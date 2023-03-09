Лаутаро о поведении Мартинеса в серии пенальти финала ЧМ: «Форварду можно праздновать, почему вратарю нельзя? Он не делает ничего из ряда вон выходящего»
Лаутаро Мартинес рассказал об особенностях поведения Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022.
В финале турнира в Катаре сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, по пенальти – 4:2).
«Когда мы дошли до серии пенальти, мы были спокойны. Дибу подошел и сказал: «Ты забиваешь, а я возьму два или три пенальти». Это придало уверенности. Это важно для уверенности команды и того, кто будет бить.
То, как он разговаривает с соперниками... Я поддерживаю его. А его празднование [отбитых пенальти]... Я узнал, что хотят ввести какое-то правило. Нападающему можно праздновать, почему вратарю нельзя? Со мной такого не делали, но я поддерживаю Эмилиано. Он не делает ничего из ряда вон выходящего», – сказал форвард «Интера».
Также Лаутаро высказался о сэйве Эмилиано на 123-й минуте после удара Рандаля Коло-Муани.
«То, как он выставил ногу, просто невероятно. Он сказал, что это было тяжело. Но он выставил ногу. Это потрясающий сэйв, он останется в памяти каждого, потому что это был королевский момент. Я даже не помню последующую контратаку», – добавил Мартинес.
«Эмилиано сказал Тчуамени: «Ты напуган? Тебе всего 20 лет, хах». Отец Мартинеса о серии пенальти в финале ЧМ
Мартинес об изменениях правил при пенальти: «Я уже взял те удары, которые должен был взять. Мы всегда адаптируемся, проблем не будет»
У них такие ошибки превратились в систему, то одно, то другое, то третье.
Уж пригласили бы приличного сисадмина, что ли.