что касается десятерых спартаковцев в списке , то можно смело сказать, что сейчас «Спартак» – базовый клуб сборной России. И так должно быть всегда! Не бразильцев же из « » брать.

А после сине-бело-голубых самый сильный клуб в этом сезоне – «Спартак». Так что все логично», – сказал бывший вратарь « ».