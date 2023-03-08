«Сейчас надо запретить покупать иностранцев. А деньги направлять на детско-юношеский футбол, на строительство манежей». Градиленко о российском футболе

Теги Спартак премьер-лига Россия детский футбол Дмитрий Градиленко Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Градиленко считает, что российским клубам нужно запретить подписывать иностранцев. 

– К сожалению, сейчас не очень пристально слежу за своим любимым клубом, но тот факт, что на кубковый матч с «Локомотивом» в составе появились 11 россиян, – это очень радостно и круто. Вот мы все время покупаем иностранцев, а зачем? Зачем мы тратим деньги на это? Чтобы играть за кубок России в Пути регионов? А тут Абаскаль показал, что у нас есть 11 россиян, которые могут играть. И пусть играют.

Сейчас вообще надо запретить покупать иностранцев. А деньги направлять на развитие детско-юношеского футбола, на строительство футбольных манежей, полноразмерных, для возможности полноценных тренировок зимой.

– Но у такого «Спартака» без иностранцев есть реальные шансы в борьбе с «Зенитом»?

– Тут сто процентов шансы побороться только за второе место. У нас сейчас всем рулит «Зенит». Серьезно конкурировать с ним – шансов ноль, – сказал бывший защитник «Спартака».

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29 комментариев

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Денис Шихов
А может просто нашим дорованиям в 18-20 лет и их агентам не платить бешенные деньги ??? Тогда может у них будет стимул разыиваться дальше,а не покупать дорогущие машины и шмотки...
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charly_54
Ответ Кирилл Шарапов
Кто-то запрещает развивать наш детско-юношеский спорт и приглашать легионеров одновременно? Футболистам всегда нужна сильная конкуренция для развития. Кутепов - это просто образный футболист среднего уровня.
А кто то горит желанием его развивать?
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Кирилл Шарапов
Ответ charly_54
На 11 варанов тоже смотреть никто не захочет! Глупо сравнивать защитника и игрока атаки
Кто-то запрещает развивать наш детско-юношеский спорт и приглашать легионеров одновременно? Футболистам всегда нужна сильная конкуренция для развития. Кутепов - это просто образный футболист среднего уровня.
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baldik
Все верно.
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charly_54
Ага, и сразу взлетят зарплаты паспортистов и комиссии агентов! Это мы уже проходили, спасибо!
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charly_54
Ответ Кирилл Шарапов
Последния десятилетия миллиарды вкладывали в детско-юношеский спорт, но практически всё ушло по карманам. И теперь по второму кругу это делать собираемся? Без иностранцев не будет конкуренции и хоть какого-то развития нашего спорта. На Промеса и Малколма люди будут смотреть, а на 11 Кутеповых вряд ли...
На 11 варанов тоже смотреть никто не захочет! Глупо сравнивать защитника и игрока атаки
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Fomin525
Ответ blaugrano
Если бы на детско-юношеский футбол тратилась хоть десятая часть тех финансов, которые идут на бессмысленно-беспощадные неокупаемые госбюджетные клубы, то проблема развития этого детско-юношеского футбола отпала бы сама собой.
Если бы ... да украли бы просто эти деньги и всё!
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Спартак-лучшая команда России
Чтобы по карманам расстащить ?
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Lavochkin12
https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2019/09/ja-vam-zapreshchaju-srat-1.jpg
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Георгий Кузьмин
Когда же уже все эти "запрещатели" вымрут наконец...
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Аркадий Аркадич
Ответ Amalfitano
Сейчас только? А раньше нельзя было. Да и эта мера не поможет. Нужен потолок зп по типу МЛС.
Потолок зп работает только тогда, когда твоя лига - единственная и безальтернативная во всем мире. В противном случае, этот потолок - просто ограничение уровня привлекаемых игроков.
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Ярик01
Ответ Давид Agabekyan
Жигули
А они разве свои? Почему тогда производство останавливалось из-за импорта комплектующих
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Виталий
Не легионеров нужно запрещать , а запрещать давать комментарии таким экспертам
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Mechel**
Зачем у тебя вообще спрашивать мнение, что делать клубам? Зачем на тебя тратить время?
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Mechel**
Зачем у тебя вообще спрашивать мнение, что делать клубам? Зачем на тебя тратить время?
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Tybalt
запретить запрет, запрещающий запреты!
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Кирилл Шарапов
Последния десятилетия миллиарды вкладывали в детско-юношеский спорт, но практически всё ушло по карманам. И теперь по второму кругу это делать собираемся? Без иностранцев не будет конкуренции и хоть какого-то развития нашего спорта. На Промеса и Малколма люди будут смотреть, а на 11 Кутеповых вряд ли...
На появление множества локальных дерби надо надеяться, а не на иностранцев у 6 мешков
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blaugrano
Если бы на детско-юношеский футбол тратилась хоть десятая часть тех финансов, которые идут на бессмысленно-беспощадные неокупаемые госбюджетные клубы, то проблема развития этого детско-юношеского футбола отпала бы сама собой.
+5
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Миха Попов
Ответ Игорь Замаруев
Сейчас надо запретить покупать иностранные автомобили, бытовую технику, продукты и лекарства, а деньги направить на собственное производство. Слабо так?)
Всегда деньги спускались на д/ю футбол, но 90% оседало в карманов чинушь! Проще ввести расстрельную статью, чем менять схему!
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Давид Agabekyan
Ответ Миха Попов
А у нас есть свои автомобили??? 😂
Жигули
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Миха Попов
Ответ Игорь Замаруев
Сейчас надо запретить покупать иностранные автомобили, бытовую технику, продукты и лекарства, а деньги направить на собственное производство. Слабо так?)
А у нас есть свои автомобили??? 😂
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Dmitry Boltachev
Запретить запрещать!
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deadjoker
Это какбы надо делать всегда. Гос финансирование футбола это в корне неправильная история.
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Amalfitano
Сейчас только? А раньше нельзя было. Да и эта мера не поможет. Нужен потолок зп по типу МЛС.
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Overkiller
- Запретить!
- Что запретить?
- Не принципиально! ЗАПРЕТИТЬ!!!
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