Мартинес об изменениях правил при пенальти: «Я уже взял те удары, которые должен был взять. Мы всегда адаптируемся, проблем не будет»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес правила Футбол

Эмилиано Мартинес прокомментировал возможные изменения в правилах во время пенальти.

Ранее сообщалось, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен изменить формулировки правил и обязать рефери реагировать на любое неприемлемое и несправедливое поведение голкиперов в отношении исполнителей ударов с точки.

«После Кубка Америки я всегда говорил, что не знаю, сделал ли бы я это снова. Я уже взял те пенальти, которые должен был взять. И теперь думаю так же – я не знаю, отобью ли пенальти в ближайшие 20 лет. Может, и нет, но те пенальти, которые я взял на Кубке Америки и чемпионате мира, помогли команде победить. Для меня этого достаточно.

Нам всегда придется приспосабливаться к изменениям в правилах и к тому, чего хочет ФИФА, так что проблем не будет. Мы адаптируемся», – сказал вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины.

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10 комментариев

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Alexandr Sokolov
Тогда и запретите эти танцы при разбеге, разбежался - иди бей, а не по 100 раз менять темп бега, это такой фейспалм...
+3
-1
+2
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Артур Ганненко
Ответ tm5pvbngvj
Мартинеса спрашивают об изменении правил для вратарей, а он такой «Да это всё ерунда, вы видели как я 2 привез в последнем матче?»
🤣👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avAngard
Ответ ML26
Предлагаю запретить бить по мячу
🤦‍♂️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ML26
Ответ avAngard
Замахи запретите!!!
Предлагаю запретить бить по мячу
0
-7
-7
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Давид Agabekyan
Ответ Геннадий Тимченко
а чего он не рассказал про два гола, которые привез своей команде в последней встрече❓🤔
А где он привёз?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avAngard
Замахи запретите!!!
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Ответ жига
А зачем ему про них что-то говорить? Самое главные мячи в своей карьере он уже потащил
так а зачем его тогда спрашивать про другие события, тем более с ним никак не связанные - он же все сделал, что хотел❓🤔
+1
-1
0
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tm5pvbngvj
Ответ Геннадий Тимченко
а чего он не рассказал про два гола, которые привез своей команде в последней встрече❓🤔
Мартинеса спрашивают об изменении правил для вратарей, а он такой «Да это всё ерунда, вы видели как я 2 привез в последнем матче?»
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
жига
Ответ Геннадий Тимченко
а чего он не рассказал про два гола, которые привез своей команде в последней встрече❓🤔
А зачем ему про них что-то говорить? Самое главные мячи в своей карьере он уже потащил
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
а чего он не рассказал про два гола, которые привез своей команде в последней встрече❓🤔
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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