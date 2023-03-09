Анзор Кавазашвили: «Сейчас «Спартак» – базовый клуб сборной России. Так должно быть всегда! Не бразильцев же из «Зенита» брать»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Анзор Кавазашвили Гильермо Абаскаль Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» должен быть базовым клубом сборной России.

6 марта был опубликован расширенный состав сборной на тренировочный сбор в марте. В список из 41 футболиста вошли 10 игроков «Спартака».

«У «Спартака» великолепные русские ребята. Одни из лучших в РПЛ!

Молодежь в этом сезоне очень радует своей игрой – в этом большая заслуга главного тренера. Есть ведь самодуры, которые просто душат молодых, не дают играть. Абаскаль точно не из их числа. При нем все спартаковские игроки чувствуют себя нужными.

Что касается десятерых спартаковцев в списке Карпина, то можно смело сказать, что сейчас «Спартак» – базовый клуб сборной России. И так должно быть всегда! Не бразильцев же из «Зенита» брать.

А после сине-бело-голубых самый сильный клуб в этом сезоне – «Спартак». Так что все логично», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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39 комментариев

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Роман
Ответ Dandelo_O
Было бы хорошо, если б Зенит вообще не трогали с этой сбродной. Одни травмы и нервотрёпка.
круто когда голова только чтобы в неё есть)))у вас бразилы, никто их не вызовет в сборную моей страны
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Роман
Ответ Дмитрий9779
Эти сопли и слезы потому что финансирование КБ упадет к 2024 году. https://m.sports.ru/football/1108727346-byudzhet-spartaka-sokratitsya-s-11-do-4-mlrd-rublej-za-2-goda.html
частный клуб в ситуации когда санкции в стране, не может иметь бюджет как до 24 февраля, в отличие от болот, где деньги государства и граждан тратят на негров, а до этого на аргенточоы, а до этого на хултка и витцеля, а до этого на всех русских игроков....ну и так далее... данни, тимощук
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Данил Кублицкий
Запахло жареной свининой , у Анзорчика пердак горит 🔥 когда играет сборная , нет разницы из какого клуба вызывают , играть должны сильнейшие на этот момент !
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Дмитрий9779
Ответ Растиньяк
Зенит надо переводить в финский чемпионат, путь там играют
Убрать бразильцев,перевести в др чемпионат,..по другому-то не выиграть😁
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Fatty Toni
Всякая лягушка свое болото хвалит. А почему не ЦСКА - должен быть всегда базовым клубом сборной? Команда Армии, не запятнанная, в отличие от тарасовских, всякой грязью по самое нехочу, почему не Ростов - с тренером сборной и не по наслышке известными ему футболистами? Почему именно кавазашвилиевские заремовцы? Ответ - патаму! и я хачу! Верно, дедуля?
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Magico!
Ответ ЗЕНИТ65
И слава Богу! Пускай клоуны с десятого места корячатся. Нечего нашим там делать.
Кому вашим? сутормину с чистяковым?
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Kapitelman Abram
Я.б****! Член комитета РФС по этике, б****!(с) А. Кавазашвили...)))
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Алексей Антонов
Играть из них на поле будут 4-ро максимум. Так что не надо ля-ля.
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Дмитрий9779
Эти сопли и слезы потому что финансирование КБ упадет к 2024 году.
https://m.sports.ru/football/1108727346-byudzhet-spartaka-sokratitsya-s-11-do-4-mlrd-rublej-za-2-goda.html
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ blaugrano
Надеюсь, уволят того дежурного санитара, который уснул с телефоном в руках.
Что поделать, если Анзор опять стащил скрепку во время обхода и освободился, как Сара Коннор😼
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Dandelo_O
Было бы хорошо, если б Зенит вообще не трогали с этой сбродной. Одни травмы и нервотрёпка.
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Dan Kennedy
Ответ Назар Игорь
Интересно что бы он запел если бы Промесу дали российский паспорт.
А как это с его речью связано? Что новых русских из Зенита, что Промеса нельзя вызывать.

