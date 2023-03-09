Анзор Кавазашвили: «Сейчас «Спартак» – базовый клуб сборной России. Так должно быть всегда! Не бразильцев же из «Зенита» брать»
Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» должен быть базовым клубом сборной России.
6 марта был опубликован расширенный состав сборной на тренировочный сбор в марте. В список из 41 футболиста вошли 10 игроков «Спартака».
«У «Спартака» великолепные русские ребята. Одни из лучших в РПЛ!
Молодежь в этом сезоне очень радует своей игрой – в этом большая заслуга главного тренера. Есть ведь самодуры, которые просто душат молодых, не дают играть. Абаскаль точно не из их числа. При нем все спартаковские игроки чувствуют себя нужными.
Что касается десятерых спартаковцев в списке Карпина, то можно смело сказать, что сейчас «Спартак» – базовый клуб сборной России. И так должно быть всегда! Не бразильцев же из «Зенита» брать.
А после сине-бело-голубых самый сильный клуб в этом сезоне – «Спартак». Так что все логично», – сказал бывший вратарь «Спартака».
https://m.sports.ru/football/1108727346-byudzhet-spartaka-sokratitsya-s-11-do-4-mlrd-rublej-za-2-goda.html
Тут скорее о том, что у вас 7 бразильцев + 2 колумбийца. При этом все кроме Мантуана и Кассьеры ключевые. Думаю Ренан новенький тоже будет стабильно основным.
Что не так ? )))
Кто ещё не елозил по невесте( не выигрывал у спартаковской "сборной" Карпина) - становитесь в очередь!...)))
Пы.Сы. Зенитосам в этой "сборной" делать нечего...
Но отправка игроков на товарняки со сборными второго эшелона не приносит никакой выгоды. Это просто обременение клубу в виде дополнительного риска травм, выпадение игроков из клубного тренировочного процесса, отсутствие возможности восстановить силы во время паузы на игры сборных.
Если бы была возможность, то Зениту ни одного футболиста на товарняки не стоило отправлять. Пускай "базовые клубы сборной" меряются кто из них там более базовый. Всё равно сборная сейчас - это просто семь букв, без какой-го либо спортивного смысла за ними.