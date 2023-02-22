Мартинес об изменениях правил при пенальти: «Я уже взял те удары, которые должен был взять. Мы всегда адаптируемся, проблем не будет»

прокомментировал возможные изменения в правилах во время пенальти.

Ранее сообщалось, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен изменить формулировки правил и обязать рефери реагировать на любое неприемлемое и несправедливое поведение голкиперов в отношении исполнителей ударов с точки.

«После Кубка Америки я всегда говорил, что не знаю, сделал ли бы я это снова. Я уже взял те пенальти, которые должен был взять. И теперь думаю так же – я не знаю, отобью ли пенальти в ближайшие 20 лет. Может, и нет, но те пенальти, которые я взял на Кубке Америки и чемпионате мира, помогли команде победить. Для меня этого достаточно.

Нам всегда придется приспосабливаться к изменениям в правилах и к тому, чего хочет ФИФА, так что проблем не будет. Мы адаптируемся», – сказал вратарь « » и сборной .

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