Тут скорее о том, что у вас 7 бразильцев + 2 колумбийца. При этом все кроме Мантуана и Кассьеры ключевые. Думаю Ренан новенький тоже будет стабильно основным.
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OldRedWhite
Ответ blaugrano
Надеюсь, уволят того дежурного санитара, который уснул с телефоном в руках.
Так он сказал , что Зенит всех сильнее !
Что не так ? )))
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Kapitelman Abram
Что касается десятерых спартаковцев в списке Карпина, то можно смело сказать, что сейчас «Спартак» – базовый клуб сборной России.(с)
Кто ещё не елозил по невесте( не выигрывал у спартаковской "сборной" Карпина) - становитесь в очередь!...)))
Пы.Сы. Зенитосам в этой "сборной" делать нечего...
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OldRedWhite
Ответ Злодей Спб
Отправка игроков в сборную имеет смысл только при наличии официальных международных матчей. Футболисты получают уникальный игровой опыт и растут в трансферной стоимости, особенно молодые. Но отправка игроков на товарняки со сборными второго эшелона не приносит никакой выгоды. Это просто обременение клубу в виде дополнительного риска травм, выпадение игроков из клубного тренировочного процесса, отсутствие возможности восстановить силы во время паузы на игры сборных. Если бы была возможность, то Зениту ни одного футболиста на товарняки не стоило отправлять. Пускай "базовые клубы сборной" меряются кто из них там более базовый. Всё равно сборная сейчас - это просто семь букв, без какой-го либо спортивного смысла за ними.
Вы - не патриот !
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angry horse
Психиатрическая клиниическая больниица № 1 имени Н. А. Алексеева - базовое место обитания Анзора😎
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Elegante
Ответ Злодей Спб
Отправка игроков в сборную имеет смысл только при наличии официальных международных матчей. Футболисты получают уникальный игровой опыт и растут в трансферной стоимости, особенно молодые. Но отправка игроков на товарняки со сборными второго эшелона не приносит никакой выгоды. Это просто обременение клубу в виде дополнительного риска травм, выпадение игроков из клубного тренировочного процесса, отсутствие возможности восстановить силы во время паузы на игры сборных. Если бы была возможность, то Зениту ни одного футболиста на товарняки не стоило отправлять. Пускай "базовые клубы сборной" меряются кто из них там более базовый. Всё равно сборная сейчас - это просто семь букв, без какой-го либо спортивного смысла за ними.
Согласен на все 100%!
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Подкат Мальдини
Сказал грузин
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Furyus
А Зенит тогда будет базовым клубом второ-третьесортных бразильцев...
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Ярик01
Ответ Назар Игорь
Интересно что бы он запел если бы Промесу дали российский паспорт.
Промеса в любом случае вызывать нельзя, заигран.
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Pertinax Gandi
Ответ Артем Шелудков
Да в такой сборной можно хоть Торпедо сделать базовым клубом, все равно кем катать товарняки, не понимаю причин для радости)
Против Ирака вообще можно было бы обкатать ребят из первой лиги.
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Злодей Спб
Отправка игроков в сборную имеет смысл только при наличии официальных международных матчей. Футболисты получают уникальный игровой опыт и растут в трансферной стоимости, особенно молодые.

Но отправка игроков на товарняки со сборными второго эшелона не приносит никакой выгоды. Это просто обременение клубу в виде дополнительного риска травм, выпадение игроков из клубного тренировочного процесса, отсутствие возможности восстановить силы во время паузы на игры сборных.

Если бы была возможность, то Зениту ни одного футболиста на товарняки не стоило отправлять. Пускай "базовые клубы сборной" меряются кто из них там более базовый. Всё равно сборная сейчас - это просто семь букв, без какой-го либо спортивного смысла за ними.
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Сектант это навсегда
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Саша Пушкин
Ответ Назар Игорь
Интересно что бы он запел если бы Промесу дали российский паспорт.
Уместнее было бы не петь, а зачитать реп по этому поводу...
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Dan Kennedy
Ответ Артем Шелудков
Да в такой сборной можно хоть Торпедо сделать базовым клубом, все равно кем катать товарняки, не понимаю причин для радости)
О, Лебеденко обязательно вызвать надо!
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