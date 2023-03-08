«Сейчас надо запретить покупать иностранцев. А деньги направлять на детско-юношеский футбол, на строительство манежей». Градиленко о российском футболе

считает, что российским клубам нужно запретить подписывать иностранцев.

– К сожалению, сейчас не очень пристально слежу за своим любимым клубом, но тот факт, что на кубковый матч с «Локомотивом» в составе появились 11 россиян, – это очень радостно и круто. Вот мы все время покупаем иностранцев, а зачем? Зачем мы тратим деньги на это? Чтобы играть за кубок России в Пути регионов? А тут показал, что у нас есть 11 россиян, которые могут играть. И пусть играют.

Сейчас вообще надо запретить покупать иностранцев. А деньги направлять на развитие детско-юношеского футбола, на строительство футбольных манежей, полноразмерных, для возможности полноценных тренировок зимой.

– Но у такого «Спартака» без иностранцев есть реальные шансы в борьбе с «Зенитом»?

– Тут сто процентов шансы побороться только за второе место. У нас сейчас всем рулит «Зенит». Серьезно конкурировать с ним – шансов ноль, – сказал бывший защитник « ».