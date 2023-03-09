Лаутаро о поведении Мартинеса в серии пенальти финала ЧМ: «Форварду можно праздновать, почему вратарю нельзя? Он не делает ничего из ряда вон выходящего»

Теги Интер Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу серия А Италия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес рассказал об особенностях поведения Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022.

В финале турнира в Катаре сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, по пенальти – 4:2).

«Когда мы дошли до серии пенальти, мы были спокойны. Дибу подошел и сказал: «Ты забиваешь, а я возьму два или три пенальти». Это придало уверенности. Это важно для уверенности команды и того, кто будет бить.

То, как он разговаривает с соперниками... Я поддерживаю его. А его празднование [отбитых пенальти]... Я узнал, что хотят ввести какое-то правило. Нападающему можно праздновать, почему вратарю нельзя? Со мной такого не делали, но я поддерживаю Эмилиано. Он не делает ничего из ряда вон выходящего», – сказал форвард «Интера».

Также Лаутаро высказался о сэйве Эмилиано на 123-й минуте после удара Рандаля Коло-Муани.

«То, как он выставил ногу, просто невероятно. Он сказал, что это было тяжело. Но он выставил ногу. Это потрясающий сэйв, он останется в памяти каждого, потому что это был королевский момент. Я даже не помню последующую контратаку», – добавил Мартинес.

«Эмилиано сказал Тчуамени: «Ты напуган? Тебе всего 20 лет, хах». Отец Мартинеса о серии пенальти в финале ЧМ

Мартинес об изменениях правил при пенальти: «Я уже взял те удары, которые должен был взять. Мы всегда адаптируемся, проблем не будет»

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7 комментариев

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LevSmith
"Я даже не помню последующую контратаку" А мог бы, он в ней запорол один из убойных моментов)
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Арман Мартиросян
Ответ Назар Игорь
Наибольший вклад в победу Аргентины внесли Месси, ДиМа и конечно Эмилиано.
Макалистер, Энцо, Де Поль и Альварес - ну да, ну да, пошли мы на*ер.
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Назар Игорь
Ответ ман сити фейк
Что за ерунда с комментами спортс?
" Произошла ошибка, произошла ошибка, произошла ошибка..... "
У них такие ошибки превратились в систему, то одно, то другое, то третье.
Уж пригласили бы приличного сисадмина, что ли.
+1
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+1
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Назар Игорь
Наибольший вклад в победу Аргентины внесли Месси, ДиМа и конечно Эмилиано.
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ман сити фейк
Что за ерунда с комментами спортс?
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zrada prada
Ответ Pepe Frog
Господи. Хватит уже говорить про чм . Он закончился 2 месяца назад. А они все вспоминают .
Лет на 30 ещё памяти для аргентинцев
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Pepe Frog
Господи. Хватит уже говорить про чм . Он закончился 2 месяца назад. А они все вспоминают .
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